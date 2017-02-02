

На вираже надежды

Скольжение конька по льду - сродни полету. Всякий, кто этому научился, чувствует себя немного Евгением Плющенко, даже если не освоил тройных прыжков. В минувшую субботувсе, кому знакомо это чувство, пришли на открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

Любители состязались с профессионалами, то есть воспитанниками ледовых спортшкол, конькобежные лезвия - с ребрами хоккейных и «снегурок», к любимому спорту вернулись и взрослые уфимцы от 40 до 70 лет, а всего стадион «Строитель» вместил около 300 энтузиастов коньков. Традиция «Льда надежды» возникла еще в советские времена, немало титулованных российских конькобежцев получили путевку в большой спорт именно после участия в таких соревнованиях. На церемонии открытия участников приветствовали председатель Комитета по физической культуре и спорту администрации Уфы Сергей Степанов и председатель Федерации конькобежного спорта РБ Андрей Гладышев.

Школьники с первого по восьмой классы бежали 50 метров по прямой, а все, кто старше, боролись за медали в стометровке.

- Но почему по прямой? - спросили мы Андрея Кривошеева – конькобежца и директора спортшколы №24. - Ведь спортсмены обычно «нарезают круги»?

- Любителям было бы непросто проходить виражи, - объяснил он. –И хотя на тренировках в спортшколах дети пробегают до 50 кругов (это 20 километров), а мы пробегали и все 100 (то есть 30-40 километров), это нужный праздник. Главное - массовость, есть где себя показать! Ну а неспортсменам тем более интересно.И лед хороший. На «Строителе» конькобежцы и фигуристы соседствуют со спортклубом имени Габдрахмана Кадырова по ледовому спидвею, но проблем не возникает: здесь хорошая команда ледоваров.

- А вы как попали в спорт? Пришли на спортивный праздник и увлеклись?

- В Салавате, где я рос, наш четвертый класс посетил тренер - и весь класс стал конькобежным. К десятому, правда, те, кто не увлекся, отсеялись. Кстати, следующий праздник будет 17 февраля - Кубок Уфы по конькобежному спорту памяти заслуженного тренера РСФСР РамиляАхтямова. Обязательно отметьте!

- Дети очень любят такие мероприятия! - согласна тренер спортшколы №1 по шорт-треку Мария Дмитриева. -У меня есть и победители забегов: в категории «1-2 класс» 1 место заняла Аделина Хакимова, в категории «3-4 класс» Александр Михайлов и Екатерина Шарипова- 2-е и 3-е. Подмерзли, правда, немного, но это нормально. Солнце и движение – лучший способ не заметить мороза!

Кстати, теперь к нам в секции люди записываются сами: после Олимпиады в Сочи о наших видах спорта знают больше.



Корзинка:

Ледовыми видами спорта в Уфе занимаются в спортшколах №1 (ул. Р. Зорге, 50 – конькобежцы, шорт-трек, фигурное катание) и №26 (ул. 40 лет Октября, 1/1 – конькобежцы).



Корзинка:

10 и 11 февраля Уфа присоединится к «Лыжне России». Для соревнований определены четыре площадки: стадион «Водник», парк «Кашкадан», СОК «Биатлон» и лесопарковая зона «Баланово».

Во время проведения в Деме будет частично перекрыто движение транспорта - с 8.00 до 16.00 от ул. Грозненской до ул. Баланово.

В этом году в Уфе на старт планируют выйти более 10 000 любителей лыж.

17 февраля - Кубок города по конькобежному спорту.

Автор: Екатерина КЛИМОВИЧ

Фото: Валерия ШАХОВА

Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



