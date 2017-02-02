Февраль зовет на улицу

Февраль в районе будет насыщен разнообразными культурными, образовательными и спортивными мероприятиями.
Во всех подростковых клубах пройдут вечера-встречи «Афганистан живет в моей душе…» с приглашением воинов-интернационалистов. Калининцы примут участие в торжественной церемонии возложения цветов, посвященной 28-й годовщине вывода войск у мемориала памяти воинам, павшим в локальных конфликтах.
Также в учреждениях образования, культуры и молодежной политики пройдет цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Праздничная программа «Мы помним Вас» состоится 21 февраля в школе №51 в 15.00.
- Месяц будет богат и на спортивные мероприятия. Поучаствовать в традиционной гонке «Лыжня России» калининцев приглашают соседи – орджоникидзевцы. 11 февраля в 14.00 забеги стартуют на лыжне спортивного комплекса «Биатлон», - рассказывает начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района Рушан Абушахмин.
В программе соревнований забеги на 2 км:
– учащихся общеобразовательных учреждений,
– воспитанников подростковых клубов,
–учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования,
-трудовых коллективов, предприятий, организаций ветеранов.
К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются уфимцы, имеющие допуск врача и необходимую физическую подготовку.Открытие соревнований в 14.00. Регистрация участников и выдача нагрудных номеров будет производиться с 13.00.
Еще одно большое ежегодное событие - открытый турнир по боксу на призы главы администрации района запланирован на 18-19 февраля. Атлеты выявят лучших на ринге спортивной школы № 28.
Соревнования юношей и девушек 2003-2004гг.р. и 2005-2006гг.р. по лыжным гонкам пройдут 7 февраля в парке стадиона им. Н.Гастелло. Начало в 10.00. А районные соревнования «Веселые старты» для школьников 5-6 классов 8-9 февраля примут школы №№112, 131, 70, 140.
Также школьники будут сдавать тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»:
14 февраля - парковая зона СК им. Н. Гастелло, 10.00-18.00;
15-го - гимназия №111 в 14.00;
16-го - школа №157 в 14.00;
17-го - школа №131 в 14.00.
Республиканский конкурс творческих проектов школьниковна башкирском языке по творчеству ЗайнабБиишевой откроется 16 февраля в 11.00 в гимназии №140.
И, конечно, один из самых любимых народных праздников – Масленица или проводы зимы – состоится 26 февраля в 13.00 в парке культуры и отдыха «Первомайский».