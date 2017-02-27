Всем сугробам вопреки

Борьба с сугробами не стихает, и праздники для городских служб прошли под знаком работы в усиленном режиме. Но резкое потепление поставило перед ними новую задачу: из-за резких перепадов температур и ледяного дождя теперь нужно бороться еще и с гололедом.
- Первоочередной задачей стало открытие решеток ливневой канализации на проспекте Салавата Юлаева и других магистралях, чтобы на них не скапливалась вода, которая превращается в лед. И за праздничные дни мы открыли около 90 процентов решеток, - сообщил «УВ» начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Советского района Мидхат Гильмудинов.
Также с воскресного вечера по проезжей части всех столичных дорог усиленно разбрасывались противогололедные материалы - пескосоляная смесь и сертифицированный реагент «Бионорд» (всего на сезон заготовлено около 55 тысяч тонн песка и 5 500 - соли). Утром жилищники и коммунальщики переключились на тротуары, остановки и дворы, которые посыпаются в ручном режиме.
Параллельно идут вывоз снега и расширение проезжей части.
- Из нашего района каждый день на свалку за городом отправляется 280-300 «КамАЗов» снега, - продолжает Мидхат Гильмутдинов. - Мы работаем круглосуточно. Трактористы и водители трудятся по графику - по 11 часов в сутки 4 или 5 дней, потом два дня отдыха. Об опасности сугробов на крышах мы тоже не забыли. Все шатровые кровли уже один раз освобождены от снега, но этого недостаточно. Большую опасность несут и незаконно установленные козырьки балконов, которые граждане обязаны очищать самостоятельно. Но на регулярно выдаваемые предписания реагируют далеко не все, и этому есть объективные причины: сбрасывать наледь с козырьков на высоких этажах зачастую опасно для жизни. Поэтому мы жителям помогаем: этим занимаются наши сотрудники на подъемниках, а также обученные альпинисты. Каждый день балконами и крышами занимаются 22 бригады по четыре человека: трое работают вверху, один - наблюдает снизу за тем, чтобы граждане обходили зону сброса.
Директор ЖЭУ №67 Калининского района Альфир Шаяхметов отвечает за 60 многоэтажек от 9 до 16 этажей, и в связи с большим опытом план работ даже в самую сложную зиму у него готов заранее.
- Еще раньше мы справились с тремя скатными кровлями двухэтажек по улице Фронтовых бригад, в выходные чистили козырьки балконов верхних этажей. А во второй раз ими уже занимаются и сами жители, они научились реагировать на наши требования. Что касается уборки снега во дворах – работали каждый день с 6 утра до 4-5 часов вечера. Чтобы автомобили жителей не препятствовали уборке, мы добиваемся того, чтобы владельцы размещали свои телефоны на лобовых стеклах своей собственности, в этом очень помогают председатели советов домов.
Меняющаяся погода продолжает создавать факторы, опасные для жизни граждан. Чтобы не стать жертвой сосулек, необходимо быть предельно осторожными, если требуется пройти в непосредственной близости от зданий прежде чем сделать это, посмотрите на крышу. Автолюбителям же рекомендуется уменьшить скорость и увеличить расстояние между собой и другими машинами, чтобы оставить возможность для маневра, а при парковке обращать внимание на возможность схода снега и наледи.
Ну а для тех, кто трудится изо всех сил, чтобы обеспечить нашу безопасность на дорогах и во дворах, страда закончится только тогда, когда весь снег растает. И начнется сезон ямочного и капитального ремонта асфальта.
Корзинка:
Об угрожающих скоплениях снега на крыше следует сообщать в свою управляющую компанию. Если дом находится на обслуживании УЖХ районов города, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу МБУ «Управление жилищного хозяйства» по телефону: 8(347) 235-48-00. В экстренных случаях обращайтесь по единому номеру «Службы спасения 112».