

Февраль зовет на улицу



Во всех подростковых клубах пройдут вечера-встречи «Афганистан живет в моей душе…» с приглашением воинов-интернационалистов. Калининцы примут участие в торжественной церемонии возложения цветов, посвященной 28-й годовщине вывода войск у мемориала памяти воинам, павшим в локальных конфликтах.

Также в учреждениях образования, культуры и молодежной политики пройдет цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Праздничная программа «Мы помним Вас» состоится 21 февраля в школе №51 в 15.00.

- Месяц будет богат и на спортивные мероприятия. Поучаствовать в традиционной гонке «Лыжня России» калининцев приглашают соседи – орджоникидзевцы. 11 февраля в 14.00 забеги стартуют на лыжне спортивного комплекса «Биатлон», - рассказывает начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района Рушан Абушахмин.

В программе соревнований забеги на 2 км:

– учащихся общеобразовательных учреждений,

– воспитанников подростковых клубов,

–учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования,

-трудовых коллективов, предприятий, организаций ветеранов.

К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются уфимцы, имеющие допуск врача и необходимую физическую подготовку.Открытие соревнований в 14.00. Регистрация участников и выдача нагрудных номеров будет производиться с 13.00.

Еще одно большое ежегодное событие - открытый турнир по боксу на призы главы администрации района запланирован на 18-19 февраля. Атлеты выявят лучших на ринге спортивной школы № 28.

Соревнования юношей и девушек 2003-2004гг.р. и 2005-2006гг.р. по лыжным гонкам пройдут 7 февраля в парке стадиона им. Н.Гастелло. Начало в 10.00. А районные соревнования «Веселые старты» для школьников 5-6 классов 8-9 февраля примут школы №№112, 131, 70, 140.

Также школьники будут сдавать тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»:

14 февраля - парковая зона СК им. Н. Гастелло, 10.00-18.00;

15-го - гимназия №111 в 14.00;

16-го - школа №157 в 14.00;

17-го - школа №131 в 14.00.

Республиканский конкурс творческих проектов школьниковна башкирском языке по творчеству ЗайнабБиишевой откроется 16 февраля в 11.00 в гимназии №140.

И, конечно, один из самых любимых народных праздников – Масленица или проводы зимы – состоится 26 февраля в 13.00 в парке культуры и отдыха «Первомайский». Февраль в районе будет насыщен разнообразными культурными, образовательными и спортивными мероприятиями.Во всех подростковых клубах пройдут вечера-встречи «Афганистан живет в моей душе…» с приглашением воинов-интернационалистов. Калининцы примут участие в торжественной церемонии возложения цветов, посвященной 28-й годовщине вывода войск у мемориала памяти воинам, павшим в локальных конфликтах.Также в учреждениях образования, культуры и молодежной политики пройдет цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. Праздничная программа «Мы помним Вас» состоится 21 февраля в школе №51 в 15.00.- Месяц будет богат и на спортивные мероприятия. Поучаствовать в традиционной гонке «Лыжня России» калининцев приглашают соседи – орджоникидзевцы. 11 февраля в 14.00 забеги стартуют на лыжне спортивного комплекса «Биатлон», - рассказывает начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации района Рушан Абушахмин.В программе соревнований забеги на 2 км:– учащихся общеобразовательных учреждений,– воспитанников подростковых клубов,–учащихся учреждений высшего и среднего профессионального образования,-трудовых коллективов, предприятий, организаций ветеранов.К участию в соревнованиях «Лыжня России» допускаются уфимцы, имеющие допуск врача и необходимую физическую подготовку.Открытие соревнований в 14.00. Регистрация участников и выдача нагрудных номеров будет производиться с 13.00.Еще одно большое ежегодное событие - открытый турнир по боксу на призы главы администрации района запланирован на 18-19 февраля. Атлеты выявят лучших на ринге спортивной школы № 28.Соревнования юношей и девушек 2003-2004гг.р. и 2005-2006гг.р. по лыжным гонкам пройдут 7 февраля в парке стадиона им. Н.Гастелло. Начало в 10.00. А районные соревнования «Веселые старты» для школьников 5-6 классов 8-9 февраля примут школы №№112, 131, 70, 140.Также школьники будут сдавать тестирование ВФСК «Готов к труду и обороне»:14 февраля - парковая зона СК им. Н. Гастелло, 10.00-18.00;15-го - гимназия №111 в 14.00;16-го - школа №157 в 14.00;17-го - школа №131 в 14.00.Республиканский конкурс творческих проектов школьниковна башкирском языке по творчеству ЗайнабБиишевой откроется 16 февраля в 11.00 в гимназии №140.И, конечно, один из самых любимых народных праздников – Масленица или проводы зимы – состоится 26 февраля в 13.00 в парке культуры и отдыха «Первомайский».

Автор: Марина СНЕГИРЕВА

Район: Калининский

Номер газеты: №8 (3732) от 07.02.2017

Уфимские ведомости Вторник №8 (3732) от 07.02.2017 Уфимские ведомости Четверг №7 (3731) от 02.02.2017









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