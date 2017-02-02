

Преодоление себя



Пока еще нет полной конкретизации по проекту, но уже первые попытки нам показали правильность выбранного направления.

В современном городе существует устойчивый спрос на создание спортивной инфраструктуры, ведь наш образ жизни предполагает малоподвижность, долгое сидение за компьютерами, и для поддержания жизненного тонуса горожанину просто необходимо регулярно давать своему организму спортивные нагрузки. К тому же так сложилось, что именно в этом районе города – в окрестностях УППО – подобная инфраструктура отсутствует.

- На сегодняшний день у нас уже существуют площадки, на которых развивается детское творчество, например, студии детского вокала и танца. Уже действует боксерская секция. А в самое ближайшее время мы сдадим в эксплуатацию спортивный зал для художественной гимнастики. Причем он у нас сделан по стандарту 14 на 14 метров с определенной высотой помещения, чтобы гимнастки могли кидать вверх булаву и мячи. А мы на базе этого зала собираемся проводить ежегодный турнир с присвоением разрядов и спортивных званий, с призами и грамотами.

Когда Венер Альтафович рассказывает про обустройство спортивных залов, секций и кружков, сразу становится видно, что ему эти реалии близки и понятны – в юности он занимался борьбой и легкой атлетикой, и видимо те уроки, полученные им на ковре, помогают теперь никогда не сдаваться и идти своей непроторенной дорогой.

- А в настоящее время планируем вместе с представителями республиканского министерства создать еще и зал для мужской спортивной гимнастики, а потом и женской - продолжает рассказ Гимазетдинов. – Для строительства такого зала потребовалось бы около 400 млн рублей, поэтому мы сразу сказали, что готовы сотрудничать, благо располагаем подходящими для этого помещениями, что позволит снизить первоначальные затраты. В свою очередь надеемся на помощь со стороны республики в плане закупки оборудования, усиления тренерским составом. Существуют у нас и другие планы по развитию территории в этом направлении, но об этом пока говорить рано. Ведь и в этой сфере существует довольно жесткая конкуренция. Постарались подойти к нашему проекту максимально серьезно. Посмотрели, как это делается в Москве, Санкт-Петербурге, в Мадриде, Амстердаме. Все, что удалось там подсмотреть, попытаемся реализовать у нас. Наша задача какая? Создать пространство, в котором смогли бы заниматься и дети, и взрослые.

Вот таким видится будущее нового спортивного кластера из кабинета Венера Гимазетдинова. И если учесть, что до этого ему все задуманное удавалось, то можно биться об заклад, что и здесь исключений не будет. Правда, есть и проблемы:

- Конечно, задуманное нами потребует больших финансовых затрат и возможно это будет нас немного сдерживать: ведь необходимо перекладывать коммуникации, приводить в порядок фасады, ремонтировать крыши и очень много работы с проектной документацией. Мы поговорили о нашей концепции с главой районной администрации Робертом Ахуновым, он все воспринял с пониманием, согласился, что подобный кластер просто необходим. И мы очень надеемся на помощь районной администрации в решении проблем с сопредельным двором, в котором от прежних времен остались сараюшки, выполняющие роль подсобок, гаражей для местных жителей. Нам необходимо освободить небольшое пространство, чтобы оформить въездную группу на территорию комплекса со стороны 50 лет СССР, чтобы и наши детишки могли ходить на свои занятия напрямую, и «скорая» бы проехала без особых проблем. Но на их пути сегодня стоят эти сараи. Во-первых, в них сплошная антисанитария, собираются бомжи и алкоголики, которые там собирают металлолом. Во-вторых, даже с точки зрения безопасности просто нонсенс: в современном городе оставлять нетронутыми такие рассадники.

О себе Венер Альтафович особо рассказывать не любит. Только иногда вдруг мелькнет в повествовании какая-нибудь странная подробность. Оказывается, к примеру, еще будучи студентом ему удалось побывать в Никарагуа, раздираемом гражданской войной.

- Предложили тогда поехать вместе со стройотрядом. Вот я и поехал, - пожимает плечами собеседник, словно речь шла о поездке в соседний город. – Нас было всего 20 человек из СССР.

Свою карьеру он начал еще в 1983 году после службы в армии, устроившись кровельщиком на стройку, с тех пор прошел весь путь от рядового рабочего до руководителя строительных организаций. Стал заслуженным строителем РБ, почетным строителем РФ. На сегодняшний день, является действующим депутатом Государственного Собрания - Курултая РБ.

Если говорить о его личном девизе, то, скорее всего, им станет его любимое выражение: «очередное преодоление себя». Вот и в ближайший отпуск он собирается съездить в Африку, покорить вершину Килиманджаро.

- Просто не люблю стоять на месте, - говорит он. – Да и хотелось бы своими глазами взглянуть на ее снежную шапку, пока не растаяла. Стоял в самом центре нашего города небольшой железобетонный завод, выпускал строительные материалы и товарный бетон и понемногу в силу своих ограниченных сил вредил окружающей среде. После долгих раздумий, на месте бывшего завода, было принято решение сделать своего рода спортивный кластер.Пока еще нет полной конкретизации по проекту, но уже первые попытки нам показали правильность выбранного направления.В современном городе существует устойчивый спрос на создание спортивной инфраструктуры, ведь наш образ жизни предполагает малоподвижность, долгое сидение за компьютерами, и для поддержания жизненного тонуса горожанину просто необходимо регулярно давать своему организму спортивные нагрузки. К тому же так сложилось, что именно в этом районе города – в окрестностях УППО – подобная инфраструктура отсутствует.- На сегодняшний день у нас уже существуют площадки, на которых развивается детское творчество, например, студии детского вокала и танца. Уже действует боксерская секция. А в самое ближайшее время мы сдадим в эксплуатацию спортивный зал для художественной гимнастики. Причем он у нас сделан по стандарту 14 на 14 метров с определенной высотой помещения, чтобы гимнастки могли кидать вверх булаву и мячи. А мы на базе этого зала собираемся проводить ежегодный турнир с присвоением разрядов и спортивных званий, с призами и грамотами.Когда Венер Альтафович рассказывает про обустройство спортивных залов, секций и кружков, сразу становится видно, что ему эти реалии близки и понятны – в юности он занимался борьбой и легкой атлетикой, и видимо те уроки, полученные им на ковре, помогают теперь никогда не сдаваться и идти своей непроторенной дорогой.- А в настоящее время планируем вместе с представителями республиканского министерства создать еще и зал для мужской спортивной гимнастики, а потом и женской - продолжает рассказ Гимазетдинов. – Для строительства такого зала потребовалось бы около 400 млн рублей, поэтому мы сразу сказали, что готовы сотрудничать, благо располагаем подходящими для этого помещениями, что позволит снизить первоначальные затраты. В свою очередь надеемся на помощь со стороны республики в плане закупки оборудования, усиления тренерским составом. Существуют у нас и другие планы по развитию территории в этом направлении, но об этом пока говорить рано. Ведь и в этой сфере существует довольно жесткая конкуренция. Постарались подойти к нашему проекту максимально серьезно. Посмотрели, как это делается в Москве, Санкт-Петербурге, в Мадриде, Амстердаме. Все, что удалось там подсмотреть, попытаемся реализовать у нас. Наша задача какая? Создать пространство, в котором смогли бы заниматься и дети, и взрослые.Вот таким видится будущее нового спортивного кластера из кабинета Венера Гимазетдинова. И если учесть, что до этого ему все задуманное удавалось, то можно биться об заклад, что и здесь исключений не будет. Правда, есть и проблемы:- Конечно, задуманное нами потребует больших финансовых затрат и возможно это будет нас немного сдерживать: ведь необходимо перекладывать коммуникации, приводить в порядок фасады, ремонтировать крыши и очень много работы с проектной документацией. Мы поговорили о нашей концепции с главой районной администрации Робертом Ахуновым, он все воспринял с пониманием, согласился, что подобный кластер просто необходим. И мы очень надеемся на помощь районной администрации в решении проблем с сопредельным двором, в котором от прежних времен остались сараюшки, выполняющие роль подсобок, гаражей для местных жителей. Нам необходимо освободить небольшое пространство, чтобы оформить въездную группу на территорию комплекса со стороны 50 лет СССР, чтобы и наши детишки могли ходить на свои занятия напрямую, и «скорая» бы проехала без особых проблем. Но на их пути сегодня стоят эти сараи. Во-первых, в них сплошная антисанитария, собираются бомжи и алкоголики, которые там собирают металлолом. Во-вторых, даже с точки зрения безопасности просто нонсенс: в современном городе оставлять нетронутыми такие рассадники.О себе Венер Альтафович особо рассказывать не любит. Только иногда вдруг мелькнет в повествовании какая-нибудь странная подробность. Оказывается, к примеру, еще будучи студентом ему удалось побывать в Никарагуа, раздираемом гражданской войной.- Предложили тогда поехать вместе со стройотрядом. Вот я и поехал, - пожимает плечами собеседник, словно речь шла о поездке в соседний город. – Нас было всего 20 человек из СССР.Свою карьеру он начал еще в 1983 году после службы в армии, устроившись кровельщиком на стройку, с тех пор прошел весь путь от рядового рабочего до руководителя строительных организаций. Стал заслуженным строителем РБ, почетным строителем РФ. На сегодняшний день, является действующим депутатом Государственного Собрания - Курултая РБ.Если говорить о его личном девизе, то, скорее всего, им станет его любимое выражение: «очередное преодоление себя». Вот и в ближайший отпуск он собирается съездить в Африку, покорить вершину Килиманджаро.- Просто не люблю стоять на месте, - говорит он. – Да и хотелось бы своими глазами взглянуть на ее снежную шапку, пока не растаяла.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Фото: Фото предоставлено ООО «Промтехстрой».

Район: Октябрьский

Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

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