

Как одна семья…



Перед началом концерта в холле развернулась красочная выставка фотографий и декоративно-прикладного творчества. Особое внимание гостей привлек символ года – Огненный Петух, сделанный из соломки педагогом Сергеем Обуховым. Для создания чудо-птицы понадобилось почти четыре месяца: педагоги под чутким руководством Сергея Викторовича создавали свое творение по выходным, начиная с сентября. В итоге, Петух приобрел яркий окрас, шубку из 1600 соломенных перьев и выразительный взгляд.

В школе все эти годы трудится и воплощает в жизнь необычные идеи коллектив единомышленников, каждый из которых - творческая личность, носитель украинской культуры. Благодаря их профессионализму, учащиеся активно участвуют в городских и республиканских мероприятиях. Вот и юбилей дружного коллектива «Злагоды» больше напоминал теплую семейную встречу. И это не просто слова – в школе работают целые династии, посвятившие себя творчеству и детям.

- Я пришла в «Злагоду» вслед за сыном Иваном. Он пел, участвовал в праздниках. А после и мне стало интересно, - рассказывает педагог Татьяна Тиванова. Все эти годы она занимается с воспитанниками декоративно-прикладным творчеством, учит вышивать, создавать из бисера поделки и картины. А в юбилейный вечер Татьяна угощала гостей фирменным блюдом – салом в шоколаде.

Уже много лет «Злагода-Согласие» является методическим центром для школ с изучением украинского языка и оказывает методическую помощь учреждениям образования Башкортостана. В 2015 году воскресная школа стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования детей», Студии декоративно-прикладного искусства «Злагода» присвоено звание «Образцовая».

Обо всех этих успехах школы не раз вспоминали и представители министерства, Управления образования администрации Уфы и Калининского района. Коллеги поздравили директора воскресной школы Елену Хайруллину и весь коллектив, а также вручили Почетные грамоты и благодарственные письма.

В праздничном концерте приняли участие не только ребята из «Злагоды», но и народный хор украинской песни «Кобзарь», ансамбль аутентичного пения «Чаровницы» (с. Казанка Альшеевского района).

С особой теплотой зрители принимали трио «Смеричка» педагогов «Злагоды», фольклорный ансамбль «Казаки» выпускников школы, хореографический ансамбль «Троечка», вокальный ансамбль «Девичьи сердца» родителей учащихся, а также выступление Валерия Высоцкого.

В Городском культурно-досуговом центре прошел праздничный вечер, посвященный 20-летию украинской воскресной школы «Злагода-Согласие». Поздравить воспитанников и педагогов собрались коллеги, друзья и почетные гости.Перед началом концерта в холле развернулась красочная выставка фотографий и декоративно-прикладного творчества. Особое внимание гостей привлек символ года – Огненный Петух, сделанный из соломки педагогом Сергеем Обуховым. Для создания чудо-птицы понадобилось почти четыре месяца: педагоги под чутким руководством Сергея Викторовича создавали свое творение по выходным, начиная с сентября. В итоге, Петух приобрел яркий окрас, шубку из 1600 соломенных перьев и выразительный взгляд.В школе все эти годы трудится и воплощает в жизнь необычные идеи коллектив единомышленников, каждый из которых - творческая личность, носитель украинской культуры. Благодаря их профессионализму, учащиеся активно участвуют в городских и республиканских мероприятиях. Вот и юбилей дружного коллектива «Злагоды» больше напоминал теплую семейную встречу. И это не просто слова – в школе работают целые династии, посвятившие себя творчеству и детям.- Я пришла в «Злагоду» вслед за сыном Иваном. Он пел, участвовал в праздниках. А после и мне стало интересно, - рассказывает педагог Татьяна Тиванова. Все эти годы она занимается с воспитанниками декоративно-прикладным творчеством, учит вышивать, создавать из бисера поделки и картины. А в юбилейный вечер Татьяна угощала гостей фирменным блюдом – салом в шоколаде.Уже много лет «Злагода-Согласие» является методическим центром для школ с изучением украинского языка и оказывает методическую помощь учреждениям образования Башкортостана. В 2015 году воскресная школа стала победителем Всероссийского конкурса «Лучшее образовательное учреждение дополнительного образования детей», Студии декоративно-прикладного искусства «Злагода» присвоено звание «Образцовая».Обо всех этих успехах школы не раз вспоминали и представители министерства, Управления образования администрации Уфы и Калининского района. Коллеги поздравили директора воскресной школы Елену Хайруллину и весь коллектив, а также вручили Почетные грамоты и благодарственные письма.В праздничном концерте приняли участие не только ребята из «Злагоды», но и народный хор украинской песни «Кобзарь», ансамбль аутентичного пения «Чаровницы» (с. Казанка Альшеевского района).С особой теплотой зрители принимали трио «Смеричка» педагогов «Злагоды», фольклорный ансамбль «Казаки» выпускников школы, хореографический ансамбль «Троечка», вокальный ансамбль «Девичьи сердца» родителей учащихся, а также выступление Валерия Высоцкого.

Автор: Жанна ВЕРТИНСКАЯ

Район: Калининский

Номер газеты: №4 (3728) от 24.01.2017

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