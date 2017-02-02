

Шанс инициативным

Стартовал юбилейный набор Школы российской политики по профилю «Молодежный кадровый резерв». Слушатели собрались, чтобы предложить и попробовать реализовать свои проекты в рамках Стратегии-2030. По итогам отбора в Школу зачислены 45 молодых людей в возрасте до 35 лет.

Слушатели будут собираться 2-3 раза в месяц: ведущие политики, государственные и общественные деятели, эксперты поделятся с ними своим ценным опытом. «Школьников» ждут лекции и мастер-классы, консультации по проектным работам, стажировка в органах государственной власти и управления и выпускная защита проектов. В этом году ноу-хау станет программа обучения, которая предусматривает обязательное наличие у каждого «ученика» профильного проекта, удовлетворяющего всем условиям конкурса и цикличный характер обучения.



- Успехи инициативной молодежи не остаются незамеченными. Почти четверть получили продвижение по служебной лестнице. Мы попытались создать еще один социальный лифт. Лучшие проекты будут на виду и, конечно, востребованы, - сказал заместитель премьер-министра правительства республики, председатель экспертного совета ШРП Марат Магадеев.

В этом году в оргкомитет поступило более 160 заявок.

- Большинство проектов не только поддержаны, но и реализованы. За семь лет работы школа заняла лидирующие позиции в стране, - отметил заместитель председателя Центра социально-консервативной политики, заместитель председателя наблюдательного совета Андрей Назаров.

Завоевавшим известность не только в республике, но и за ее пределами является проект Владислава Литвинчука «Уфимский международный марафон».



- Два года назад, когда я пришел в школу шестого набора, у меня не было ничего, кроме идеи. За время обучения удалось сформировать план и найти поддержку в его реализации.

Автор: Мария АПКАРИМОВА

Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

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