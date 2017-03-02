И один в поле – воин

1941 год, 17 июля. Под натиском четвертой танковой дивизии «Вермахта» советские войска с боями отступают на восток. Но вот впереди – небольшой белорусский город, Кричев. Перед ним река и мост. Командир батареи и наводчик Николай Сиротинин с орудием остаются в засаде…
Пушку установили в густой ржи выше дороги. Офицер остался внизу - корректировать огонь. Сиротинин сразу же поджег первый и последний танки, спустя минуты пали еще два. Задача была выполнена, но сержант нарушил приказ, оставшись на позиции. Для двадцатилетнего юноши этот бой стал последним. Фашисты потеряли одиннадцать танков, семь бронемашин и почти шестьдесят пехотинцев…
И сегодня подвиг Сиротинина вдохновляет его сверстников вступать в Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Один из них – ученик девятого класса Николай Травников. В свои пятнадцать он собирает автомат менее чем за минуту, а служить, как и тезка из сорок первого , мечтает в артиллерии.
- Помню, как прочитал о его одиночной засаде. И сразу задал себе вопрос: а смог бы я так? Хочу думать, что смог бы, - признается парень.
В эти дни ДОСААФ отмечает 90-летний юбилей. В преддверии знаменательной даты мы побеседовали с исполняющим обязанности председателя Демского отделения Владимиром Барганом.
- Сегодня в обществе активно развивается военно-спортивное направление: прикладные эстафеты, стрельба, метание гранат. А физической подготовке уделяем особое внимание. Есть и чисто игровые моменты, например лыжи, мотогонки. С другой стороны, обучаем ребят специальностям, нужным как в армии, так и на гражданке.
- Расскажите об этом подробнее.
- Например, учим вождению автомобиля по категории A, B, C, D, E. А еще есть кружок робототехники и ремонта электрооборудования.
- Разбираете боевых роботов?
- Не совсем так. Те же популярные нынче квадрокоптеры с дистанционным управлением – по сути, не отличаются от беспилотников. Научившись им управлять, ребята могут изучить и сборку аппарата, его устройство. В планах также начать курсы по изучению основ радиосвязи, но пока нет специалистов. А еще за плечами некоторых наших воспитанников – по несколько прыжков с парашютом. Для этого ездим на аэродром в Первушино.
- Насколько это опасно?
- На земле проходит теоретическая подготовка. Изучается управление куполом. От и до: как поворачивать, разворачиваться, распутывать стропы. Для чего есть специальный тренажер. Уже перед трапом самолета проводятся дополнительный инструктаж, проверка укладки парашюта. А сам прыжок можно выполнить и в связке с наставником.
- Сотрудничаете ли с другими патриотическими организациями?
- Одна из основных задач – объединить подростковые клубы. И не только: нам интересно все, что касается пропаганды здорового образа жизни, любых позитивных навыков и знаний.
Общественная деятельность очень важна. Например, в период недавних снегопадов наши ребята убирали дворы, улицы, помогая коммунальщикам.
Корзинка:
В районном отделении ДОСААФ занимаются 50 человек. Частые гости Уроков мужества – ветераны Великой Отечественной войны, а также сотрудники Музея 112 Башкирской кавалерийской дивизии.