Трудолюбивые, совестливые, честные

«Орджоникидзевский район - локомотив экономического развития города. Здесь расположено 86 процентов промышленного потенциала Уфы», – столь высокую оценку дал глава администрации столицы Ирек Ялалов на торжествах, прошедших в Городском культурно-досуговом центре.
Самые активные черниковцы пришли в этот день, чтобы поздравить родной район с 65-летием.
- С Орджоникидзевским меня связывает целая жизнь, - говорит почетный гражданин района Валерий Миронов, ныне москвич. – Здесь я «встал на ноги», учился у таких руководителей, как Любовь Константиновна Езова, стал депутатом, потом меня выбрали председателем исполкома. Мы вводили в строй предприятия, больницы школы. Конечно, тогда в любой момент можно было позвонить директору завода и попросить о помощи: технику на уборку города и сбор урожая. Совместно решались и социальные вопросы.
- Всю свою жизнь посвятил химзаводу, прошел путь от инженера до директора, - поделился другой почетный гражданин Альберт Селезнев. – Слова из песни «та заводская проходная, что в люди вывела меня» точно выражают трудовой энтузиазм, с которым мы шли на работу.
Владимир Сергеевич Митрофанов – ветеран завода металлоконструкций ВНЗМ, почти ровесник района.
- В наше время труд на благо общества был в почете. Сегодня молодежь не спешит идти в рабочие, а зря – мы приносим действительную пользу своему городу и району.
Его друг Альфред Айчуваков из той же когорты - после армии устроился на ВНЗМ, прошел путь от рядоворго труженика до главного механика.
Главный врач больницы №8, отличник здравоохранения РФ Рамиль Магафуров уверен, что в районе живут очень земные и трудолюбивые люди, а медики, вносят свою лепту в демографию:
- В наших стенах ежегодно появляется на свет около трех с половиной тысяч малышей, большинство из них – орджоникидзевцы.
Район дал стране и всемирно известных спортсменов. Имя Габрахмана Кадырова носит теперь Центр технических видов спорта. Ныне действующий девятнадцатиратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников уже воспитывает новое поколение будущих победителей.
Заместитель руководителя главы администрации РБ Рамил Дильмухаметов, передавая поздравление от Рустэма Хамитова, отметил и богатый культурный потенциал района. Концерт на сцене Городского культурно-досугового центра наглядно показал, что самодеятельные коллективы вполне могут соревноваться с профессионалами. Ансамбль «Телемарк» исполнил зажигательное либертанго, которое видели и гости саммитов ШОС и БРИКС.
Глава администрации города Ирек Ялалов заверил, что в ближайшие пять лет Черниковке будет уделено особое внимание и северная часть Уфы получит вторую жизнь. Так, в 2017 году завершится строительство Ледового дворца, транспортной развязки в Тимашево. Готовится проект выхода проспекта Салавата Юлаева на Бирский тракт.
65 лет –по масштабам истории небольшой временной отрезок, но он вместил в себя и строительство завода-крекинга, новых домов, больниц и школ. Он стал точкой отсчета для одного поколения и стартовой площадкой для строителей будущего. А славу району принесли люди, трудолюбивые, совестливые, честные. Наверное, поэтому слова председателя Горсовета Валерия Трофимова: «Здесь живут самые надежные сильные мужчины и самые красивые женщины», встретили аплодисментами. Ведь так оно и есть.