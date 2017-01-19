

Московские гастроли





В рамках проекта «Две столицы в Рождество» в дни новогодних школьных каникул прошел Международный фестиваль-конкурс «Московские каникулы», в котором принимали участие воспитанники Образцовой вокально-эстрадной студии «Бэби-шлягер» и театра танца «Арабески». Танцоров и певцов судило строгое жюри, куда вошли руководители творческих коллективов, известные артисты, педагоги московских музыкальных вузов.

Организатором конкурса выступил Международный благотворительный фонд «Наше будущее» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Воспитанники Образцовой вокально-эстрадной студии «Бэби-шлягер» и театра танца «Арабески» проявили себя очень достойно.

Так, ансамбль «Вытворяшки» стали лауреатами II степени, а «Бэби-шлягер» - третьей.

- Первый раз одержала такую победу, - признается Алина Асанбаева, дипломант I степени. – Памятной станет и экскурсия по Москве.

Катя Бакусова победила в двух номинациях: сольный танец и народный. Международный конкурс дал воспитанникам шанс проявить себя с совершенно других сторон, нежели это бывает в школе или дома. Победители почувствовали себя на вершине успеха и стали гордостью близких, учителей и одноклассников. По признанию школьников, поездка была интересная, захватывающая и полная самых насыщенных и необычных впечатлений. Юные артисты Центра детского творчества «Исток» привезли из первопрестольной букет престижных наград.В рамках проекта «Две столицы в Рождество» в дни новогодних школьных каникул прошел Международный фестиваль-конкурс «Московские каникулы», в котором принимали участие воспитанники Образцовой вокально-эстрадной студии «Бэби-шлягер» и театра танца «Арабески». Танцоров и певцов судило строгое жюри, куда вошли руководители творческих коллективов, известные артисты, педагоги московских музыкальных вузов.Организатором конкурса выступил Международный благотворительный фонд «Наше будущее» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Воспитанники Образцовой вокально-эстрадной студии «Бэби-шлягер» и театра танца «Арабески» проявили себя очень достойно.Так, ансамбль «Вытворяшки» стали лауреатами II степени, а «Бэби-шлягер» - третьей.- Первый раз одержала такую победу, - признается Алина Асанбаева, дипломант I степени. – Памятной станет и экскурсия по Москве.Катя Бакусова победила в двух номинациях: сольный танец и народный. Международный конкурс дал воспитанникам шанс проявить себя с совершенно других сторон, нежели это бывает в школе или дома. Победители почувствовали себя на вершине успеха и стали гордостью близких, учителей и одноклассников. По признанию школьников, поездка была интересная, захватывающая и полная самых насыщенных и необычных впечатлений.

Автор: Зарина ХАНОВА

Район: Ленинский

Номер газеты: №4 (3728) от 24.01.2017

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