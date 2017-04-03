Полчаса наедине с фейсбуком

623 вопроса успели задать уфимцы за неполные тридцать стрима с главой столичной администрации Иреком Ялаловым. Не на все вопросы удалось получить ответы напрямую, но мэр лично пообещал, что каждый из них не останется без внимания.Кстати, сами вопросы сити-менеджеру начали поступать еще до начала онлайн-конференции. Неудивительно, что основные темы были посвящены нынешней снежной зиме и проблемам, связанным с уборкой снега.Куда делась техника?- Я убираю в Уфе снег уже 16 лет, - прокомментировал Ирек Ялалов. - Рекорды минувшей зимы уже случались, но мы должны понимать, что 10-15 лет назад две трети городских территорий очищали от снега промышленные предприятия, у них была своя техника. За эти годы они ее лишились, и мы получили такую картину: количество специализированной техники в городе уменьшилось в пять раз.Также по словам главы администрации, в Москве имеется 18 тысяч техники, а в Уфе чуть более 400. Для того чтобы выйти на уровень Москвы, Уфе необходимо иметь порядка 1600 единиц.- На вывоз снега тратятся колоссальные средства. По существу, за один месяц мы вывозим на свалку один детский сад! - подчеркнул Ялалов.На дороги – всем миромОсновные вопросы и предложения касались качества дорог, уборки снега, содержания дворов, работы транспорта. Глава столичной администрации обещал дать поручение руководителям всех семи районов последовать его примеру и выйти на прямую связь с горожанами.По мнению Ирека Ялалова, чиновники не должны бояться разговаривать с людьми и отвечать на самые острые вопросы.- Доброе утро, уважаемые уфимцы, друзья, сказал Ирек Ишмухаметович, начиная трансляцию. - Мы теперь расширяем формат нашего общения в социальных сетях, потому что именно в них общаются люди, которым не безразлична судьба города, то, что происходит в нем.Что же предлагалось обсудить в этом формате? Это и изношенность инженерных сетей, качество дорог, затруднения дорожного движения, проблемы общественного транспорта парковки, аварийное жилье.Когда на ямы наложили картуЯмочный ремонт вновь становится повсеместно актуальным и в связи с весной.- К сожалению, пока ни наука, ни наши дорожники не могут в полной мере решить эту проблему, отметил мэр. - А для того чтобы эта работа осуществлялась под контролем горожан и стала более качественной, мы впервые в стране издали интерактивную карту, на которую уже сегодня поступило более 1000 обращений, из них более половины уже выполнено. И за это мы благодарим наших горожан, которые активно помогают улучшать данный сервис. Может быть пока не очень и гладко, но дело уже пошло.И все же стоит сказать, что это пока еще только вынужденная мера, и с наступлением благоустроительного сезона мы развернем широкомасштабную ремонтную работу по 29 улицам.Из ленты: Эрнест Хайруллин: «Сасибо за Нижегородку. Ям меньше».Лита Юрьева: «Карта работает – на мое обращение быстро отреагировали».Каким будет половодье?- Гамма-съемка, которую сделало у нас правительство, и те многолетние данные, которыми мы располагаем, по возможному подъему Белой, говорят нам о том, что превышение воды в этом году может быть от 51 сантиметра до одного метра. –рассказал Ялалов. - По Белой наши коллеги из Гидромета дали следующие цифры: нижний уровень – 7,50, а верхний – 8.50. Но хочу напомнить, что в прошлом году вода поднималась до 7,56. По Деме дают очень высокий уровень – 500 – 600 миллиметров. Всю необходимую работу муниципалитет уже провел, нами будет задействовано 1800 человек и более 400 единиц техники. Но при прохождении половодья возможно столкнемся с проблемой, которая была выявлена именно в этом году, – в течение последних 25 лет снижается количество плавсредств, находящихся на руках у уфимцев. Обходы показали, что их имеет лишь десять процентов населения. Мы сделали неутешительные выводы, что навыки прохождения половодья утрачены, а значит, мы будем уделять особое внимание тем районам, которым грозит паводок.Из ленты: Руслан Валиев: «А вот это смело и правильно».Тимур Ахмедзянов: «Спасатели наши - молодцы! Мало в каких городах есть служба такого уровня!».Владимир ГЛИНСКИЙ.