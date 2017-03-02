Мы ничем не хуже

В Уфе прошел Российский промышленный форум, в котором приняли участие и предприятия Орджоникидзевского района. На ВДНХ-ЭКСПО свои разработки представили крупнейшие производители в области машиностроения, роботизации, промышленной безопасности.
- Уфа входит в тройку городов-миллионников по развитию промышленного потенциала, - отметил глава администрации города Ирек Ялалов. – Здесь расположено 160 крупных и средних и около трех тысяч малых предприятий. За последние 15 лет создано 100 предприятий инновационной экономики.
Научно-техническая фирма «ВОСТОКнефтегаз» существует 15 лет. Ее генеральный директор Фанзиль Мугаллимов – не только производственник, но и заслуженный изобретатель РБ, профессор УГНТУ, доктор технических наук.
- Этим бизнесом занимаюсь с 1993 года, когда перешел работать в нефтяной университет, - говорит он. – Научные исследования
вылились в конкретные предложения по трубопроводным системам.
Предприятие, на котором сегодня трудится 35 человек, оказывает услуги внутритрубной диагностики, изготовляет на своей базе приборы, которые реализуются не только в России, но и в Казахстане и Узбекистане.
Выставка – хорошая возможность презентации инновационных технологий. Некоторые из них «ВОСТОКнефтегаз» применил впервые в России.
- В отрасли особой потребности в импортозамещении нет, -считает Фанзиль Мавлявиевич. – Те устройства, которые мы выпускали до введения санкций, пользовались большим спросом, в том числе и за рубежом. Отечественные ничем не хуже иностранных, а в некоторых случаях и лучше. Тем более что изготовим и доставим их в более короткие сроки.
Светлана ЯНОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.
Корзинка
На форум побывали около 1500 участников, пройдут выступления 130 спикеров - экспертов отрасли. Помимо запланированных деловых встреч, пленарных заседаний и круглых столов, в рамках форума работали выставки, где представлены новейшие разработки промышленного оборудования и инструмента, сварочной техники, современные технические и технологические решения в области автоматизации и управления производством. Также прошла полноценная презентация металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков ведущих компаний России.