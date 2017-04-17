Питание в детсадах: лучшее качество по прежней стоимости

С 3 апреля городские детские сады перешли на аутсорсинг по питанию. Когда об этом предупредили родителей, те заволновались. Увеличится ли теперь плата? Будет ли при этом еда качественной и вкусной? А куда денутся штатные повара? Наш корреспондент посетил Комбинат школьного и детского питания и получил ответы на эти вопросы.
- Мы обслуживаем Кировский, Советский, Демский и Ленинский районы. Всего52 школы и 96 детских садов, ежедневно кормим около 55 тысяч детей, - рассказал директор предприятия Олег Стороженко. – С образовательных учреждений снята лишняя нагрузка по закупке продуктов, составлению меню. Теперь за организацию питания во вверенных нам дошкольных учреждениях от А до Я отвечает комбинат.Общий штат, в который входят повара и кухонные работники школ и детских садов, – 773 человека.Самый главный плюс новой системы – повысилось качество продуктов, работаем с местными поставщиками, уже проверенными нами. Для родителей и детей ничего не изменилось. Плата осталась прежней – 126 рублей на ребенка в день.
Нас провели в цеха по подготовке продуктов. Здесь готовят полуфабрикаты, не те - высокой степени готовности, что мы привыкли покупать в магазинах, а сырьевые. Из них уже непосредственно на кухнях варятся супы, каши, делаются запеканки и прочие вкусности.
Олег Стороженкопоказывает нам цех по обработке овощей. Сначала кожура механически снимается в трех цилиндрических аппаратах, а затем сотрудники вручную убирают то, что упустила машина. Далеечистые овощипомещают в вакуумную упаковку и отправляют по адресам. Только за месяц через цех проходит около 50 тонн картофеля, не говоря уже о свекле, моркови... Чтобы проделать то же вручную, понадобился бы целый взвод, а здесь в одну смену трудятся три человека (всего сменыдве).
В отделе по переработке мясной продукции мы застали поваров за изготовлением куриных котлет. Сам процесс напоминает малое промышленное производство: огромная мясорубка, внушительный куб для размешивания и взбивания фарша, который тут же делится на порции. Им придают форму и обваливают в сухарях.Далее на 20 минут отправляют в шкаф шоковой заморозки.
- Ежедневно изготавливаем от трех до девяти тысяч котлет, - рассказывает повар Виктория Миронова. – В отличие от покупных в них абсолютно нет сои и пищевых добавок.
- В каком-то смысле работа упростилась: стало меньше грязи в пищеблоках:не нужно возиться с чисткой овощей, пластованная рыба поступает сразу отделенная от костей, фарш стал качественнее: меньше попадается жилок, - рассказывает шеф-повар детского сада №226 Ляйсан Сафина.
Нормативы питания, утверждаемые СанПиНом, остались прежними, плюс контроль со стороны Роспотребнадзора и руководства учреждений. Меню единое для всех 4 районов. К тому же у родителей появилась возможность снять или поставить своего ребенка на питание в режиме онлайн (такой способ практикуется в школах уже не один год).
Продолжение темы на стр. 7.
Корзинка:
Термин «аутсорсинг» с английского языка дословнопереводится как использование чужих ресурсов. Иными словами, это - передача на договорной основе непрофильных функций другим организациям, которые специализируются в конкретной области и обладают соответствующими опытом, знаниями, техническими средствами.