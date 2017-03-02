Отпраздновали юбилей

В Русском драматическом театре состоялось празднование 40-летия Октябрьского района.
Со знаменательной датой жителей и тружеников района поздравили руководитель администрации главы республики Владимир Нагорный, председатель Комитета Государственного Собрания - Курултая РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Елена Родина, первый заместитель председателя Горсовета Руслан Султанов, заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов, глава администрации Октябрьского района Роберт Ахунов. Они вручили передовикам производства заслуженные награды.
Одним из ярких моментов вечера стала презентация звания «Почетный гражданин района». Оно учреждено специально к юбилею, и отныне церемония награждения будет ежегодной. Первыми удостоены звания ветераны Рим Рахматуллин и Мамун Гатиятуллин.
В фойе театра гости ознакомились с выставкой достижений октябрьцев в различных отраслях. Яркие краски празднику придали выступления лучших творческих коллективов района.
Алина ДМИТРИЕВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.