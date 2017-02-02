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Не трамвай – объедешь?


Не трамвай – объедешь?Ночь. Улица. Фонарь. Колонна. Движутся медленно снегоуборочные машины, наклони отвалы. К утру дорога должна быть чистой. Стоп! Припаркованная к обочине машина, еще одна…
С утра дорожным рабочим приходится откапывать автомобили. Некоторые стоят еще с Нового года. Был случай, когда водитель внимательно наблюдал, пока его «лошадку» освободят, быстро подбежал, «оседлал» и был таков.
- Создается своего рода бутылочное горлышко, которое колонна при дорожной очистке вынуждена огибать, - комментирует ведущий специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Ларионов. – Мы действуем в рамках правового поля. После того, как откопали машину, связываемся с Патрульно-постовой службой ГИБДД, которые вызывают МБУ по благоустройству автопарковочных мест. Водители пеняют на пробки в городе, а сами создают такую ситуацию.

КОРЗИНКА
Определение по ПДД:
«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы.

На снимке: Автомобиль отправится на штрафстоянку после того, как его откопают дорожные рабочие.

Автор: Ирина ШИПУНОВА
Район: Советский
Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

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