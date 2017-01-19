

Восток – дело тонкое





Решение о ее проведении было принято после изучения поступивших в лигу заявок от четырех городов-кандидатов, в число которых вошли Астана, Владивосток и Тольятти. В мае 2016-го было подписано трехстороннее соглашение между правительством РБ, Континентальной хоккейной лигой и хоккейным клубом «Салават Юлаев». Ключевую роль в выборе хоккейной столицы сыграло предложение организовать целую Неделю звезд хоккея.



- В Башкортостане - это настоящий праздник для болельщиков. Мы, безусловно, готовы проводить новые соревнования и претендуем на то, чтобы получить самые крупные, в том числе международные. Будем стараться, чтобы большой хоккей всегда был в Уфе, - отметил глава республики Рустэм Хамитов.



Самый красивый матч



В четверг на льду «Уфа-Арены» сразились девушки. Победу в первом в истории Матче звезд ЖХЛ над командой «Востока» одержал «Запад» - 4:0. В число лучших хоккеисток Восточной конференции вошли сразу семь игроков «Агидели», а также их наставник воспитанник башкирского спорта Денис Афиногенов.



- От имени Федерации хоккея хочу поблагодарить республику за гостеприимство. Я помню, как много лет назад здесь мы проводили матч Канада - Россия. Играли 18-летние парни. Привозя их в Уфу, знал, что будет хорошая организация. Все соревнования, которые мы здесь проводим – праздник, - сказал трехкратный олимпийский чемпион, президент ФХР Владислав Третьяк.



Хоккейный уикенд



Финальным аккордом хоккейной недели в Уфе стали «Мастер-шоу» и Матч звезд КХЛ, прошедшие в выходные. В фойе стадиона болельщиков ожидало множество различных сюрпризов, позволяющих полностью окунуться в атмосферу хоккейного праздника. Фан-зона начинала работать за два часа до мероприятий. На арене было размещено 13 развлекательных зон, где любой желающий мог попробовать себя в конкурсах.



Старт ледовой битве мужчин дал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель:



- Зур рахмат! Айда инде! – уверенно произнес швейцарец.



И один за другим на площадке стали появляться лучшие игроки лиги.



В первый соревновательный день было организовано семь конкурсов. «Круг на скорость» быстрее всех пробежал нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин, установив новый рекорд КХЛ -12,450 секунды. До этого лучший результат принадлежал Войтеку Вольски. В 2015-м он одолел круг за 13,178.



Во втором новом конкурсе-эстафете «Биатлон» победа также осталась за игроками «Востока». Кирилл Капризов дважды поразил мишень и, проехав три штрафных круга, на последних секундах обогнал соперника.



Самый сильный бросок принадлежит хоккеисту ЦСКА Игорю Ожиганову. Он отправил снаряд в створ ворот со скоростью 154,78 км в час, а после вышел и бросил на бис, улучшив показатель – 159, 47 км в час.



- Я впервые на таком мероприятии, все очень нравится. Уфа приняла нас гостеприимно. Не только нас, но возможность приехать и разместиться была у наших родственников. Я приехал с женой. Рад победе в конкурсе, - поделился впечатлениями Игорь Ожиганов.



Самый эффектный буллит исполнил Владимир Ткачев, провезя шайбу на крюке и обернувшись вокруг себя трижды.



В комбинированной эстафете «Будь как профи» лучшими стали игроки Восточной конференции. И в завершающей эстафете на скорость итоговую победу своей команде принес Энвер Лисин.



В итоге победу в первый день со счетом 5:2 одержала команда Восточной конференции.



Кульминацией Недели звезд хоккея стал Матч звезд КХЛ. Впервые в истории он прошел в формате турнира четырех команд, которые были составлены из десяти игроков от каждого дивизиона и одного – из числа квартета лучших юниоров по итогам Кубка вызова МХЛ. По итогам двух полуфинальных встреч дальше прошли сборные Чернышева (за которую выступали четыре игрока «Салавата Юлаева»: Сами Леписте, Захар Арзамасцев, Энвер Лисин, Кирилл Капризов) и Тарасова. В финале сильнее оказалась команда «Востока» - 3:2.



- Хоккеистов, участвующих в Матче звезд КХЛ, сложно мотивировать на бой, потому что на следующий день у них уже запланированы игры регулярного чемпионата. Понятно, что все хотят пораньше освободиться и улететь в расположение команды готовиться. В целом все организовано классно, много хороших идей реализовано, - подчеркнул восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России, наш земляк Сергей Гимаев.



Следующий город - хозяин Матча звезд-2018 определится в мае. Заявки в КХЛ уже подали Астана, Хельсинки, Казань и Владивосток. В Уфе завершилась Неделя звезд хоккея.Решение о ее проведении было принято после изучения поступивших в лигу заявок от четырех городов-кандидатов, в число которых вошли Астана, Владивосток и Тольятти. В мае 2016-го было подписано трехстороннее соглашение между правительством РБ, Континентальной хоккейной лигой и хоккейным клубом «Салават Юлаев». Ключевую роль в выборе хоккейной столицы сыграло предложение организовать целую Неделю звезд хоккея.- В Башкортостане - это настоящий праздник для болельщиков. Мы, безусловно, готовы проводить новые соревнования и претендуем на то, чтобы получить самые крупные, в том числе международные. Будем стараться, чтобы большой хоккей всегда был в Уфе, - отметил глава республики Рустэм Хамитов.Самый красивый матчВ четверг на льду «Уфа-Арены» сразились девушки. Победу в первом в истории Матче звезд ЖХЛ над командой «Востока» одержал «Запад» - 4:0. В число лучших хоккеисток Восточной конференции вошли сразу семь игроков «Агидели», а также их наставник воспитанник башкирского спорта Денис Афиногенов.- От имени Федерации хоккея хочу поблагодарить республику за гостеприимство. Я помню, как много лет назад здесь мы проводили матч Канада - Россия. Играли 18-летние парни. Привозя их в Уфу, знал, что будет хорошая организация. Все соревнования, которые мы здесь проводим – праздник, - сказал трехкратный олимпийский чемпион, президент ФХР Владислав Третьяк.Хоккейный уикендФинальным аккордом хоккейной недели в Уфе стали «Мастер-шоу» и Матч звезд КХЛ, прошедшие в выходные. В фойе стадиона болельщиков ожидало множество различных сюрпризов, позволяющих полностью окунуться в атмосферу хоккейного праздника. Фан-зона начинала работать за два часа до мероприятий. На арене было размещено 13 развлекательных зон, где любой желающий мог попробовать себя в конкурсах.Старт ледовой битве мужчин дал президент Международной федерации хоккея Рене Фазель:- Зур рахмат! Айда инде! – уверенно произнес швейцарец.И один за другим на площадке стали появляться лучшие игроки лиги.В первый соревновательный день было организовано семь конкурсов. «Круг на скорость» быстрее всех пробежал нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин, установив новый рекорд КХЛ -12,450 секунды. До этого лучший результат принадлежал Войтеку Вольски. В 2015-м он одолел круг за 13,178.Во втором новом конкурсе-эстафете «Биатлон» победа также осталась за игроками «Востока». Кирилл Капризов дважды поразил мишень и, проехав три штрафных круга, на последних секундах обогнал соперника.Самый сильный бросок принадлежит хоккеисту ЦСКА Игорю Ожиганову. Он отправил снаряд в створ ворот со скоростью 154,78 км в час, а после вышел и бросил на бис, улучшив показатель – 159, 47 км в час.- Я впервые на таком мероприятии, все очень нравится. Уфа приняла нас гостеприимно. Не только нас, но возможность приехать и разместиться была у наших родственников. Я приехал с женой. Рад победе в конкурсе, - поделился впечатлениями Игорь Ожиганов.Самый эффектный буллит исполнил Владимир Ткачев, провезя шайбу на крюке и обернувшись вокруг себя трижды.В комбинированной эстафете «Будь как профи» лучшими стали игроки Восточной конференции. И в завершающей эстафете на скорость итоговую победу своей команде принес Энвер Лисин.В итоге победу в первый день со счетом 5:2 одержала команда Восточной конференции.Кульминацией Недели звезд хоккея стал Матч звезд КХЛ. Впервые в истории он прошел в формате турнира четырех команд, которые были составлены из десяти игроков от каждого дивизиона и одного – из числа квартета лучших юниоров по итогам Кубка вызова МХЛ. По итогам двух полуфинальных встреч дальше прошли сборные Чернышева (за которую выступали четыре игрока «Салавата Юлаева»: Сами Леписте, Захар Арзамасцев, Энвер Лисин, Кирилл Капризов) и Тарасова. В финале сильнее оказалась команда «Востока» - 3:2.- Хоккеистов, участвующих в Матче звезд КХЛ, сложно мотивировать на бой, потому что на следующий день у них уже запланированы игры регулярного чемпионата. Понятно, что все хотят пораньше освободиться и улететь в расположение команды готовиться. В целом все организовано классно, много хороших идей реализовано, - подчеркнул восьмикратный чемпион СССР, заслуженный тренер России, наш земляк Сергей Гимаев.Следующий город - хозяин Матча звезд-2018 определится в мае. Заявки в КХЛ уже подали Астана, Хельсинки, Казань и Владивосток.

Автор: Мария АПКАРИМОВА

Фото: Валерия ШАХОВА

Номер газеты: №4 (3728) от 24.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №3 (3727) от 19.01.2017









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