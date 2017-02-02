

Малыши - наперечет

Глава республики Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам демографии в регионе.

Естественный прирост в Башкортостане с 2013 года превысил 21 тысячу человек. В прошлом году коэффициент рождаемости на тысячу человек составил 13,7, что на 6% выше, чем в ПФО и в среднем по России. Тем не менее, за последние шесть лет число женщин фертильного возраста в республике сократилось более чем на девять процентов, что соответственно приводит к снижению рождаемости. Так, по предварительным данным в 2016-м родилось почти на три тысячи меньше малышей, чем в 2015 году.



- За исключением Уфы, практически все города имеют отрицательный прирост по численности населения. Это тревожная ситуация.Нужно усиливать меры по поддержке материнства и системы родовспоможения. Мы существенно её укрепили в прошлом году открытием Республиканского перинатального центра. Сейчас рассматриваем варианты сосредоточения сил на этом направлении, - отметил Рустэм Хамитов.

В прошлом году в Башкортостане за счёт средств обязательного медицинского страхования проведено 850 процедур ЭКО. А в 2017 году число квот вырастет вдвое – планируется выполнить 1,5 тысячи процедур.

В ближайшее время начнётся реализация ещё одного значимого проекта – центра геномной медицины, который позволит подходить к лечению с учетом индивидуальных особенностей ДНК, а также выявлять различные патологии на ранних стадиях. Уже появились потенциальные инвесторы. На базе центра планируется проводить до 100 тысяч обследований в год. В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение в Правительство РБ.

В 2016 году в республике отмечено снижение общей смертности на три процента по сравнению с предыдущим годом. Такая тенденция прослеживается в течение последних пяти лет. Предварительный показатель по итогам 2016 года составляет 12,9 промилле. Это наименьшее значение за последние 17 лет.

Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



