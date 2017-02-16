

Радость движения, счастье общения





- Прежде всего это радость общения, праздник, на который приходят и папы, и мамы, и ветераны, - открыл мероприятие глава администрации района Дмитрий Масютин.

Приветствовать спортсменов пришли и депутаты Государственного Собрания - Курултая РБ Вячеслав Аброщенко и Рустем Ахмадинуров, городского Совета Алина Сулейманова и Павел Васильев.

Самыми юными участниками стали пятилетняя Варвара Тришина и шестилетняя Зарина Даянова, а самыми старшими – Юрий Соловьев 66 лет и Вадим Фомин 68 лет.

Девятилетний Амир с удовольствием попробовал солдатской каши, согрелся горячим чаем. Он пришел сюда с папой, для мальчика это первая «Лыжня России». Тем не менее участие в соревновании было запланировано еще до объявления его даты. Кстати, о том, что такое соревнование, юный спортсмен знает не понаслышке: он регулярно принимает участие в состязаниях по бальным танцам. Восхищения достойна не только разносторонность интересов школьника, но и его целеустремленность: даже мороз в -18 градусов и сильный ветер не вызвали у него желания отказаться от участия в мероприятии.

Еще одну юную участницу «Лыжни России», одиннадцатилетнюю Диану, непростые погодные условия не только не отпугнули, но и раззадорили. Преодолевать трудности она умеет: девочка серьезно занимается фехтованием. И по-спортивному откровенно признается, что масштаб спортивного праздника ее немного пугает. Тем не менее решительный настрой девочки не оставляет никаких сомнений в том, что она успешно завершит дистанцию.

Яркая и жизнерадостная девушка по имени Любовь - еще одна участница спортивного мероприятия. Она работает медсестрой в одной из уфимских поликлиник, а на стадион приехала из соседней Дмитриевки. Любовь рассказала, что в этом году принимает участие в «Лыжне России» уже в третий раз.

Еще более впечатляющим опытом участия в акции может похвастать повар Эльвира Талиповна: уже восемь лет она выходит на старт «Лыжни России». Женщина не скрывает своей горячей увлеченности лыжным спортом и рассказывает, что регулярно катается как на стадионе «Водник», так и на другой трассе недалеко от дома. Она выражает благодарность организаторам спортивного события – администрации района - и с улыбкой добавляет: «Зима — это же праздник!»

Действительно, солнечное утро и общее оживленное настроение создали позитивную атмосферу, зарядив энергией всех присутствующих. Особенно радостным был Айдар Бадгутдинов из пожарной части №32, занявший первое место. У женщин лидером признана Айгуль Шаяхметова из Фонда поддержки малого предпринимательства. Победителем в лыжной эстафете среди предприятий стала ПЧ №32. Всероссийская спортивная акция «Лыжня России», которой в этом году исполнилось 35 лет, неизменно привлекает множество любителей активного отдыха. Вот и в прошедшие выходные стадион «Водник» собрал более тысячи энтузиастов: учащихся школ, студентов, работников предприятий, а также любителей и ветеранов лыжного спорта.- Прежде всего это радость общения, праздник, на который приходят и папы, и мамы, и ветераны, - открыл мероприятие глава администрации района Дмитрий Масютин.Приветствовать спортсменов пришли и депутаты Государственного Собрания - Курултая РБ Вячеслав Аброщенко и Рустем Ахмадинуров, городского Совета Алина Сулейманова и Павел Васильев.Самыми юными участниками стали пятилетняя Варвара Тришина и шестилетняя Зарина Даянова, а самыми старшими – Юрий Соловьев 66 лет и Вадим Фомин 68 лет.Девятилетний Амир с удовольствием попробовал солдатской каши, согрелся горячим чаем. Он пришел сюда с папой, для мальчика это первая «Лыжня России». Тем не менее участие в соревновании было запланировано еще до объявления его даты. Кстати, о том, что такое соревнование, юный спортсмен знает не понаслышке: он регулярно принимает участие в состязаниях по бальным танцам. Восхищения достойна не только разносторонность интересов школьника, но и его целеустремленность: даже мороз в -18 градусов и сильный ветер не вызвали у него желания отказаться от участия в мероприятии.Еще одну юную участницу «Лыжни России», одиннадцатилетнюю Диану, непростые погодные условия не только не отпугнули, но и раззадорили. Преодолевать трудности она умеет: девочка серьезно занимается фехтованием. И по-спортивному откровенно признается, что масштаб спортивного праздника ее немного пугает. Тем не менее решительный настрой девочки не оставляет никаких сомнений в том, что она успешно завершит дистанцию.Яркая и жизнерадостная девушка по имени Любовь - еще одна участница спортивного мероприятия. Она работает медсестрой в одной из уфимских поликлиник, а на стадион приехала из соседней Дмитриевки. Любовь рассказала, что в этом году принимает участие в «Лыжне России» уже в третий раз.Еще более впечатляющим опытом участия в акции может похвастать повар Эльвира Талиповна: уже восемь лет она выходит на старт «Лыжни России». Женщина не скрывает своей горячей увлеченности лыжным спортом и рассказывает, что регулярно катается как на стадионе «Водник», так и на другой трассе недалеко от дома. Она выражает благодарность организаторам спортивного события – администрации района - и с улыбкой добавляет: «Зима — это же праздник!»Действительно, солнечное утро и общее оживленное настроение создали позитивную атмосферу, зарядив энергией всех присутствующих. Особенно радостным был Айдар Бадгутдинов из пожарной части №32, занявший первое место. У женщин лидером признана Айгуль Шаяхметова из Фонда поддержки малого предпринимательства. Победителем в лыжной эстафете среди предприятий стала ПЧ №32.

Автор: Иван ЗАРОКОВ

Фото: Валерия ШАХОВА

Район: Ленинский

Номер газеты: №12 (3736) от 21.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №12 (3736) от 21.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №11 (3735) от 16.02.2017





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