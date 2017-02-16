

Время и судьба



Марат Миргазямов когда-то принял на себя руководство этим заводом в сложное время смены социально-экономической формации, смог провести его сквозь бури и сделать одним из флагманов производства. Кто бы мог подумать, что для того чтобы его обанкротить, будет достаточно лишь скромной задолженности в несколько тысяч рублей.

Сегодня накануне его 75-летнего юбилея мы встретились с ним поговорить о странностях человеческой судьбы. Но вернемся к истокам. Марат Парисович родился на берегах Караидели в далеком 1942-м.

- Мне было пятнадцать дней, когда отца забрали на войну, - вспоминает он. – Вернулся он лишь в 1946-м с боевыми орденами и медалями. В семье нас было девять детей, а выросло лишь семеро. Была у нас швейная машинка «Зингер», вот именно она и выкормила нашу семью. Мать на ней шила, а потом по окрестным деревням меняла свои простенькие платьица, рубахи на хлеб. Так и выжили.

После войны, несмотря на всю сложность экономической ситуации, по всей стране чувствовался небывалый подъем – ощущалось, что самое страшное уже позади. Чувствовалось это и в деревне. Молодой Марат активно учился, особенно хорошо ему давались точные науки – математика, физика, химия. Занимался и спортом.

- Мы тогда старались не отставать во всем. Играли и в футбол, и в ручной мяч, и в волейбол, - говорит он.

А с волейболом даже связана одна мистическая встреча. Однажды мимо по реке проплывали туристы, они пристали к берегу, а на нем как раз шла местная спартакиада. И тут один из туристов со сломанной рукой вдруг подошел к ребятам и говорит, а давайте-ка сыграем в волейбол. И сыграл одной рукой.

- Правда, команда наша проиграла, - лукаво вздыхает Марат Парисович. – А потом через много-много лет я прочитал об этом эпизоде в воспоминаниях Бориса Ельцина, который и оказался тем туристом.

- Кстати, а как вы оцениваете саму фигуру первого президента России?

- Неоднозначно. Думаю, он действительно хотел стране блага, но в то же время упивался своей популярностью у народных масс, купался в лучах власти. И от этого его постоянно заносило.

60-е годы деревенский паренек уже встретил в Уфе – поступил в техническое училище №1. Затем была работа на заводе, занятия спортом. Марат Миргазямов даже стал членом республиканской сборной по волейболу. А потом ему предложили поработать инструктором горкома партии.

- Мне три раза предлагали пойти на место инструктора. Я два раза отказался, а на третий мне сказали: «Не валяй дурака. Мы считаем, что именно ты там должен быть». И я окунулся в новый не знакомый мне мир партийной работы.

А работа была трудной и ответственной, теперь для себя и времени-то почти не оставалось, менялись места работы: был заместителем заведующего отделом Уфимского горкома, вторым секретарем Орджоникидзевского райкома, первым секретарем Туймазинского горкома. А в 1986-м был назначен председателем Совета Министров БАССР.

- Были очень непростые годы, - вспоминает он. – Время перестройки, перемен, слома старой системы и попыток возведения новой. Я еще в сентябре 1992 года на совещании в Чебоксарах заявил, что в стране экономика уходит в руки криминалитета, но меня, к сожалению, тогда никто не послушал... - Когда я проезжаю мимо него, каждый раз, словно камень на сердце падает, - говорит мой собеседник. И мы с ним вдвоем смотрим в окно редакционного кабинета, в котором за желто-зеленым зданием «Ленты» таятся угрюмые пустые цеха «УЗЭМИКа».Марат Миргазямов когда-то принял на себя руководство этим заводом в сложное время смены социально-экономической формации, смог провести его сквозь бури и сделать одним из флагманов производства. Кто бы мог подумать, что для того чтобы его обанкротить, будет достаточно лишь скромной задолженности в несколько тысяч рублей.Сегодня накануне его 75-летнего юбилея мы встретились с ним поговорить о странностях человеческой судьбы. Но вернемся к истокам. Марат Парисович родился на берегах Караидели в далеком 1942-м.- Мне было пятнадцать дней, когда отца забрали на войну, - вспоминает он. – Вернулся он лишь в 1946-м с боевыми орденами и медалями. В семье нас было девять детей, а выросло лишь семеро. Была у нас швейная машинка «Зингер», вот именно она и выкормила нашу семью. Мать на ней шила, а потом по окрестным деревням меняла свои простенькие платьица, рубахи на хлеб. Так и выжили.После войны, несмотря на всю сложность экономической ситуации, по всей стране чувствовался небывалый подъем – ощущалось, что самое страшное уже позади. Чувствовалось это и в деревне. Молодой Марат активно учился, особенно хорошо ему давались точные науки – математика, физика, химия. Занимался и спортом.- Мы тогда старались не отставать во всем. Играли и в футбол, и в ручной мяч, и в волейбол, - говорит он.А с волейболом даже связана одна мистическая встреча. Однажды мимо по реке проплывали туристы, они пристали к берегу, а на нем как раз шла местная спартакиада. И тут один из туристов со сломанной рукой вдруг подошел к ребятам и говорит, а давайте-ка сыграем в волейбол. И сыграл одной рукой.- Правда, команда наша проиграла, - лукаво вздыхает Марат Парисович. – А потом через много-много лет я прочитал об этом эпизоде в воспоминаниях Бориса Ельцина, который и оказался тем туристом.- Кстати, а как вы оцениваете саму фигуру первого президента России?- Неоднозначно. Думаю, он действительно хотел стране блага, но в то же время упивался своей популярностью у народных масс, купался в лучах власти. И от этого его постоянно заносило.60-е годы деревенский паренек уже встретил в Уфе – поступил в техническое училище №1. Затем была работа на заводе, занятия спортом. Марат Миргазямов даже стал членом республиканской сборной по волейболу. А потом ему предложили поработать инструктором горкома партии.- Мне три раза предлагали пойти на место инструктора. Я два раза отказался, а на третий мне сказали: «Не валяй дурака. Мы считаем, что именно ты там должен быть». И я окунулся в новый не знакомый мне мир партийной работы.А работа была трудной и ответственной, теперь для себя и времени-то почти не оставалось, менялись места работы: был заместителем заведующего отделом Уфимского горкома, вторым секретарем Орджоникидзевского райкома, первым секретарем Туймазинского горкома. А в 1986-м был назначен председателем Совета Министров БАССР.- Были очень непростые годы, - вспоминает он. – Время перестройки, перемен, слома старой системы и попыток возведения новой. Я еще в сентябре 1992 года на совещании в Чебоксарах заявил, что в стране экономика уходит в руки криминалитета, но меня, к сожалению, тогда никто не послушал...

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Район: Советский

Номер газеты: №12 (3736) от 21.02.2017

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