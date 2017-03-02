Зонт – для семьи

Проблем в жизни немало, и порой они проливаются на нас целым дождем – не хватает денег, подкачало здоровье, не слушаются дети... Cвоеобразным зонтом от многих невзгод стал республиканский Центр социальной помощи семье и детям.
В Кировском районе работает его отделение, которое оказывает помощь многодетным семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в социальной поддержке. Возглавляет его Лариса Кулаева. Сегодня мы беседуем с ней.
- Лариса Владимировна, много у вас подопечных?
- Мы помогаем семьям, состоящим у нас на учете. Таких 566. Это - малоимущие, многодетные, неполные, одинокие мамы, семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
- Они сами приходят к вам?
- Они приходят самостоятельно или по направлению из Центра. Чаще же всего поступает сигнал в какую-либо социальную службу. К примеру, если они оказались в поле зрения Комиссии по делам несовершеннолетних и стоят у них на учете.
- Как вы им помогаете?
- Мы патронируем их. Регулярно посещаем, проводим с ними профилактические беседы, приглашаем на благотворительные мероприятия. Обращаемся в культурные, спортивные учреждения, чтобы они оказали помощь таким семьям, предоставили бесплатно билеты на посещение спектаклей, мероприятий, акций, концертов. Для материальной поддержки собираем банк вещей, организуем ярмарки доброты.
- У вас также работает социальная столовая…
- Да, она действует по трехстороннему соглашению Социально-гуманитарного управления администрации города, «Башбакалеи» и столовой «Содействие». Расположена она на улице Рабкоров, 20 на базе Центра школьного и детского питания.
Там питаются те, кто попал в трудную жизненную ситуацию, - многодетные, с детьми-инвалидами, чей доход ниже прожиточного минимума.
30 дней два раза в год согласно очереди они могут воспользоваться такой помощью. Талоны на горячее питание выдают наши специалисты.
- Как отзываются о столовой?
- Большинству, конечно, нравится. Посудите сами: обед, а это - суп, второе, салат, выпечка - проходит в светлом уютном зале «Ашханы». Для многих - это существенная поддержка, особенно, если в нуждающейся семье подрастает несколько малолетних детей. К примеру, у Ф-вых растут пятеро малышей, мама работает одна, глава семьи - пенсионер.
– Какая еще помощь оказывается семьям?
- Сейчас внедряем новый проект - «Социальная няня».
- Расскажите подробнее.
- Родители, у которых дети до 3-х лет, или есть дети-инвалиды, могут воспользоваться услугами социального работника, который присмотрит за малышами. Особенно в этом нуждаются матери-одиночки, для которых возможность выйти на работу весьма необходима. Няня будет помогать многодетным и семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными физическими возможностями.
Услугу вводит Министерство труда и социальной защиты населения, оказывать ее будут специалисты автономных некоммерческих организаций, а наша миссия – сделать индивидуальный паспорт социальных услуг на то, что данная семья в этом нуждается.
- Кто вызывает у вас особую тревогу?
- К сожалению, у нас довольно много неблагополучных семей, родителей, которые должным образом не выполняют свои обязанности.
Среди них есть пьющие, не желающие работать, ведущие асоциальный образ жизни… А ведь у них порой на попечении несовершеннолетние дети. Мы посещаем такие семьи, смотрим, в каком состоянии жилье, есть ли в доме продукты питания, нет посторонних людей.
- Есть ли положительный результат?
- Да, есть. Люди осознают свое поведение, и некоторые встают на путь исправления ситуации.
К примеру, К-вы. Мама – молодая женщина, тридцати с лишним лет, в прошлом пьющая, но сейчас ждет пятого ребенка и старается вести трезвый образ жизни, надеемся, что она родит здорового малыша. На учете КДН -108 родителей, которые не должным образом выполняют свои обязанности.
- За кого у вас болит душа?
- За семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, иногда у них растет двое, трое таких детей. Таких у нас 28.Часть из них живут в частном секторе - на Кооперативной поляне, в Искино, поселке Аэропорт. Всячески стараемся поддержать, напоминаем, чтобы не забывали собирать документы и справки, чтобы отправить детей на санаторно-оздоровительное лечение, консультируем, какую социальную помощь они могут получить, рекомендуем войти в общество инвалидов.
- В чем основная проблемы неблагополучных семей?
- Наверное, прежде всего, в иждивенческой позиции, инфантилизме, надежде на то, что кто-то им поможет. А еще - в неумении взять ситуацию в свои руки, и как-то выправлять ее,. Всегда говорю им: «На вас смотрят ваши дети, поэтому нужно стать для них положительным примером.
P.S. Приглашаем 6 апреля с 14.00 до 18.00 по адресу Аврора, 17/1 на базе клуба «Ровесник» пройдет ярмарка социальных услуг Кировского района.