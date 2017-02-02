

Не трамвай – объедешь?



С утра дорожным рабочим приходится откапывать автомобили. Некоторые стоят еще с Нового года. Был случай, когда водитель внимательно наблюдал, пока его «лошадку» освободят, быстро подбежал, «оседлал» и был таков.

- Создается своего рода бутылочное горлышко, которое колонна при дорожной очистке вынуждена огибать, - комментирует ведущий специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Ларионов. – Мы действуем в рамках правового поля. После того, как откопали машину, связываемся с Патрульно-постовой службой ГИБДД, которые вызывают МБУ по благоустройству автопарковочных мест. Водители пеняют на пробки в городе, а сами создают такую ситуацию.



КОРЗИНКА

Определение по ПДД:

«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы.



На снимке: Автомобиль отправится на штрафстоянку после того, как его откопают дорожные рабочие. Ночь. Улица. Фонарь. Колонна. Движутся медленно снегоуборочные машины, наклони отвалы. К утру дорога должна быть чистой. Стоп! Припаркованная к обочине машина, еще одна…С утра дорожным рабочим приходится откапывать автомобили. Некоторые стоят еще с Нового года. Был случай, когда водитель внимательно наблюдал, пока его «лошадку» освободят, быстро подбежал, «оседлал» и был таков.- Создается своего рода бутылочное горлышко, которое колонна при дорожной очистке вынуждена огибать, - комментирует ведущий специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Ларионов. – Мы действуем в рамках правового поля. После того, как откопали машину, связываемся с Патрульно-постовой службой ГИБДД, которые вызывают МБУ по благоустройству автопарковочных мест. Водители пеняют на пробки в городе, а сами создают такую ситуацию.КОРЗИНКАОпределение по ПДД:«Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы.На снимке: Автомобиль отправится на штрафстоянку после того, как его откопают дорожные рабочие.

Автор: Ирина ШИПУНОВА

Район: Советский

Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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