

По следам кубометра



«Не верим, - заявляют в соцсетях и блогах рассерженные горожане. – Не может быть, чтобы из города вывезли такую кучу снега, а мы этого даже не заметили». И наиболее продвинутые из них тут же начали с помощью школьной арифметики вычислять, сколько же машин должно было поучаствовать в этом процессе.

«Уфимские ведомости» решили не спешить с выводами и отправились по следам злосчастного снежного кубометра. А помочь в этом расследовании решила начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства Рина Юсупова.

- Я могу заверить жителей нашего района, что на городских магистралях, во дворах ежедневно даже без учета привлеченных сил работает более 70 единиц техники. А во дворах со снежными сугробами, не покладая рук, бьются 200 наших дворников,

- рассказывает она, пока наш автомобиль передвигается к начальному пункту маршрута.

А им оказался обычный уфимский двор по адресу 50 лет СССР, 9. Здесь в лабиринтах «хрущевок» добывали «на гора» свои снежные кубы бригада дворников и тройка тракторов «МТЗ». Они расчищали внутридворовую территорию и выходы к проезжей части. А началось все с письма на «Снежную почту».

- Я как только вчера узнала про ее существование, сразу же обратилась туда. – рассказывает Людмила Карпова, деятельно наблюдающая за уборкой двора. - А уже сегодня у нас повесили объявление, что наступает уборка. Как видите, сработало. Очень быстро, мобильно, удобно. Рекомендую всем»

Вот только не все жители вняли тексту объявления. Возможно, наша слава про всеобщую грамотность слегка преувеличена? Иначе чем можно объяснить тот факт, что некоторые автовладельцы так и не убрали свои машины.

- Мы ведь заранее предупреждаем всех жителей о запланированной уборке. В конце концов, они могли хотя бы визиточки на лобовом стекле оставлять с номерами своих телефонов, чтобы можно было с ними связаться. Неужели люди не понимают, что если снег не убирать своевременно, то впоследствии снежные горы превратятся в большие грязные лужи, и в итоге пострадают сами же жители, - пожаловались нам дворники.

А вот и старшие по подъездам вышли взглянуть, чисто ли выбран снег на их подшефных территориях.

- А вот, - говорит Павел Степанович. – У меня еще один инспектор работает во дворе.

- Где? – недоуменно спрашиваю его.

- Смотри, - мне показывают на сугроб, по которому чинно спускается классическая трехцветная кошка. – Это моя. Давай скорее домой.

Кошка спустилась с сугроба, дождалась, когда мимо прогромыхал массивный МТЗ, и стрелой шуранула к родному подъезду. Потом развернулась и подбежала к Степанычу, потерлась о его коленку:

- Видишь, с докладом пришла, - шутит мужчина.

Но вот снег здесь убран, двигаемся дальше. На пересечении улиц 50 лет СССР и Рихарда Зорге в большой КамАЗ догружается снег, убранный с перекрестка. Пока идет погрузка, решил переговорить с водителем:

- Сколько снега удается вывезти за раз?

- В мою машину вмещается 20 кубометров. В среднем КамАЗ полностью загружается снегом за сорок минут. В день удается сделать 6-7 рейсов.

Но вот чрево КамАЗово заполнилось доверху, и автомобиль двинулся на один из специальных снежных полигонов, расположенный на Базисном проезде. Проезд к нему сам по себе представляет одну большую проблему. Непрерывные потоки самосвалов разбили его на четыре глубокие колеи, которые преодолеет не каждая «легковушка». Пока мы лавировали между большегрузами, попытался посчитать, сколько же КамАЗов мне попалось навстречу в течение десяти минут. Несмотря на то, что основной поток снегоуборки прошел несколькими днями ранее, результаты моих подсчетов оказались вполне продуктивными – восемь самосвалов за десять минут. То есть, как минимум три-четыре десятка за час, то есть за один час около 800 кубометров уфимского снега за один час находит себе последнее пристанище лишь на одном из снежных полигонов города. Как говорят местные работники, к марту здесь скапливаются настоящие «альпийские» горы.

- Сюда только с нашего района в день вывозится около 2500 кубометров снега, а за выходные дни и того больше – свыше 3 тысяч кубов. Только за минувшее воскресенье на полигон было вывезено 3334 м3, и на дороги высыпано 190 тонн песко-соляной смеси, - уже после рейда «догружает» нас полезной цифирью Рина Юсупова. Уже почти полтора миллиона кубов отправилось с городских улиц и дворов за город, но природа не собирается сдаваться и продолжает заваливать столицу все новыми и новыми снежными сугробами.«Не верим, - заявляют в соцсетях и блогах рассерженные горожане. – Не может быть, чтобы из города вывезли такую кучу снега, а мы этого даже не заметили». И наиболее продвинутые из них тут же начали с помощью школьной арифметики вычислять, сколько же машин должно было поучаствовать в этом процессе.«Уфимские ведомости» решили не спешить с выводами и отправились по следам злосчастного снежного кубометра. А помочь в этом расследовании решила начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства Рина Юсупова.- Я могу заверить жителей нашего района, что на городских магистралях, во дворах ежедневно даже без учета привлеченных сил работает более 70 единиц техники. А во дворах со снежными сугробами, не покладая рук, бьются 200 наших дворников,- рассказывает она, пока наш автомобиль передвигается к начальному пункту маршрута.А им оказался обычный уфимский двор по адресу 50 лет СССР, 9. Здесь в лабиринтах «хрущевок» добывали «на гора» свои снежные кубы бригада дворников и тройка тракторов «МТЗ». Они расчищали внутридворовую территорию и выходы к проезжей части. А началось все с письма на «Снежную почту».- Я как только вчера узнала про ее существование, сразу же обратилась туда. – рассказывает Людмила Карпова, деятельно наблюдающая за уборкой двора. - А уже сегодня у нас повесили объявление, что наступает уборка. Как видите, сработало. Очень быстро, мобильно, удобно. Рекомендую всем»Вот только не все жители вняли тексту объявления. Возможно, наша слава про всеобщую грамотность слегка преувеличена? Иначе чем можно объяснить тот факт, что некоторые автовладельцы так и не убрали свои машины.- Мы ведь заранее предупреждаем всех жителей о запланированной уборке. В конце концов, они могли хотя бы визиточки на лобовом стекле оставлять с номерами своих телефонов, чтобы можно было с ними связаться. Неужели люди не понимают, что если снег не убирать своевременно, то впоследствии снежные горы превратятся в большие грязные лужи, и в итоге пострадают сами же жители, - пожаловались нам дворники.А вот и старшие по подъездам вышли взглянуть, чисто ли выбран снег на их подшефных территориях.- А вот, - говорит Павел Степанович. – У меня еще один инспектор работает во дворе.- Где? – недоуменно спрашиваю его.- Смотри, - мне показывают на сугроб, по которому чинно спускается классическая трехцветная кошка. – Это моя. Давай скорее домой.Кошка спустилась с сугроба, дождалась, когда мимо прогромыхал массивный МТЗ, и стрелой шуранула к родному подъезду. Потом развернулась и подбежала к Степанычу, потерлась о его коленку:- Видишь, с докладом пришла, - шутит мужчина.Но вот снег здесь убран, двигаемся дальше. На пересечении улиц 50 лет СССР и Рихарда Зорге в большой КамАЗ догружается снег, убранный с перекрестка. Пока идет погрузка, решил переговорить с водителем:- Сколько снега удается вывезти за раз?- В мою машину вмещается 20 кубометров. В среднем КамАЗ полностью загружается снегом за сорок минут. В день удается сделать 6-7 рейсов.Но вот чрево КамАЗово заполнилось доверху, и автомобиль двинулся на один из специальных снежных полигонов, расположенный на Базисном проезде. Проезд к нему сам по себе представляет одну большую проблему. Непрерывные потоки самосвалов разбили его на четыре глубокие колеи, которые преодолеет не каждая «легковушка». Пока мы лавировали между большегрузами, попытался посчитать, сколько же КамАЗов мне попалось навстречу в течение десяти минут. Несмотря на то, что основной поток снегоуборки прошел несколькими днями ранее, результаты моих подсчетов оказались вполне продуктивными – восемь самосвалов за десять минут. То есть, как минимум три-четыре десятка за час, то есть за один час около 800 кубометров уфимского снега за один час находит себе последнее пристанище лишь на одном из снежных полигонов города. Как говорят местные работники, к марту здесь скапливаются настоящие «альпийские» горы.- Сюда только с нашего района в день вывозится около 2500 кубометров снега, а за выходные дни и того больше – свыше 3 тысяч кубов. Только за минувшее воскресенье на полигон было вывезено 3334 м3, и на дороги высыпано 190 тонн песко-соляной смеси, - уже после рейда «догружает» нас полезной цифирью Рина Юсупова.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Фото: Наили ЗАГИТОВОЙ

Район: Октябрьский

Номер газеты: №4 (3728) от 24.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №4 (3728) от 24.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №3 (3727) от 19.01.2017









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