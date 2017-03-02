Судьба прислала фотографию

В Калининском районе продолжается ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны. Не так давно он завершился у вдовы инвалида войны Ольги Николаевны Спиридоновой. Специалисты обновили ванную комнату, заменив сантехнические приборы, установили натяжные потолки в ней и на кухне.
Летом Ольге Николаевне исполнилось 90 лет. Родилась она в Кировской области в 1926 году. Потом семья переехала под Свердловск в город Хромпик и затем в Уфу. С седьмого класса школы девочка дружила с соседкой Аней. Однажды подруга показала ей письмо, которое прислал старший брат. В нем была фотократочка, на которой изображены два брата в военной форме перед отправкой на фронт. Это был октябрь, 1941 года.
- Я сказала Ане, что что мне понравился светленький, - рассказывает Ольга Николаевна. – И я стала ждать, когда он вернется с фронта. Училась в сельскохозяйственном техникуме, летом устроилась на работу телефонисткой.
Александр родился в Кармаскалинском районе, в семье было 8 детей. Отца раскулачили, и они жили очень бедно, но это не помешало ему тянуться к знаниям. Учился он хорошо, за год проходил два класса и потом поступил в учительский институт. Затем юношу забрали в армию и отправили на Дальний Восток. Чуть позже, когда заполыхал огонь мирового конфликта, он воевал под Москвой, в декабре получил тяжелое ранение и полгода пробыл в госпитале в Саранске.
- Летом я собиралась на работу, смотрю кто-то идет с палочкой в военной форме. Я сразу подумала: «Это он!», - вспоминает Ольга Николаевна. - На работе не могла находиться, скорее хотелось домой. Вечером он вышел на крылечко подъезда, так и познакомились. Поженились через два года.
У Ольги и Александра родились два сына – Владимир и Игорь. Мужа и сыновей уже нет в живых, она с огромной любовью вспоминает своих самых любимых мужчин и рассказывает о них близким. Сейчас у Ольги Николаевны два внука, три правнука и праправнучка.