

Основной капитал - в их руках



Всего же в XXконкурсе педагогического мастерства столицы приняли участие 47 учителей, и еще 23 соревновались за звание лучшего преподавателя башкирского языка и литературы.А всего в нашем городе сегодня трудится более 6 тысяч педагогов.

- В Уфе немало школ, входящих в топ-500 страны. На Всероссийском семинаре-совещании, которое мы собирали здесь в октябре, наша система образования получила высокую оценку: каждый, кто приезжал, отметили, что такой развитостью - начиная с национального образования и заканчивая дополнительным- могут похвастаться далеко не все, -отметила министр образования РБ ГульназШафикова, приветствуя конкурсантов на церемонии награждения в Городском Дворце культуры. - Я вижу в зале только горящие глаза. Пусть они помогают вам в вашем нелегком труде - формировании будущего нашего региона.

Будущее вырисовывается прямо на наших глазах, ведь, как отметил глава столичной администрации Ирек Ялалов, более половины жителей Уфы сегодня моложе 35 лет. Те, кто сегодня сидит за партой, либо недавно покинули ее и теперь на практике реализуют то, что было заложено педагогами,- это и есть основной капитал столицы, позволяющий ей с воодушевлением смотреть вперед.

Итак,среди преподавателей русского языка и литературы лучшейстала Регина Закирова - учитель школы №156, среди учителей башкирского языка и литературы -ГульсумМунасипова (школа №88), лучшим словесником татарского - Венера Садыкова (школа №104 имени М. Шаймуратова).Самый блестящий «Педагогический дебют» совершила Эльвира Ямгутдинова, учитель истории гимназии №93, «Педагогическую надежду» более всех внушил ЮлайСалимгареев, учитель башкирского языка и литературы школы №95.

Абсолютным победителем конкурса стала Мария Каримова - учитель английского языка башкирской гимназии №158 имени МустаяКарима.

Она не только закончила факультет романо-германской филологии БашГУ, где продолжает учиться в магистратуре, но и профессионально занималась вокалом и даже выступала на сцене - все это, естественно, помогает ей в работе.

- В конце моего первого года в школе я провела среди ребят анкетирование, предложив на выбор несколько курсов, которые планировала разработать в каникулы. И теперь веду в 10-м классе экспериментальный курс «Страноведение США». Во время американской предвыборной кампании мы проводили собственные дебаты и выборы в президенты страноведческого клуба. Споря и соревнуясь, ребята незаметно преодолевают языковой барьер, - рассказала Мария Каримова. - А я мечтаю запустить еще один курс - по ораторскому мастерству.

- Мы проводим более 100 конкурсов по различным профессиям, но этот нравится мне больше всех. Однако вот уже шесть лет меня не берут в его комиссию. Я бы сразу дал всем Гран-при, - признался Ирек Ялалов. - Если серьезно, в сегодняшнем быстро меняющемся мире сделать так, чтобы Уфа сохраняла свои передовые позиции по всем направлениям, непросто. И мы гордимся нашим образованием. А еще ваш выход на сцену навел меня на мысль: вас пора выводить на всемирный конкурс красоты!

И все, кто видел впечатляющее дефиле уфимских учителей, подтвердят: у них есть все, чтобы вызвать восхищение и уважение к своему предмету. Задумывались ли вы о том, что огромный пласт человеческого опыта - искусство - программой среднего образования почти не охвачен? Ликвидировать этот пробел в своей школе удалось лучшему учителю Уфы-2017 - преподавателю мировой художественной культуры лицея №52 Юлии Линдт. Ее ученики побывали в мастерской Леонардо да Винчи, совершили виртуальную экскурсию в Лувр, создали презентации о своих открытиях и теперь сами могут быть проводниками других в мир искусства.Всего же в XXконкурсе педагогического мастерства столицы приняли участие 47 учителей, и еще 23 соревновались за звание лучшего преподавателя башкирского языка и литературы.А всего в нашем городе сегодня трудится более 6 тысяч педагогов.- В Уфе немало школ, входящих в топ-500 страны. На Всероссийском семинаре-совещании, которое мы собирали здесь в октябре, наша система образования получила высокую оценку: каждый, кто приезжал, отметили, что такой развитостью - начиная с национального образования и заканчивая дополнительным- могут похвастаться далеко не все, -отметила министр образования РБ ГульназШафикова, приветствуя конкурсантов на церемонии награждения в Городском Дворце культуры. - Я вижу в зале только горящие глаза. Пусть они помогают вам в вашем нелегком труде - формировании будущего нашего региона.Будущее вырисовывается прямо на наших глазах, ведь, как отметил глава столичной администрации Ирек Ялалов, более половины жителей Уфы сегодня моложе 35 лет. Те, кто сегодня сидит за партой, либо недавно покинули ее и теперь на практике реализуют то, что было заложено педагогами,- это и есть основной капитал столицы, позволяющий ей с воодушевлением смотреть вперед.Итак,среди преподавателей русского языка и литературы лучшейстала Регина Закирова - учитель школы №156, среди учителей башкирского языка и литературы -ГульсумМунасипова (школа №88), лучшим словесником татарского - Венера Садыкова (школа №104 имени М. Шаймуратова).Самый блестящий «Педагогический дебют» совершила Эльвира Ямгутдинова, учитель истории гимназии №93, «Педагогическую надежду» более всех внушил ЮлайСалимгареев, учитель башкирского языка и литературы школы №95.Абсолютным победителем конкурса стала Мария Каримова - учитель английского языка башкирской гимназии №158 имени МустаяКарима.Она не только закончила факультет романо-германской филологии БашГУ, где продолжает учиться в магистратуре, но и профессионально занималась вокалом и даже выступала на сцене - все это, естественно, помогает ей в работе.- В конце моего первого года в школе я провела среди ребят анкетирование, предложив на выбор несколько курсов, которые планировала разработать в каникулы. И теперь веду в 10-м классе экспериментальный курс «Страноведение США». Во время американской предвыборной кампании мы проводили собственные дебаты и выборы в президенты страноведческого клуба. Споря и соревнуясь, ребята незаметно преодолевают языковой барьер, - рассказала Мария Каримова. - А я мечтаю запустить еще один курс - по ораторскому мастерству.- Мы проводим более 100 конкурсов по различным профессиям, но этот нравится мне больше всех. Однако вот уже шесть лет меня не берут в его комиссию. Я бы сразу дал всем Гран-при, - признался Ирек Ялалов. - Если серьезно, в сегодняшнем быстро меняющемся мире сделать так, чтобы Уфа сохраняла свои передовые позиции по всем направлениям, непросто. И мы гордимся нашим образованием. А еще ваш выход на сцену навел меня на мысль: вас пора выводить на всемирный конкурс красоты!И все, кто видел впечатляющее дефиле уфимских учителей, подтвердят: у них есть все, чтобы вызвать восхищение и уважение к своему предмету.

Автор: Екатерина КЛИМОВИЧ

Фото: Валерия ШАХОВА

Номер газеты: №12 (3736) от 21.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №12 (3736) от 21.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №11 (3735) от 16.02.2017





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