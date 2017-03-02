На 8 Марта - в военкомат

Мы привыкли, что весна нам дарит сразу два любимых в народе праздника: сначала женщины поздравляют мужчин в образе защитников Отечества, а затем уже мужчины поздравляют своих прекрасных дам с Днем 8 Марта.
Но, как водится, жизнь гораздо богаче наших представлений о ней. Для женщин, собравшихся в уютном актовом зале военкомата, родными являются сразу оба праздника, ведь здесь большинство работников по сложившейся уже традиции относится к прекрасной половине человечества.
Об этом, открывая праздничный вечер, напомнил собравшимся коллегам начальник отдела Военного комиссариата РБ по Октябрьскому и Советскому районам Сергей Сафонов. Но даже в праздничной обстановке специфика места не дала нам забыть об эхе давно прошедшей войны:
- Нас настиг еще один ее отголосок, - сказал военком. – Сегодня в зале присутствует дочь гвардии сержанта Ивана Алексеевича Тимонина, погибшего под самый конец войны. Через 72 года награда нашла героя.
Иван Тимонин, наводчик артбатареи, был призван в РККА еще в марте 1939 года, поэтому на войне был с первого ее дня и до последнего дня своей жизни. В январе 1945 года он был награжден орденом Красной Звезды за то, что в боях при польском городе Шидлуве, несмотря на вражеский артобстрел, продолжал наводить огонь нашей батареи точно по противнику. В результате его действий было уничтожено несколько ДЗОТов, батарея и наблюдательный пункт. Однако бойцу не довелось получить награду, потому что уже 14 февраля того же года вражеская пуля прервала его жизненный путь. Многие годы его родные не знали о награде, и только появившийся сайт «Подвиг народа» помог его дочери узнать подробности о подвиге отца. И вот в этот мартовский день ей было вручено удостоверение о награждении Ивана Тимонина орденом Красной Звезды. Когда отец Олимпиады Диденко уходил на фронт, ей было 2 года. Сегодня же пенсионерке – 80, у нее трое детей, пятеро внуков и два правнука. Орденское удостоверение она передаст подрастающим поколениям, чтобы они знали и помнили о своем прадеде.
- Я уже неделю волнуюсь с того дня, как мне позвонили, - поделилась своими переживаниями она. - Плакала от радости, что хоть частичку от отца подержу.
А затем вновь в свои права вступила весна. Мужчины приосанились и превратились в галантных кавалеров, но сначала, как и водится в армии, был зачитан приказ о вынесении всем женщинам военкомата благодарности. И было за что, ведь многие из них уже не один десяток лет несут службу на страже воинского учета. К примеру, более тридцати лет трудятся здесь Надежда Савкина, Фания Салихова, Римма Давлетшина... Всех и не перечислишь. Не случайно Министерство обороны по достоинству оценило их вклад в обороноспособность страны и наградило многих из них медалями.
Никто из них не остался в этот день без должного внимания со стороны своих коллег-мужчин. Каждой были вручены цветы и сувениры. А напоследок военком решил прочитать строчки из неувядающей поэмы Альфреда Теннисона:
«...Собой остались мы; сердца героев
Изношенны годами и судьбой,
Но воля непреклонно нас зовет
Бороться и искать, найти и не сдаваться».
- И пусть этот девиз так и останется с нами на все годы, - сказал он.