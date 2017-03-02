Судьба прислала фотографию

Контрактник Артем Горбунов погиб 2 марта в районе Пальмиры при отражении попытки прорыва группы боевиков запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ) на позиции сирийских ...

У экс-замглавы ВВ МВД нашли куртку из страуса за 40 тысяч долларов

Как отмечается, стоимость подобного изделия достигает 40 тысяч долларов. Напомним, ранее Лайф сообщал о том, что Вячеслава Варчука арестовали по подозрению в вымогательстве отката.