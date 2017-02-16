

Так начиналась Черниковка



Центром возведения жилья оказался Орджоникидзевский район. В основном оно строилось на территории деревень: Дежневки, Воробьевки, Черниковой, Лопатиной, Курочкиной, села Богородского.

Строительство четырехэтажных домов с прекрасной лепниной в качестве отделки по ленинградским архитектурным проектам продолжалось до конца 1950-х.

Постановлением исполкома горсовета с 1 ноября 1949 года были отменены названия поселков, сел, в черте города и нумерация жилых кварталов. Естественно, главными улицами стали Сталина (Первомайская), Карла Маркса (Свободы) и Ленина (Ульяновых). Но прошло достаточно времени, прежде чем эти названия приживались. Куда понятнее жителям, например, было 5-й или 3-й лагерь.

К 1 декабря 1949 года ввели в эксплуатацию 81 жилой дом, а всего сданы 124 и один летний киноклуб на 360 мест.

К этому времени была открыта поликлиника при заводе п/я 417 в специально выстроенном здании вместо старой амбулатории на «крекинге». В Соцгороде открыта поликлиника №5 с физиотерапевтическим, зубоврачебным, гинекологическим кабинетами. Для жителей это было в новинку. В 1948-м строительный трест №21 приступил к возведению капитальных жилых домов на территории бывшего лагеря №3 восточнее Соцгорода (территория нынешнего района Лопатина).

В 1951 году заселили сборно-щитовые дома и брусковые дома по улице Горького. Ныне на их месте уже идет застройка многоэтажек.

Клубы и дворцы

В первой половине 1950-х появились поликлиника на 600 посещений, клуб «Нефтяник» на 800 мест, здание нефтяного института на 1500 учащихся, баня на 120 мест, летний кинотеатр. Клуб «Нефтяник»

был выстроен недалеко от заводоуправления п/я 417. С виду достаточно неказистое здание, а внутри - дворец. Прекрасное фойе с колоннами, пол был покрыт натуральным паркетом, периодически покрывался мастикой и полировался. Потолки в фойе и зрительном зале украшены лепниной. Достаточно вместительный зрительный зал с удобными креслами, буфет. До конца 1960-х годов в нём работало множество детских кружков: танцевальный, драматический, вокальный, детский хор и др. Был прекрасный спортивный зал, где занимались заводчане и детские секции. Для заводчан организовывались праздничные вечера, по выходным - танцы, ежегодные смотры заводской и детской художественной самодеятельности, спортивные состязания. Это был самый первый в Черниковске клуб такого масштаба. В него ходили в основном жители Соцгорода, поселка электролампового завода, улиц Пристанской и Войкова. После открытия Дворца культуры имени С. Орджоникидзе, который был больше и монументальнее - черниковцы все меньше бывали в «Нефтянике». К этому времени началось выселение жителей из домов, попавших в загазованную зону нефтезаводов: улиц Юбилейной, Пристанской, Войкова, и клуб опустел.

О Домах культуры Черниковска следует сказать отдельно. На

повороте трамвайной линии к базару (позже Колхозный рынок) в барачном помещении располагался клуб «Химик», его здание сохранилось до сих пор.

На месте Дома культуры имени 40-летия ВЛКСМ вплоть до колхозного рынка тянулись многочисленные бараки. В одном из них ближе к нынешней улице Ульяновых в 1951-м открылся клуб «Стахановец». В том же году появились еще два: «Новатор» в Ново-Александровке и имени М. Горького на территории 3-го лагеря. Примерно в это же время открылся еще один Дом культуры строителей в районе Лопатина по улице Б. Хмельницкого. Существовала такая практика: каждое крупное предприятие, будь то строительный трест или завод, имел на своем балансе Дом или Дворец культуры, где проводил различные мероприятия как для своих работников, так и горожан. В них выросло не одно поколение творческих людей. В марте 1948 года на заседании исполкома горсовета заслушивался доклад главного архитектора Маргариты Куприяновой. Облик города формировался благодаря именно ее предпочтениям, а вкус у нее был отменный. Так был взят курс на строительство трех-четырехэтажных домов.Центром возведения жилья оказался Орджоникидзевский район. В основном оно строилось на территории деревень: Дежневки, Воробьевки, Черниковой, Лопатиной, Курочкиной, села Богородского.Строительство четырехэтажных домов с прекрасной лепниной в качестве отделки по ленинградским архитектурным проектам продолжалось до конца 1950-х.Постановлением исполкома горсовета с 1 ноября 1949 года были отменены названия поселков, сел, в черте города и нумерация жилых кварталов. Естественно, главными улицами стали Сталина (Первомайская), Карла Маркса (Свободы) и Ленина (Ульяновых). Но прошло достаточно времени, прежде чем эти названия приживались. Куда понятнее жителям, например, было 5-й или 3-й лагерь.К 1 декабря 1949 года ввели в эксплуатацию 81 жилой дом, а всего сданы 124 и один летний киноклуб на 360 мест.К этому времени была открыта поликлиника при заводе п/я 417 в специально выстроенном здании вместо старой амбулатории на «крекинге». В Соцгороде открыта поликлиника №5 с физиотерапевтическим, зубоврачебным, гинекологическим кабинетами. Для жителей это было в новинку. В 1948-м строительный трест №21 приступил к возведению капитальных жилых домов на территории бывшего лагеря №3 восточнее Соцгорода (территория нынешнего района Лопатина).В 1951 году заселили сборно-щитовые дома и брусковые дома по улице Горького. Ныне на их месте уже идет застройка многоэтажек.Клубы и дворцыВ первой половине 1950-х появились поликлиника на 600 посещений, клуб «Нефтяник» на 800 мест, здание нефтяного института на 1500 учащихся, баня на 120 мест, летний кинотеатр. Клуб «Нефтяник»был выстроен недалеко от заводоуправления п/я 417. С виду достаточно неказистое здание, а внутри - дворец. Прекрасное фойе с колоннами, пол был покрыт натуральным паркетом, периодически покрывался мастикой и полировался. Потолки в фойе и зрительном зале украшены лепниной. Достаточно вместительный зрительный зал с удобными креслами, буфет. До конца 1960-х годов в нём работало множество детских кружков: танцевальный, драматический, вокальный, детский хор и др. Был прекрасный спортивный зал, где занимались заводчане и детские секции. Для заводчан организовывались праздничные вечера, по выходным - танцы, ежегодные смотры заводской и детской художественной самодеятельности, спортивные состязания. Это был самый первый в Черниковске клуб такого масштаба. В него ходили в основном жители Соцгорода, поселка электролампового завода, улиц Пристанской и Войкова. После открытия Дворца культуры имени С. Орджоникидзе, который был больше и монументальнее - черниковцы все меньше бывали в «Нефтянике». К этому времени началось выселение жителей из домов, попавших в загазованную зону нефтезаводов: улиц Юбилейной, Пристанской, Войкова, и клуб опустел.О Домах культуры Черниковска следует сказать отдельно. Наповороте трамвайной линии к базару (позже Колхозный рынок) в барачном помещении располагался клуб «Химик», его здание сохранилось до сих пор.На месте Дома культуры имени 40-летия ВЛКСМ вплоть до колхозного рынка тянулись многочисленные бараки. В одном из них ближе к нынешней улице Ульяновых в 1951-м открылся клуб «Стахановец». В том же году появились еще два: «Новатор» в Ново-Александровке и имени М. Горького на территории 3-го лагеря. Примерно в это же время открылся еще один Дом культуры строителей в районе Лопатина по улице Б. Хмельницкого. Существовала такая практика: каждое крупное предприятие, будь то строительный трест или завод, имел на своем балансе Дом или Дворец культуры, где проводил различные мероприятия как для своих работников, так и горожан. В них выросло не одно поколение творческих людей.

Район: Орджоникидзевский

Номер газеты: №12 (3736) от 21.02.2017

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