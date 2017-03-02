На Западной грядут перемены

Начат ремонт дорожного полотна одной из главных магистралей северной части Уфы – Западной дороги. Ежедневно по ней проезжают тысячи автомобилей заводчан и жителей Благовещенского района, работающих в столице.
Оператору НПЗ Ильдусу Акрамову знаком здесь каждый километр:
- Еще два года назад были сплошные ямы и колдобины. В прошлом - половину дороги отремонтировали, стало заметно легче, да и пробок меньше. Надеемся, что все здесь доведут до ума.
Общая протяженность Западной магистрали – 13,3 километра, из них на 6,8 в прошлом году проведен капитальный ремонт – снят старый асфальт и уложен новый нижний слой.
- В этом будет приведена в норму вторая часть пути, - заверил нас глава администрации Орджоникидзевского района Марат Галиуллин. – Уже отремонтированная часть выдержала испытания зимой. В 2016-м в районе было уложено рекордное количество асфальта на площади 150 тыс. квадратных метров, что позволило улучшить общую обстановку. Поэтому в этом году планируем 120 тысяч.
Но ждать пока установится благоприятная для текущих работ погода, власти района не намерены. На ожидающем реконструкцию участке начался ямочный ремонт.
- Ежедневно задействовано две фрезы, два компрессора, рециклер и термобункер, - говорит заместитель начальника Управления по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района Артур Нугуманов. – Работы ведутся круглосуточно.
Текущий ремонт в весенний период имеет свои особенности.
– Значительные перепады суточных температур приводят к увеличению ям, поэтому утром мы можем обнаружить новую яму там, где вечером была лишь небольшая трещина, - комментирует начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Орджоникидзевского района Марат Зайнеев. - Сейчас для ремонта используются два вида материалов: литая асфальто-бетонная смесь и щебень. Щебенение - временная мера, которая используется при невозможности отвода луж и укладки асфальта на сухую поверхность.
Ремонтные работы начались в конце февраля, как только наступила оттепель.
- В это время можно укладывать только щебенку и брусчатку, - говорит мастер МУБ Ринат Бастамов. – Теперь пришла очередь литого асфальта, который кладем в основном в вечернее и ночное время, когда температура воздуха падает и нет луж.
Безусловно, интерактивная карта ямочного ремонта, созданная администрацией Уфы и на которую заявку может подать любой горожанин, стала хорошим подспорьем в проведении ямочного ремонта дорог.
Светлана ЯНОВА.