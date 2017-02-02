

Астана-Уфа: есть контакт!



- У нас очень много общего. Я думаю, Астана и Уфа будут тесно сотрудничать во всех сферах, активно обмениваться опытом в области культуры и спорта, в развитии городской инфраструктуры, использования новых технологий, и, конечно, в экономике. Наши города также могут взаимодействовать в вопросах развития транспортной системы, ведь сегодня выстраивается маршрут из Восточной Азии и Китая в Европу, - отметил Асет Орентаевич.

Документ о побратимстве призван развивать перспективные и инновационные проекты, используя потенциал наших муниципалитетов.

- Уверен, что подписание Меморандума послужит развитию прямых контактов между представителями бизнеса, а также регулярным обменам делегациями в различных отраслях и будет в конечном итоге способствовать укреплению добрососедских отношений между нашими городами и народами, - в свою очередь заявил Ирек Ялалов.

В нашей республике и ее столице накоплен большой положительный опыт по укреплению межнациональных отношений. С 2000 года в Уфе действует Центр казахской культуры «Ак бата». А в Уфимском нефтяном техническом университете, где обучается более 1200 иностранных студентов из 50 стран мира, казахская диаспора - самая большая и самая активная: около 550 человек.

Первым пунктом пребывания нашей делегации в Астане стала площадка научно-исследовательского проектного института «Астанагенплан».

В основе градостроительной политики Астаны лежит принцип полицентричности. Для этого город, также, как и Уфа, разделен на семь крупных районов, в каждом из которых предусмотрено по крупному комплексу объектов, служащему «контрмагнитом» для оттягивания населения от поездок в единый центр города.

Сегодня созданы два таких комплекса – исторический центр на правом берегу реки Есиль и новый административно-деловой центр на левобережье. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию третьего центра – в районе проведения Международной выставки ЭКСПО-2017.

Общая площадь нашего нового побратима близка к площади Уфы и составляет 71 014 га, а проживает в Астане 1 млн 220 тысяч человек. Принципы развития городских пространств двух столиц также имеют много общего. Астана делает акцент на благоустройство зон отдыха с применением новых технологий, архитектурных форм, различных видов художественной подсветки. Ведется и комплексное освоение территорий, модернизация системы освещения и светофорного хозяйства, преобразование городских пространств с учетом требований доступной среды.

Делегация Уфы с большим интересом ознакомилась с опытом Астаны в сфере градостроительства, благоустройства, ЖКХ. Конечно, из-за климатических особенностей не все наработки столицы Казахстана применимы у нас, но все же некоторые из них будут максимально изучены и, возможно, найдут применение на территории нашей столицы.



Корзинка

Астана стала седьмым городом-побратимом Уфы. Напомним, в 1997 году подобные соглашения были подписаны с городами: Анкара (Турция) и Галле (Германия), а с 2011 по 2016 год – с четырьмя городами КНР: Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй. В столице Казахстана состоялась торжественная церемония подписания Меморандума о побратимстве между Уфой и Астаной. Документ подписями скрепили глава администрации башкирской столицы Ирек Ялалов и аким города Астаны Асет Исекешев.- У нас очень много общего. Я думаю, Астана и Уфа будут тесно сотрудничать во всех сферах, активно обмениваться опытом в области культуры и спорта, в развитии городской инфраструктуры, использования новых технологий, и, конечно, в экономике. Наши города также могут взаимодействовать в вопросах развития транспортной системы, ведь сегодня выстраивается маршрут из Восточной Азии и Китая в Европу, - отметил Асет Орентаевич.Документ о побратимстве призван развивать перспективные и инновационные проекты, используя потенциал наших муниципалитетов.- Уверен, что подписание Меморандума послужит развитию прямых контактов между представителями бизнеса, а также регулярным обменам делегациями в различных отраслях и будет в конечном итоге способствовать укреплению добрососедских отношений между нашими городами и народами, - в свою очередь заявил Ирек Ялалов.В нашей республике и ее столице накоплен большой положительный опыт по укреплению межнациональных отношений. С 2000 года в Уфе действует Центр казахской культуры «Ак бата». А в Уфимском нефтяном техническом университете, где обучается более 1200 иностранных студентов из 50 стран мира, казахская диаспора - самая большая и самая активная: около 550 человек.Первым пунктом пребывания нашей делегации в Астане стала площадка научно-исследовательского проектного института «Астанагенплан».В основе градостроительной политики Астаны лежит принцип полицентричности. Для этого город, также, как и Уфа, разделен на семь крупных районов, в каждом из которых предусмотрено по крупному комплексу объектов, служащему «контрмагнитом» для оттягивания населения от поездок в единый центр города.Сегодня созданы два таких комплекса – исторический центр на правом берегу реки Есиль и новый административно-деловой центр на левобережье. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию третьего центра – в районе проведения Международной выставки ЭКСПО-2017.Общая площадь нашего нового побратима близка к площади Уфы и составляет 71 014 га, а проживает в Астане 1 млн 220 тысяч человек. Принципы развития городских пространств двух столиц также имеют много общего. Астана делает акцент на благоустройство зон отдыха с применением новых технологий, архитектурных форм, различных видов художественной подсветки. Ведется и комплексное освоение территорий, модернизация системы освещения и светофорного хозяйства, преобразование городских пространств с учетом требований доступной среды.Делегация Уфы с большим интересом ознакомилась с опытом Астаны в сфере градостроительства, благоустройства, ЖКХ. Конечно, из-за климатических особенностей не все наработки столицы Казахстана применимы у нас, но все же некоторые из них будут максимально изучены и, возможно, найдут применение на территории нашей столицы.КорзинкаАстана стала седьмым городом-побратимом Уфы. Напомним, в 1997 году подобные соглашения были подписаны с городами: Анкара (Турция) и Галле (Германия), а с 2011 по 2016 год – с четырьмя городами КНР: Шэньян, Цицикар, Наньчан и Хэфэй.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Фото: Фото с ufacity.info

Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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