

СуМРАЧНЫЙ обход



По пути попалось несколько мальчишек, играющих у проезжей части. К ним тут же подошла инспектор ЦОБаЛяйсан Хайруллина.Строгий выговор занял не больше минуты, ведь нас уже ждали для более серьезного разговора…Было тревожно, но факт, что вместе с нами инспектор из Центра общественной безопасности, немного успокаивал.

На пороге нас встретил пожилой мужчина:

-Мало того, что выпил, так еще угрожать родному отцу вздумал.

- А где виновник? – спрашивает старший инспектор Марат Хамитов.

Словно услышав вопрос, к нам навстречу вышла хмурая фигура. И не выразив никакого интереса к происходящему (как-никак на пороге у него толпилось пятеро незнакомых людей), раскачиваясь, побрела в зал.

- Он и раньше немного пил после работы с «друзьями». А я терпела, не знаю почему. Но потом стало еще хуже –перестал работать и видеться с приятелями, но пить не бросил, - рассказывает жена. – Кошмарпродолжается уже три года. Правда, когда я ставила ему ультиматум: либо семья, либо водка - он бросал, но ненадолго, максимум на неделю, ивсе начиналось заново.А в последнее время он стал вестисебя агрессивней. Мы уже не знаем, что делать, не знаем, когда это, наконец, закончится.

- Не сын он мне больше! - выпалил отец с отчаянием.

И тут фигура оживилась и разразилась трехэтажной бранью, уже собираясь предпринять активные действия. Но инспектор успел аккуратно подхватить его под локоть: «Давай поговорим».

Что, казалось бы, можно сказать человеку в таком состоянии? Но Марату Хамитову было не привыкать: нужно хотя бы на время уладить конфликт.

Пока главный инспектор вел превентивную беседу, остальные участники «экспедиции» немного поговорили с родственниками. Лишь девочка, которая, как оказалось, тихонько притаилась в ванной комнате,к нам так и не вышла.

Наблюдая эту картину, было все-таки трудно сохранять хладнокровие, и поневоле все, в особенности женщины, стали проникаться чужим горем. Хотелось разобраться,почему так произошло. Дать какой-нибудь ценный совет, немного поддержать…

Наконец одна из дежурных не выдержала (все-таки это не закаленный в обходах инспектор) и начистоту обрисовала пьяному общие перспективы трехлетнего запоя, и что сейчас чувствует его дочь, сидящая в ванной.

- И он заплакал.

Поможет ли это? Наверное, все-таки лучше, чем оставлять их один на один с проблемой, хотя она никуда и не делась. А дружинники отправились по следующим адресам…

КОРЗИНКА: Народная дружина «Правопорядок» основана 27 октября 2015 года. На сегодняшний день количество ее участников насчитывает 2794 человека. Более подробно с информацией о работе общественной организации можно ознакомиться на сайте www.cob-ufa.ru или позвонив по номеру:246-37-75. Вторник. Конец рабочего дня. Многие уже успели вернуться в свои уютные квартиры. Но для кого-то самая тяжелая работа только началась... Забыв о собственных домашних хлопотах и заботах, на улицы города вышла народная дружина, в команду которой вошли сотрудники Института профзаболеваний и колледжа радиоэлектроники.В этот вечер с ними довелось подежурить и мне: обойти несколько дворов и три «нехорошие квартиры».По пути попалось несколько мальчишек, играющих у проезжей части. К ним тут же подошла инспектор ЦОБаЛяйсан Хайруллина.Строгий выговор занял не больше минуты, ведь нас уже ждали для более серьезного разговора…Было тревожно, но факт, что вместе с нами инспектор из Центра общественной безопасности, немного успокаивал.На пороге нас встретил пожилой мужчина:-Мало того, что выпил, так еще угрожать родному отцу вздумал.- А где виновник? – спрашивает старший инспектор Марат Хамитов.Словно услышав вопрос, к нам навстречу вышла хмурая фигура. И не выразив никакого интереса к происходящему (как-никак на пороге у него толпилось пятеро незнакомых людей), раскачиваясь, побрела в зал.- Он и раньше немного пил после работы с «друзьями». А я терпела, не знаю почему. Но потом стало еще хуже –перестал работать и видеться с приятелями, но пить не бросил, - рассказывает жена. – Кошмарпродолжается уже три года. Правда, когда я ставила ему ультиматум: либо семья, либо водка - он бросал, но ненадолго, максимум на неделю, ивсе начиналось заново.А в последнее время он стал вестисебя агрессивней. Мы уже не знаем, что делать, не знаем, когда это, наконец, закончится.- Не сын он мне больше! - выпалил отец с отчаянием.И тут фигура оживилась и разразилась трехэтажной бранью, уже собираясь предпринять активные действия. Но инспектор успел аккуратно подхватить его под локоть: «Давай поговорим».Что, казалось бы, можно сказать человеку в таком состоянии? Но Марату Хамитову было не привыкать: нужно хотя бы на время уладить конфликт.Пока главный инспектор вел превентивную беседу, остальные участники «экспедиции» немного поговорили с родственниками. Лишь девочка, которая, как оказалось, тихонько притаилась в ванной комнате,к нам так и не вышла.Наблюдая эту картину, было все-таки трудно сохранять хладнокровие, и поневоле все, в особенности женщины, стали проникаться чужим горем. Хотелось разобраться,почему так произошло. Дать какой-нибудь ценный совет, немного поддержать…Наконец одна из дежурных не выдержала (все-таки это не закаленный в обходах инспектор) и начистоту обрисовала пьяному общие перспективы трехлетнего запоя, и что сейчас чувствует его дочь, сидящая в ванной.- И он заплакал.Поможет ли это? Наверное, все-таки лучше, чем оставлять их один на один с проблемой, хотя она никуда и не делась. А дружинники отправились по следующим адресам…КОРЗИНКА: Народная дружина «Правопорядок» основана 27 октября 2015 года. На сегодняшний день количество ее участников насчитывает 2794 человека. Более подробно с информацией о работе общественной организации можно ознакомиться на сайте www.cob-ufa.ru или позвонив по номеру:246-37-75.

Автор: Анастасия ЛИСТКОВА

Фото: Анастасия ЛИСТКОВА

Район: Кировский

Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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