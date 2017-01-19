Как одна семья…

В Городском культурно-досуговом центре прошел праздничный вечер, посвященный 20-летию украинской воскресной школы «Злагода-Согласие». Поздравить воспитанников и педагогов собрались коллеги, друзья и почетные гости.
Перед началом концерта в холле развернулась красочная выставка фотографий и декоративно-прикладного творчества. Особое внимание гостей привлек символ года – Огненный Петух, сделанный из соломки педагогом Сергеем Обуховым. Для создания чудо-птицы понадобилось почти четыре месяца: педагоги под чутким руководством Сергея Викторовича создавали свое творение по выходным, начиная с сентября. В итоге, Петух приобрел яркий окрас, шубку из 1600 соломенных перьев и выразительный взгляд.
В школе все эти годы трудится и воплощает в жизнь необычные идеи коллектив единомышленников, каждый из которых - творческая личность, носитель украинской культуры. Благодаря их профессионализму, учащиеся активно участвуют в городских и республиканских мероприятиях. Вот и юбилей дружного коллектива «Злагоды» больше напоминал теплую семейную встречу. И это не просто слова – в школе работают целые династии, посвятившие себя творчеству и детям.
- Я пришла в «Злагоду» вслед за сыном Иваном. Он пел, участвовал в праздниках. А после и мне стало интересно, - рассказывает педагог Татьяна Тиванова. Все эти годы она занимается с воспитанниками декоративно-прикладным творчеством, учит вышивать, создавать из бисера поделки и картины. А в юбилейный вечер Татьяна угощала гостей фирменным блюдом – салом в шоколаде.
Уже много лет «Злагода-Согласие» является методическим центром для школ с изучением украинского языка и оказывает методическую помощь учреждениям образования Башкортостана. В 2015 году воскресная школа стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования детей», Студии декоративно-прикладного искусства «Злагода» присвоено звание «Образцовая».
Обо всех этих успехах школы не раз вспоминали и представители министерства, Управления образования администрации Уфы и Калининского района. Коллеги поздравили директора воскресной школы Елену Хайруллину и весь коллектив, а также вручили Почетные грамоты и благодарственные письма.
В праздничном концерте приняли участие не только ребята из «Злагоды», но и народный хор украинской песни «Кобзарь», ансамбль аутентичного пения «Чаровницы» (с. Казанка Альшеевского района).
С особой теплотой зрители принимали трио «Смеричка» педагогов «Злагоды», фольклорный ансамбль «Казаки» выпускников школы, хореографический ансамбль «Троечка», вокальный ансамбль «Девичьи сердца» родителей учащихся, а также выступление Валерия Высоцкого.