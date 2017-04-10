Атланты держат берега

На берегу Белой у Монумента Дружбы ветер срывает платки и кепки с прохожих, синь воды слепит глаза, а под ногами - дрожь земли. Башкирский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» ПАО «РусГидро» ведет здесь вторую очередь строительства набережной.
Многотонный вибропогружатель «вбивает» десятиметровые стальные трубышпунты в грунт - так создается основа.
Мы с фотокором, надев страховочные каски и яркие лимонного цвета жилеты, выданные нам инженером по безопасности Евгением Гладковым, прошли на объект. Здесь за ограждением работают инженеры, геодезисты, урчит моторами тяжелая строительная техника.
Несмотря на свои габариты, она двигаются плавно, четко и слаженно. Такое ощущение, что находишься на операции, где выверено каждое движение.
- Майна!
- Вира! - слышатся команды, и стрела то опускает, то поднимает вверх гидро-техническое оборудование.
Трубушпунт диаметром примерно полтора метра цепляют краном и ставят в вертикальное положение – рядом с таким же, далее начинает свою работу вибропогружатель, под напором она уходит на несколько метров в грунт, как в масло. Металл накаляется, искрит. Трубышпунты сцепляются друг с другом специальным замком намертво, образуя так огромный стальной забор. По берегу уже в два ряда стоят тысячи таких «атлантов», которые будут держать на себе будущую набережную.
Таким образом, создается каркас будущей площадки, который будет заполнен песчано-гравийной смесью.
Наблюдать за процессом строительства можно бесконечно. Особенно если заглянуть в будущее - представить смотровые площадки с красивым панорамным видом, скамейки, ступеньки, спускающиеся к воде, пешеходные и велодорожки, по которым мчатся или неспешно прогуливаются горожане.
- Работы по строительству набережной ведутся с позапрошлого года. Наш участок – примерно два километра, начиная от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» и приблизительно до улицы Пугачева, - говорит начальник участка Арсений Муртазин. - В этом году работы мы активизировались уже с января, демонтировали старые плиты, готовили подъезды для техники. В строительстве задействовано много уфимских предприятий, действуем слажено. Гидротехническое сооружение - ступенчатого вида, то есть будущие смотровые площадки будут на разных уровнях. У меня это уже не первый гидротехнический объект – приходилось возводить их на Волге и Бахтияре. Белая имеет сложный грунт, время от времени натыкаемся на твердые породы, но трудности преодолеваем. Конечная цель проекта – укрепить склон, защитить его от размыва. Уфа приобретет красивые южные ворота, что вдохновляет, мне приятно трудиться для родного города.
- Южный въезд в столицу обретет современный презентабельный облик, - говорит начальник ПТО АО Гидроремонт –ВКК» Владимир Унжаков, - И мы поступательно движемся: на сегодняшний день произведено погружение в грунт более 8 тысяч тонн шпунта, выполняются работы по отсыпке песчано-гравийной смеси, демонтируются существующие строительные конструкции старой дамбы. Долговечность же сваям обеспечивает солидная толщина металла и специальное антикоррозионное покрытие.
…Когда едешь поздно вечером или ночью со стороны аэропорта можно увидеть, как берег светится огоньками - это подсвечены эскалатор и кран… Есть красота и в строительном пейзаже. И пусть до прогулок по набережной еще далеко, но представить, как это будет, уже можно.
Лилия ЗИМИНА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.