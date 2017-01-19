

Вкус ленинградского хлеба



872 дня навсегда остались в документальных записях и памяти очевидцев: ритм неумолкающего метронома, предупреждающего об опасности, считанные граммы драгоценного хлеба, «желе» из клея… По официальным данным, только от голода тогда погибли более 640 тысяч человек, от обстрелов – еще 235 тысяч. Спасением для ленинградцев стала Дорога жизни, проложенная по Ладожскому озеру. По ней эвакуировали и взрослых, и детей. Была среди них и пятилетняя Маша Ковтунова, ныне уфимка Мария Антамоновна.

В этом году ей исполнится 80. Мария Антамоновна под постоянной опекой сотрудников Центра общественной безопасности, они часто заходят к ней, помогают во всех житейских вопросах.

- Среди наших ветеранов бывшие блокадники – это особая когорта, - говорит инспектор ЦОБ Ляйсан Хайруллина. - Мы дружны с Марией Антамоновной. Часто после работы захожу к ней, узнать, как дела, здоровье.

А она всегда рада гостям, всегда угостит – этот принцип тоже из ее ленинградского детства.

- Из-за голода умерла семья моего дяди. У них украли карточки, - вспоминает она. – Как-то раз и у нас пропал стакан крупы. Очень скоро выяснилось, что его тайком забрала соседка. Помню, как все презирали ее за это…

Однако от этого в гости ходить не переставали: часто беседовали и делились с соседями интересными книгами. Чтобы отвлечься от действительности и чувства голода, люди много читали.

Можно вспомнить и эпизод, когда в самый разгар блокады 9 августа 1942 года фашисты сбросили на город пригласительные билеты на банкет в честь их победы. В ответ полуголодные музыканты исполнили Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.

- Я никогда не забуду этот ужасный страх, когда начинались авиаудары, сигналы воздушной тревоги, свист падающих бомб, взрывы. Кто успел - тот укрылся, но мы не всегда успевали добежать до убежища – не хватало сил. А ведь очень часто бомбили именно жилые дома, - рассказывает она.

На тот момент Маше шел уже шестой год, и через несколько месяцев ей удалось покинуть город. Повезло: их семью вывезли через Ладожское озеро по Дороге жизни. После чего они отправились к родственникам в Оренбургскую область.

Вскоре родители Марии умерли, и она осталась на попечении тети, которая помогла ей встать на ноги и окончить медицинское училище. Так она стала фармацевтом.

В 16 лет она познакомилась со своим будущим супругом, за которым и уехала в Уфу. Через три года они поженились, прожив в браке 58 лет.

Мария Антамоновна часто встречается со школьниками, рассказывает о пережитом. И это настоящие Уроки мужества для подрастающего поколения. Близится 27 января – День снятия блокады Ленинграда.872 дня навсегда остались в документальных записях и памяти очевидцев: ритм неумолкающего метронома, предупреждающего об опасности, считанные граммы драгоценного хлеба, «желе» из клея… По официальным данным, только от голода тогда погибли более 640 тысяч человек, от обстрелов – еще 235 тысяч. Спасением для ленинградцев стала Дорога жизни, проложенная по Ладожскому озеру. По ней эвакуировали и взрослых, и детей. Была среди них и пятилетняя Маша Ковтунова, ныне уфимка Мария Антамоновна.В этом году ей исполнится 80. Мария Антамоновна под постоянной опекой сотрудников Центра общественной безопасности, они часто заходят к ней, помогают во всех житейских вопросах.- Среди наших ветеранов бывшие блокадники – это особая когорта, - говорит инспектор ЦОБ Ляйсан Хайруллина. - Мы дружны с Марией Антамоновной. Часто после работы захожу к ней, узнать, как дела, здоровье.А она всегда рада гостям, всегда угостит – этот принцип тоже из ее ленинградского детства.- Из-за голода умерла семья моего дяди. У них украли карточки, - вспоминает она. – Как-то раз и у нас пропал стакан крупы. Очень скоро выяснилось, что его тайком забрала соседка. Помню, как все презирали ее за это…Однако от этого в гости ходить не переставали: часто беседовали и делились с соседями интересными книгами. Чтобы отвлечься от действительности и чувства голода, люди много читали.Можно вспомнить и эпизод, когда в самый разгар блокады 9 августа 1942 года фашисты сбросили на город пригласительные билеты на банкет в честь их победы. В ответ полуголодные музыканты исполнили Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.- Я никогда не забуду этот ужасный страх, когда начинались авиаудары, сигналы воздушной тревоги, свист падающих бомб, взрывы. Кто успел - тот укрылся, но мы не всегда успевали добежать до убежища – не хватало сил. А ведь очень часто бомбили именно жилые дома, - рассказывает она.На тот момент Маше шел уже шестой год, и через несколько месяцев ей удалось покинуть город. Повезло: их семью вывезли через Ладожское озеро по Дороге жизни. После чего они отправились к родственникам в Оренбургскую область.Вскоре родители Марии умерли, и она осталась на попечении тети, которая помогла ей встать на ноги и окончить медицинское училище. Так она стала фармацевтом.В 16 лет она познакомилась со своим будущим супругом, за которым и уехала в Уфу. Через три года они поженились, прожив в браке 58 лет.Мария Антамоновна часто встречается со школьниками, рассказывает о пережитом. И это настоящие Уроки мужества для подрастающего поколения.

Автор: Александра ОДИНЦОВА

Район: Кировский

Номер газеты: №4 (3728) от 24.01.2017

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