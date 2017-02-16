

Без тормозов езда недолгая…



Местом старта профилактической операции «Автобус» стала остановка «Салям» в Сипайлово. Внимание блюстителей порядка на дорогах привлекали машины, немецкого, китайского, итальянского, российского производства, - словом, практически все обитатели асфальтовых «прерий». Открыв капот, проверяли состояние двигателя и аккумулятора, добирались до рулевой и тормозной систем. Отдельное внимание уделялось свету и электронике.

Так, вторым осмотр прошел видавший виды «ПАЗик». Точнее говоря, наоборот: не прошел.

- Ближний свет вижу. Теперь давай габариты проверим, – командует инспектор технадзора ГИБДД, старший лейтенант Радмир Гареев. Водитель тут же нажимает нужную кнопку. Одна красная лампа над бампером «Павловца» загорается, другая - нет.

К чему приведет появление автобуса без задних огней на оживленной трассе – догадаться несложно. Следующий этап – проверка путевого листа и карты технического осмотра. Чаще всего они бывают в порядке. Но вот, например, отсутствие подписи механика или медработника может стать поводом для серьезного разбирательства. Неисправной машине на дороге - не место, то же можно сказать и о человеке… С бумагами у водителя проблем нет, а вот неработающую проводку придется чинить.

- Сырость, наверное, сказывается. Машина стоит в теплом боксе, а выезжает на мороз. Да и годков ей немало, - оправдывается мужчина. Тем не менее от штрафа его это не спасает.

Всего в рамках операции сотрудниками дорожной полиции было проверено более 300 единиц техники. Районом Сипайлово не ограничивались: уже через час двинулись в сторону центра.

- Чаще всего выявляем такие нарушения: не работает звуковой сигнал, система дальнего света. Ремень безопасности может сломаться или отсутствовать, - продолжает Гареев.

- Что насчет аптечки и огнетушителя?

- Они должны быть. Комплектацию средств оказания помощи мы не смотрим, но проверяем срок годности «ящичка с крестом». Просто наличия средства тушения огня недостаточно. Объем емкости должен быть не менее литра. Другой показатель – стрелка манометра: если она в красной зоне, то толку при пожаре не будет, , нужна замена.

Узнав это, был неприятно удивлен водитель «Фиата». Казус в том, что средство защиты от огня купил позавчера за свои деньги. Для легкового полулитрового баллона из красного пластика подошел бы. Но в салон, вмещающий 25 человек, нужно что-то посерьезнее. Впрочем, этот недочет исправить недолго. Другое дело, если все-же обнаружена серьезная поломка.

- Какую-нибудь гайку докрутить можно и на месте. А если тормоза не работают? Тогда вызываем эвакуатор, автобус отправляется на штрафстоянку. Чинить его горе-перевозчик будет уже там, - резюмирует старший лейтенант.

Как говорят автоинспекторы, всего только с начала года в рамках таких рейдов было зафиксировано свыше 6000 нарушений. Выбросив столб черного дыма, «НефАЗ», повинуясь жезлу инспектора, прижался к обочине. Машина только вышла на линию и набрать пассажиров еще не успела. Тем лучше: можно будет проверить все без лишней спешки.Местом старта профилактической операции «Автобус» стала остановка «Салям» в Сипайлово. Внимание блюстителей порядка на дорогах привлекали машины, немецкого, китайского, итальянского, российского производства, - словом, практически все обитатели асфальтовых «прерий». Открыв капот, проверяли состояние двигателя и аккумулятора, добирались до рулевой и тормозной систем. Отдельное внимание уделялось свету и электронике.Так, вторым осмотр прошел видавший виды «ПАЗик». Точнее говоря, наоборот: не прошел.- Ближний свет вижу. Теперь давай габариты проверим, – командует инспектор технадзора ГИБДД, старший лейтенант Радмир Гареев. Водитель тут же нажимает нужную кнопку. Одна красная лампа над бампером «Павловца» загорается, другая - нет.К чему приведет появление автобуса без задних огней на оживленной трассе – догадаться несложно. Следующий этап – проверка путевого листа и карты технического осмотра. Чаще всего они бывают в порядке. Но вот, например, отсутствие подписи механика или медработника может стать поводом для серьезного разбирательства. Неисправной машине на дороге - не место, то же можно сказать и о человеке… С бумагами у водителя проблем нет, а вот неработающую проводку придется чинить.- Сырость, наверное, сказывается. Машина стоит в теплом боксе, а выезжает на мороз. Да и годков ей немало, - оправдывается мужчина. Тем не менее от штрафа его это не спасает.Всего в рамках операции сотрудниками дорожной полиции было проверено более 300 единиц техники. Районом Сипайлово не ограничивались: уже через час двинулись в сторону центра.- Чаще всего выявляем такие нарушения: не работает звуковой сигнал, система дальнего света. Ремень безопасности может сломаться или отсутствовать, - продолжает Гареев.- Что насчет аптечки и огнетушителя?- Они должны быть. Комплектацию средств оказания помощи мы не смотрим, но проверяем срок годности «ящичка с крестом». Просто наличия средства тушения огня недостаточно. Объем емкости должен быть не менее литра. Другой показатель – стрелка манометра: если она в красной зоне, то толку при пожаре не будет, , нужна замена.Узнав это, был неприятно удивлен водитель «Фиата». Казус в том, что средство защиты от огня купил позавчера за свои деньги. Для легкового полулитрового баллона из красного пластика подошел бы. Но в салон, вмещающий 25 человек, нужно что-то посерьезнее. Впрочем, этот недочет исправить недолго. Другое дело, если все-же обнаружена серьезная поломка.- Какую-нибудь гайку докрутить можно и на месте. А если тормоза не работают? Тогда вызываем эвакуатор, автобус отправляется на штрафстоянку. Чинить его горе-перевозчик будет уже там, - резюмирует старший лейтенант.Как говорят автоинспекторы, всего только с начала года в рамках таких рейдов было зафиксировано свыше 6000 нарушений.

Автор: Иван БЕГМА

Фото: Риты Ишниязовой

Район: Октябрьский

Номер газеты: №12 (3736) от 21.02.2017

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