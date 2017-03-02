Учитель из народа

Заместитель директора Объединения молодежных клубов «Алые паруса» Татьяна Первушина удостоена звания «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации». Награждение состоялось на коллегии профильного республиканского министерства.
Татьяна Петровна начала работу с молодежью в 1993 году, когда заняла должность методиста, где занялась проблемами, касающимися «самосозданных» клубов. В результате большинство из них получили статус подростковых, появились дополнительные ставки, за клубами на правах безвозмездной аренды закрепили имеющиеся помещения, а количество клубов увеличилось с 4 до 13. Управлять ими становилось все сложнее, поэтому в декабре 2000 года все клубы района объединились в молодежно-подростковый центр «Алые паруса», в котором Татьяна Петровна стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В «Алых парусах» трудятся и ее обе дочери. Старшая, Анастасия, еще подростком начала заниматься в одном из клубов, а после окончания вуза пришла в объединение на работу, где на нее возложили обязанности по информационному сопровождению деятельности клубов. В 2010 году в учреждение на должность инспектора по кадрам пришла младшая - Арина, много лет занимавшаяся в нескольких кружках клуба «Мечта».
- Увлечения и интересы юных жителей нашего города постоянно меняются. Еще в начале этого века все хотели ходить с рюкзаками в походы. Сейчас предпочитают ездить. Несколько лет назад в клубы приходили молодые люди, желавшие все увидеть своими глазами и сделать собственными руками. Сегодня все заменяет Интернет, в котором можно все увидеть и многому научиться, не выходя из дома. Поэтому мы постоянно расширяем сферу деятельности, предлагая юным уфимцам новые направления и возможности. Это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее, - говорит Первушина.
Сегодня она – автор методических пособий, многих значимых проектов и программ, получивших высокие оценки экспертов, заслуженные награды и гранты. Она входит в состав республиканской аттестационной комиссии, выступает в качестве эксперта при проведении республиканских конкурсов.
За 24 года работы вырастила несколько десятков педагогов, многие из которых продолжают трудиться в Объединении. А еще она много лет руководит практикой студентов БГПУ им. М. Акмуллы, которые под ее руководством не только осваивают современные педагогические методики, но и пишут дипломные работы.
Сейчас молодые люди до 35 лет имеют возможность заниматься в центре спортом, туризмом, танцами, вокалом. Есть даже театральная студия, в которой можно проявить актерские и режиссерские наклонности. Руководители клубов центра – как правило, энтузиасты. По замечанию Татьяны Первушиной, у них должен гореть глаз, иначе ребята к ним не пойдут. Достижения «Алых парусов» не раз получали и официальное признание: в 2013 году они стали городскими победителями в номинации «Физкультурно-оздоровительная и массовая работа» и в 2014 - как лучшее учреждение молодежной политики республики.
- Когда человеку исполняется 18 лет, считается, что он уже не нуждается в опеке, - делится Татьяна Петровна. – Практика показывает, что после окончания учебного заведения молодым людям необходим организованный досуг и место, куда они могли бы прийти с друзьями, семьей, посвятить свободное время любимому увлечению. Здесь никто не укажет на возраст, ведь у нас можно научиться играть в шахматы, танцевать и в 30 лет.