

За малыша – 300 тысяч!

Совещание главы республики с руководителями муниципалитетов по вопросам демографии стало резонансным.

- Показатели рождаемостиявляются ключевыми для оценки работы власти любого уровня. И мы их, честно говоря, провалили, - заявил в своей вступительной речи Рустэм Хамитов.

А причины для беспокойства действительно оказались серьезными. Если в целом по стране рождаемость снизилась на 2,6 процента, то в республике на 5,5 процента. И по этому показателю она попала в число худших регионов страны. В прошлом году родилось лишь 55 708 детей против 59 028 за предыдущий. Вообще, отрицательная динамика миновала только Уфу, Кумертау, Баймакский, Зианчуринский и Стерлитамакский районы. А хуже всего положение сложилось в Агидели, Федоровском, Благоварском, Краснокамском, Ермекеевском. Бураевском и Балтачевском районах.

Среди факторов, повлиявших на ухудшение демографической ситуации, глава республики назвал общую тенденцию к снижению численности населения, уменьшению числа женщин детородного возраста, а также западную «моду» на позднее рождение детей.

- Но кроме объективных факторов, причины лежат в недооценке важности проблемы, отсутствии к ней серьезного внимания на республиканском и муниципальном уровнях, отсутствии системной оценки эффективности деятельности органов власти и местного самоуправления, - резюмировал он.

По его распоряжению уже создана межведомственная рабочая группа. Также Рустэм Хамитов подписал распоряжение, в соответствии с которым будет разрабатываться комплекс дополнительных мер по улучшению ситуации, в том числе повышению рождаемости.

- В ближайшее время я подпишу Указ о единовременных социальных выплатах молодым семьям в размере 300 тысяч рублей, начиная с этого года на улучшение жилищных условий при рождении ребенка, - порадовал жителей республики глава региона.

А земли будем изымать

В тот же день в Министерстве сельского хозяйства РБ состоялось совещание, посвященное итогам деятельности агропромышленного комплекса за 2016 год, задачам на 2017 год и подготовке к весенне-полевым работам.

В целом, как отметил на совещании Рустэм Закиевич, по итогам 2016 года республика имеет неплохие результаты по динамике сельхозпроизводства. Ее удалось сохранить положительной.

- Хотя рост меньше одного процента – 100,8 – нас, конечно, не устраивает. Это не наш уровень. Мы можем и должны работать лучше, - заявил он.

В развитии АПК надо идти, в первую очередь, от экономики, анализа факторов роста или снижения сельхозпроизводства, условий повышения производительности труда, заработной платы, считает Рустэм Хамитов. Надо ориентироваться на рынок, реальные запросы потребителей, выращивать и перерабатывать продукцию, которая сегодня наиболее востребована и приносит наибольший доход.

Кроме того, обеспокоенность вызывает обилие пустующих земель.

- Тех, кто не использует ее по назначению, будем штрафовать, но этого мало, мы эту землю будем изымать, и продавать через аукционы. Пока в землепользовании не будет наведен порядок, ни о каком увеличении сельхозпроизводства речи быть не может, - заметил Хамитов.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Номер газеты: №10 (3734) от 14.02.2017

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