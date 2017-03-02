Зонт – для семьи

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Украинские радикалы временно сняли блокаду с отделений Сбербанка В «Национальном корпусе» заявили, что переходят ко второму этапу борьбы с российскими банками на Украине - полному закрытию всех отделений Сбербанка.

Главу избирательного штаба Навального арестовали на 10 суток Симоновский суд Москвы арестовал Леонида Волкова, главу предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального, сообщает корреспондент РБК из зала суда. Волкова признали виновным по ст. 19.3 Кодекса об ...