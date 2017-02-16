

Антон – чемпион!





В австрийском Хохфильцене завершился чемпионат мира по биатлону. В мужской эстафете 4х7.5 км с восемью огневыми рубежами победу одержал российский квартет, в составе которого находился наш земляк Антон Бабиков. Честь российского флага также защищали Алексей Волков, Максим Цветков и Антон Шипулин.



- Первым меня поздравил глава республики Рустэм Хамитов. Завтра с ним у нас состоится встреча. Родители, родственники, друзья, конечно, все звонили. Постараюсь отдохнуть буквально два дня. Затем приступлю к тренировкам. Скорее всего, следующие мои старты будут в Корее. Поеду туда на тоже очень важное событие - предолимпийскую неделю, - поделился впечатлениями, прилетев в Уфу, Антон Бабиков.



- Как удалось не растеряться, когда на награждении вышла заминка с гимном страны?



- Конечно, сначала было неприятно. Среди нас нет певцов, а слух недостаточно хорош для этого. Мы быстро поняли, что играется старый гимн, расстроились. Но собрались и с помощью телекомментатора Дмитрия Губерниева его исполнили. После организаторы принесли нам свои извинения.



Победа в эстафете на соревнованиях мирового уровня стала первой для мужской сборной с 2008 года. В «золотой» гонке Бабиков исполнил особенную роль: сначала вывел свою команду вперед, а затем смог удержать лидерство, обеспечив Шипулину хорошие условия для побега. Биатлонисты сборной России не допустили ни одного штрафного круга и использовали всего три дополнительных патрона. Дистанцию наша команда одолела за 1 час 14 минут и 15 секунд.



Первый этап Волков завершил на седьмом месте, второй – Цветков - на четвертом, третий - уже с Бабиковым в качестве лидера. На последний Россия и Австрия отправились почти одновременно. Антон Шипулин и Доминик Ландертингер стартовали с разницей в полсекунды. На решающем огневом рубеже Шипулин допустил один промах, но все равно это не помешало ему стать первым, обойдя суперчемпиона – Фуркада.



Триумф вывел Россию на первое место в мужском эстафетном зачете Кубка мира. До этого, имея по 156 баллов, она делила первую-вторую строчки с командой Германии.



- В эстафете больше сказывается волнение, особо его чувствуешь. Но в принципе я доволен своим состоянием. Хотя, может быть, хотел держать более высокую скорость, но трасса разбита, а я пока не очень хорош в таких условиях, - объяснил Антон Бабиков по окончании гонки.



Вторыми финишировали французы, с четырьмя промахами уступившие россиянам 5,8 секунды.



- К сожалению, не все гонки получилось посмотреть, но информацией владел в полном объеме. У нашей сборной давно не было медали, и ее успех очень приятен, - рассказал нашей газете трехкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов.



- Антон Бабиков называет вас своим кумиром детства?



- У нас у всех они с детства были. Лично он мне об этом не говорил, но в СМИ я несколько раз находил его интервью, где он говорит об этом.



- В командах других стран составы не меняются, а наша сборная регулярно это делает. Это позитив?



- По-моему, как плюс, так и минус. Стабильность, конечно, необходима, но ротация тоже должна быть. На мой взгляд, нужно обкатывать каждого сильного спортсмена и давать шанс попробовать силы в серьезных состязаниях.



Корзинка



По итогам Хохфильцена-2017 сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете. Суббота победного счастьяВ австрийском Хохфильцене завершился чемпионат мира по биатлону. В мужской эстафете 4х7.5 км с восемью огневыми рубежами победу одержал российский квартет, в составе которого находился наш земляк Антон Бабиков. Честь российского флага также защищали Алексей Волков, Максим Цветков и Антон Шипулин.- Первым меня поздравил глава республики Рустэм Хамитов. Завтра с ним у нас состоится встреча. Родители, родственники, друзья, конечно, все звонили. Постараюсь отдохнуть буквально два дня. Затем приступлю к тренировкам. Скорее всего, следующие мои старты будут в Корее. Поеду туда на тоже очень важное событие - предолимпийскую неделю, - поделился впечатлениями, прилетев в Уфу, Антон Бабиков.- Как удалось не растеряться, когда на награждении вышла заминка с гимном страны?- Конечно, сначала было неприятно. Среди нас нет певцов, а слух недостаточно хорош для этого. Мы быстро поняли, что играется старый гимн, расстроились. Но собрались и с помощью телекомментатора Дмитрия Губерниева его исполнили. После организаторы принесли нам свои извинения.Победа в эстафете на соревнованиях мирового уровня стала первой для мужской сборной с 2008 года. В «золотой» гонке Бабиков исполнил особенную роль: сначала вывел свою команду вперед, а затем смог удержать лидерство, обеспечив Шипулину хорошие условия для побега. Биатлонисты сборной России не допустили ни одного штрафного круга и использовали всего три дополнительных патрона. Дистанцию наша команда одолела за 1 час 14 минут и 15 секунд.Первый этап Волков завершил на седьмом месте, второй – Цветков - на четвертом, третий - уже с Бабиковым в качестве лидера. На последний Россия и Австрия отправились почти одновременно. Антон Шипулин и Доминик Ландертингер стартовали с разницей в полсекунды. На решающем огневом рубеже Шипулин допустил один промах, но все равно это не помешало ему стать первым, обойдя суперчемпиона – Фуркада.Триумф вывел Россию на первое место в мужском эстафетном зачете Кубка мира. До этого, имея по 156 баллов, она делила первую-вторую строчки с командой Германии.- В эстафете больше сказывается волнение, особо его чувствуешь. Но в принципе я доволен своим состоянием. Хотя, может быть, хотел держать более высокую скорость, но трасса разбита, а я пока не очень хорош в таких условиях, - объяснил Антон Бабиков по окончании гонки.Вторыми финишировали французы, с четырьмя промахами уступившие россиянам 5,8 секунды.- К сожалению, не все гонки получилось посмотреть, но информацией владел в полном объеме. У нашей сборной давно не было медали, и ее успех очень приятен, - рассказал нашей газете трехкратный чемпион мира по биатлону Максим Чудов.- Антон Бабиков называет вас своим кумиром детства?- У нас у всех они с детства были. Лично он мне об этом не говорил, но в СМИ я несколько раз находил его интервью, где он говорит об этом.- В командах других стран составы не меняются, а наша сборная регулярно это делает. Это позитив?- По-моему, как плюс, так и минус. Стабильность, конечно, необходима, но ротация тоже должна быть. На мой взгляд, нужно обкатывать каждого сильного спортсмена и давать шанс попробовать силы в серьезных состязаниях.КорзинкаПо итогам Хохфильцена-2017 сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете.

Автор: Мария АПКАРИМОВА

Фото: Риты ИШНИЯЗОВОЙ

Номер газеты: №12 (3736) от 21.02.2017

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