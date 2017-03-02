Поезд-робот? Реально

Технический прогресс не стоит на месте. В начале XIX века труд человека заменил паровой станок, а сейчас это можно сказать о компьютере. Так, большое внимание внедрению ЭВМ уделяется демскими железнодорожниками.
То, о чем только мечтали фантасты Азимов и Ефремов, сегодня становится реальностью: роботы водят поезда. В Уфе это можно сказать о 21 пригородной электричке. Установленный на них комплекс управления тягой и торможения получил наименование «САВПЭ». Время хода и график движения цифровой «мозг» получает заранее. А вот режим движения он может выбирать самостоятельно: исходя из данных о энергозатратах. Впрочем, автоматика – лишь помощник водителя. Она должна облегчить труд, оптимизировать и вести расход электричества. Что в итоге дает почти 15% экономии электроэнергии.
- И безопасность движения повышается. Например, перед светофором система обязательно сбрасывает скорость. Стало быть, на нас нагрузки меньше, - говорят машинисты, - кроме того, идет контроль работы всех основных узлов, любую поломку сразу можно диагностировать.
А еще роботы увеличивают пропускную способность участка за счет большей точности прибытия-отправки. Это, в свою очередь, решает сразу несколько проблем: сокращаются интервалы попутного следования, внеплановых торможений меньше, а средняя скорость движения – больше. Есть и такой нюанс: при такой техподдержке люди могут работать на 2-3 часа дольше, если есть необходимость. Да и на престижность профессии машиниста внедрение робототехники влияет положительно.