Столица меняет имидж

До наступления лета осталось чуть больше месяца. Уфа меняет облик: на улицах появляются скамейки, озеленители готовят клумбы. По-новому теперь выглядит и сквер перед «Матрицей» по улице Правды.
Местечко хорошо как для променада, так и для спокойного отдыха теплым вечером. Правда, пока погода «радует» лишь осадками. Но от дождя вполне укрывают поставленные здесь же навесы.
- Живу неподалеку, нередко гуляем тут всей семьей. У нас маленький ребенок. Часто я с коляской остаюсь ждать тут, а супруг заходит в магазин. Удобно! – делится местная жительница Ирина Скорова.
Но больше других идею оценила молодежь. У юношей площадка перед домом № 21 давно уже стала «точкой сборки». А с другой стороны, здесь нередко встречаются и пенсионеры. Благо, что места хватает обоим поколениям.
Холодное время года скамейки, как правило, пережидают в ангарах МУСБ района. Сейчас его работники говорят: скоро здесь появятся еще цветочные насаждения. «Сами конструкции, например, декорируем вьюном. Только бы ничего не испортили вандалы». О том, как еще благоустраивается Дема, рассказал директор предприятия Рустем Рашитов.
- К этому дню установили скамейки по Аллее Сказок, также на Магистральной, в районе железнодорожного техникума. А в дополнение к запланированным клумбам улицы Левитана и Ухтомского украсят 50 цветочных кашпо.
- Планируется ли открытие новых скверов?
- пока в замыслах этого нет. Хочу сказать, что поддержание уже имеющегося хозяйства тоже стоит недешево: только семян приобретаем на сумму 300 тысяч рублей. Это - петунии, виолы, агератумы, также сальвия, бархатцы. Ухаживают за ними наши сотрудники. А полив ведется специальными машинами. С обязанностями мы справляемся, но вот отношение отдельных местных жителей подчас оставляет желать лучшего. Даже с клумбы, расположенной у райадминистрации, выкапывают растения. Оставлять цветники в таком состоянии мы не можем, а это – снова затраты.
Иван БЕГМА.
Корзинка:
Сквер находится в историческом центре Демы. Реконструирован он был полтора года назад, ранее на его месте располагалась автопарковка.