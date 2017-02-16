ЕГЭ для мамы

Район присоединился к Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». 75 мам и пап выпускников сели за парты, чтобы почувствовать на себе, каково приходится их детям на государственных экзаменах. Ведь сами они сдавали традиционные экзамены несколько десятков лет назад.
Акция задумывалась с целью преодолеть психологический барьер, который возникает у ребят. Чтобы родители могли поделиться собственным опытом, эмоциями и переживаниями во время процедуры сдачи экзамена.
Перед началом ЕГЭ им рассказали о том, как все будет происходить, что можно брать с собой на экзамен и о нововведениях этого года.
- Шпаргалки и гаджеты исключены, - напомнила начальник Управления по гуманитарным вопросам и образованию Лариса Бочкарева. – Вас просто выведут из аудитории и не засчитают экзамен. Повторно к сдаче будут допущены только в следующем году. В этом году процедура сдачи несколько изменится, материалы будут распечатываться сразу в аудитории, а по окончании экзамена сканироваться и отправляться на проверку. Самый главный барьер для детей – психологический. Вы сможете поделиться своим состоянием, что мы учтем это при проведении экзамена.
С развернутыми паспортами и ручкой в руке родители проходили через металлоискатель. В аудитории их рассаживали на заранее определенные места. На них направили видеокамеры и установили в кабинетах глушители сотовой связи. Кто-то из взрослых улыбался, кто-то начал переживать заранее, но каждый прочувствовал всю серьезность экзамена.
- Решила поддержать дочь, - говорит Зиля Полянская, мама ученицы школы №137. - Она у меня третий ребенок, старшие сдавали традиционные экзамены. Хочу посмотреть, каково это, и поделиться своим опытом.
В качестве испытания был выбран только один предмет - русский язык. Писали экзамен они не 210 минут как положено, а один час. Какие баллы набрали мамы и папы выпускников, они узнают уже совсем скоро. Результаты им направят по электронной почте.