

Впереди на пять шагов



Ее дед - из крестьянского сословия, Яков Петрович был довольно образованным человеком, любителем музыки и знатоком лошадей, во время Великой Отечественной был председателем колхоза в Давлекановском районе. Мордовский дед, Василий Николаевич, поселился в свое время в Дежневке. (Сегодня на месте его дома стоит Инженерный лицей №83.) Дед был ранен под Лугой в августе 1941-го, умер от ран в госпитале в возрасте 29-ти лет. Его семью с тремя детьми спас от голода огород, где маме Ольги еще девчонкой приходилось много и тяжело работать. Теперь на месте того поля – дом, в котором живет наша героиня.

Ее отец, Яков Яковлевич, - почетный ветеран завода им. ХХ съезда КПСС, проработал на нем со дня основания до объединения в «Башнефтехим» ни много ни мало почти 44 года. Он был начальником участка электроцеха, многие важнейшие производства молодого тогда предприятия запускались при его непосредственном участии. Семье Стариковых выделили и по нынешним временам роскошную квартиру в доме, где их соседями были председатель райсовета и завгорздравом.

- Папа очень любил природу и хорошо ее знал, - вспоминает Ольга Яковлевна. – Можно было даже в энциклопедию не заглядывать. А с его легкой руки в нашем саду все цвело, росло и зрело необычайно. Урожай раздавался друзьям и соседям ведрами, корзинами и букетами.

Мама, Анна Васильевна, всю жизнь проработала в торговле, а свободное время отдавала рукоделию: виртуозно шила и вязала.

Детство Ольги было самым обычным для времени 60-х годов прошлого века: круглосуточные ясли, затем детский сад № 119, куда спустя 42 года она привела своего сына. И три месяца лета на садиковской даче в Каршадах. Сегодня такая практика оздоровления ребятишек ушла в прошлое. Нет уже и фонтана, располагавшегося рядом со спортивной и детской площадками во дворе их дома по улице Мира, 33.

- Каждую зиму мы заливали каток и высокую горку, ставили елку, - говорит Старикова. - Летом - баскетбол и футбол, настольный теннис. Педагог из подросткового клуба проводила с детьми и взрослыми праздники, спортивные соревнования.

Училась в школе №61 и о своих учителях может рассказывать часами. Надежда Дмитриевна Кравчук задолго до новаторских экспериментов Амонашвили разделила учеников в классе по способностям. Директор школы, учитель немецкого, Глюс Насифуллович Битаев, наш классный руководитель и классный математик Зинаида Александровна Толстых, учитель черчения, ветеран войны Игорь Александрович Чикаленко умели так организовать учебную работу, что на их уроках даже самые трудные подростки вели себя как паиньки. Уроки русского языка и литературы Аллы Андреевны Шаговой помнит не одно поколение черниковцев.

- Она научила нас мыслить, избегать стандартов, любить поэзию, продолжает Ольга Яковлевна. - А ее правило «Чтобы достичь успеха, нужно идти на пять шагов впереди всех» стало для меня одним из главных жизненных девизов.

Второе образование Ольга получила в детской музыкальной школе №2 в классе Аллы Александровны Городничевой. В окружении таких корифеев, людей высочайшей культуры и профессионализма, как директор школы Павел Иванович Урманов, хоровой дирижер Илья Петрович Клигер и теоретик Татьяна Александровна Захарова, выбор профессии был предопределен.

И сегодня жизнь Стариковой связана с Черниковкой. Она уже почти 30 лет работает в Уфимской детской школе искусств, живет на улице Первомайской.

- Разве есть что-то милее Черниковки, ее необыкновенной «петербуржской» архитектуры? - говорит она. – Здесь все родное и знакомое с детства. Заместитель диретора УДШИ, заслуженный работник культуры РБ Ольга Старикова – житель Черниковки в третьем поколении.Ее дед - из крестьянского сословия, Яков Петрович был довольно образованным человеком, любителем музыки и знатоком лошадей, во время Великой Отечественной был председателем колхоза в Давлекановском районе. Мордовский дед, Василий Николаевич, поселился в свое время в Дежневке. (Сегодня на месте его дома стоит Инженерный лицей №83.) Дед был ранен под Лугой в августе 1941-го, умер от ран в госпитале в возрасте 29-ти лет. Его семью с тремя детьми спас от голода огород, где маме Ольги еще девчонкой приходилось много и тяжело работать. Теперь на месте того поля – дом, в котором живет наша героиня.Ее отец, Яков Яковлевич, - почетный ветеран завода им. ХХ съезда КПСС, проработал на нем со дня основания до объединения в «Башнефтехим» ни много ни мало почти 44 года. Он был начальником участка электроцеха, многие важнейшие производства молодого тогда предприятия запускались при его непосредственном участии. Семье Стариковых выделили и по нынешним временам роскошную квартиру в доме, где их соседями были председатель райсовета и завгорздравом.- Папа очень любил природу и хорошо ее знал, - вспоминает Ольга Яковлевна. – Можно было даже в энциклопедию не заглядывать. А с его легкой руки в нашем саду все цвело, росло и зрело необычайно. Урожай раздавался друзьям и соседям ведрами, корзинами и букетами.Мама, Анна Васильевна, всю жизнь проработала в торговле, а свободное время отдавала рукоделию: виртуозно шила и вязала.Детство Ольги было самым обычным для времени 60-х годов прошлого века: круглосуточные ясли, затем детский сад № 119, куда спустя 42 года она привела своего сына. И три месяца лета на садиковской даче в Каршадах. Сегодня такая практика оздоровления ребятишек ушла в прошлое. Нет уже и фонтана, располагавшегося рядом со спортивной и детской площадками во дворе их дома по улице Мира, 33.- Каждую зиму мы заливали каток и высокую горку, ставили елку, - говорит Старикова. - Летом - баскетбол и футбол, настольный теннис. Педагог из подросткового клуба проводила с детьми и взрослыми праздники, спортивные соревнования.Училась в школе №61 и о своих учителях может рассказывать часами. Надежда Дмитриевна Кравчук задолго до новаторских экспериментов Амонашвили разделила учеников в классе по способностям. Директор школы, учитель немецкого, Глюс Насифуллович Битаев, наш классный руководитель и классный математик Зинаида Александровна Толстых, учитель черчения, ветеран войны Игорь Александрович Чикаленко умели так организовать учебную работу, что на их уроках даже самые трудные подростки вели себя как паиньки. Уроки русского языка и литературы Аллы Андреевны Шаговой помнит не одно поколение черниковцев.- Она научила нас мыслить, избегать стандартов, любить поэзию, продолжает Ольга Яковлевна. - А ее правило «Чтобы достичь успеха, нужно идти на пять шагов впереди всех» стало для меня одним из главных жизненных девизов.Второе образование Ольга получила в детской музыкальной школе №2 в классе Аллы Александровны Городничевой. В окружении таких корифеев, людей высочайшей культуры и профессионализма, как директор школы Павел Иванович Урманов, хоровой дирижер Илья Петрович Клигер и теоретик Татьяна Александровна Захарова, выбор профессии был предопределен.И сегодня жизнь Стариковой связана с Черниковкой. Она уже почти 30 лет работает в Уфимской детской школе искусств, живет на улице Первомайской.- Разве есть что-то милее Черниковки, ее необыкновенной «петербуржской» архитектуры? - говорит она. – Здесь все родное и знакомое с детства.

Автор: Саша БЕЛОВА

Район: Орджоникидзевский

Номер газеты: №4 (3728) от 24.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №3 (3727) от 19.01.2017









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