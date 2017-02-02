

На музыкальной волне





В этот погожий зимний день читатели библиотеки №10 стали слушателями замечательного концерта, который дал «Лучший гармонист России» Хайдар Якшибаев.

На этот раз музыкант-виртуоз сыграл на уникальном инструменте - гармонизаторе. Собравшиеся услышали самые разные мелодии – от башкирских народных до аргентинского танго. По плечу Хайдару Султангареевичу оказалась даже «Лунная соната» Бетховена!

- Энергетика – сильнейшая, музыка – на грани космической, - воскликнул учащийся Башкирского хореографического колледжа Булат Акназаров.

- Однажды я услышал выражение «гармонизация России» и воспринял его буквально, создав свой гармонизатор, - сказал Хайдар Якшибаев. - Сделал его вместе с сыном – он у меня электронщик. А мой отец был изобретателем станков.

Он считает новинку музыкальным инструментом будущего.

- Это не просто гармоника - он на все голоса поет. У него есть даже интеллект – оттуда и высокое качество звука. Имя у моего инструмента, как и у меня – Хайдар, - рассказал Якшибаев. -

Профессиональный музыкант, окончивший класс баяна Института искусств, на гармони играет более 10 лет. А вот запись в трудовой книжке Хайдара совсем из другой области – реставратор. Две совершенно разные профессии, зато теперь их обладатель играет на инструментах, отреставрированных собственными руками.

Помимо виртуозной игры, занимается коллекционированием инструментов. Особенно ценной является английская гармоника «Концертино сопрано». Ей уже более 200 лет, она досталась от прапрадеда и до сих пор вдохновляет на творчество.

Свой Золотой кубок он получил в 2010 году на первом Международном фестивале, посвященном творчеству Геннадия Заволокина. Хайдара пригласили лично - два года назад, в Уфе, он случайно познакомился с детьми народного артиста – организаторами фестиваля.

В Новосибирск съехались профессионалы со всей страны и настоящие ценители народного творчества и народного инструмента. Вивальди и Ллойд Вебер в исполнении народного инструмента покорили всех, и в итоге Хайдар Якшибаев признан лучшим гармонистом России.

- С помощью гармонизатора хочется донести до людей праздник – потому что сейчас все люди заняты суетой, - считает маэстро. - А раньше Россия всегда была сильна общением. Нигде нет такого душевного общения и такого музыкального инструмента, как гармонь. Вот я и хочу объединить людей игрой – исполняю музыку всех народов.

Хайдар признается, что у него нет любимой мелодии – как и нет любимой книги.

- Все читать люблю - я «всеядный». Сейчас нам катастрофически не хватает общения, в обществе мало мыслителей и философов. Поэтому-то и нужна гармонизация - объединение людей через музыку и литературу, - подчеркнул гость библиотеки. Вивальди на тальянкеВ этот погожий зимний день читатели библиотеки №10 стали слушателями замечательного концерта, который дал «Лучший гармонист России» Хайдар Якшибаев.На этот раз музыкант-виртуоз сыграл на уникальном инструменте - гармонизаторе. Собравшиеся услышали самые разные мелодии – от башкирских народных до аргентинского танго. По плечу Хайдару Султангареевичу оказалась даже «Лунная соната» Бетховена!- Энергетика – сильнейшая, музыка – на грани космической, - воскликнул учащийся Башкирского хореографического колледжа Булат Акназаров.- Однажды я услышал выражение «гармонизация России» и воспринял его буквально, создав свой гармонизатор, - сказал Хайдар Якшибаев. - Сделал его вместе с сыном – он у меня электронщик. А мой отец был изобретателем станков.Он считает новинку музыкальным инструментом будущего.- Это не просто гармоника - он на все голоса поет. У него есть даже интеллект – оттуда и высокое качество звука. Имя у моего инструмента, как и у меня – Хайдар, - рассказал Якшибаев. -Профессиональный музыкант, окончивший класс баяна Института искусств, на гармони играет более 10 лет. А вот запись в трудовой книжке Хайдара совсем из другой области – реставратор. Две совершенно разные профессии, зато теперь их обладатель играет на инструментах, отреставрированных собственными руками.Помимо виртуозной игры, занимается коллекционированием инструментов. Особенно ценной является английская гармоника «Концертино сопрано». Ей уже более 200 лет, она досталась от прапрадеда и до сих пор вдохновляет на творчество.Свой Золотой кубок он получил в 2010 году на первом Международном фестивале, посвященном творчеству Геннадия Заволокина. Хайдара пригласили лично - два года назад, в Уфе, он случайно познакомился с детьми народного артиста – организаторами фестиваля.В Новосибирск съехались профессионалы со всей страны и настоящие ценители народного творчества и народного инструмента. Вивальди и Ллойд Вебер в исполнении народного инструмента покорили всех, и в итоге Хайдар Якшибаев признан лучшим гармонистом России.- С помощью гармонизатора хочется донести до людей праздник – потому что сейчас все люди заняты суетой, - считает маэстро. - А раньше Россия всегда была сильна общением. Нигде нет такого душевного общения и такого музыкального инструмента, как гармонь. Вот я и хочу объединить людей игрой – исполняю музыку всех народов.Хайдар признается, что у него нет любимой мелодии – как и нет любимой книги.- Все читать люблю - я «всеядный». Сейчас нам катастрофически не хватает общения, в обществе мало мыслителей и философов. Поэтому-то и нужна гармонизация - объединение людей через музыку и литературу, - подчеркнул гость библиотеки.

Автор: Ольга АЛЕКСЕЕНКО

Район: Ленинский

Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

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