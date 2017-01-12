

К Матчу звезд готовы





В воскресенье, первый день фестиваля, на главной ледовой арене республики прошел Кубок вызова, в котором участвовали игроки молодежных команд Западного и Восточного дивизионов.

На открытие прилетел целый звездный десант. Тут и актеры популярного сериала «Молодежка» - накануне они посетили детей в онкологическом отделении, а перед игрой раздавали всем желающим автографы, и легенды отечественного хоккея, такие как Алексей Яшин и Владимир Юрзинов.

Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу Запада. Победителя удалось определить только после серии буллитов.

- Очень приятно было проводить Кубок вызова в такой обстановке. Уфа прекрасно подготовилась, много радостей для болельщиков. Они остались очень довольны как атмосферой, так и самой игрой, которую продемонстрировали наши молодые хоккеисты. Интрига не исчезала до последней секунды, были голы, упорная борьба овертайм, буллиты, - считает управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов.

В этом году организаторы ввели новшество – четыре лучших полевых игрока матча со старшими товарищами примут участие в Матче звезд КХЛ. В их число попал капитан Востока, защитник «Толпара» 20-летний Кирилл Цулыгин. Компанию ему составили Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы»), Павел Подлубошнов («Красная Армия») и Антон Ковалёв («Омские Ястребы»).

- Мы знали, что борьба будет непростой, готовились к ней, так и получилось. Очень приятно играть дома, с такой поддержкой болельщиков. Хочется, чтобы и на «Толпар» ходило столько людей. С кем хотел бы сыграть на Матче звезд? Приоритетов нет, будет просто интересно выйти на лед, - рассказал Цулыгин по окончании игры.

О том, что в Уфе пройдет масштабный хоккейный праздник, впервые стал известно в марте прошлого года. Тогда глава республики Рустэм Хамитов, выступая перед депутатами Госсобрания, сказал, что «скоро будут хорошие новости, касающиеся не столько команды, сколько проведения в Уфе хороших мероприятий». Вскоре Лига начала рассматривать заявки городов-претендентов. Помимо Уфы на проведение Матча звезд претендовали Тольятти, Владивосток и Астана.

В начале мая в Уфу прилетел президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. С главой республики Рустэмом Хамитовым и генеральным директором ХК «Салават Юлаев» Валерием Нургутдиновым он подписал соглашение.

- Выбрать было не сложно. Было четыре заявки. Уфа представила целую программу, которая выходит за рамки одного мероприятия, очень серьезные финансовые гарантии, ну и большой опыт, что сделало наш выбор очевидным, - сказал тогда Дмитрий Чернышенко.

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский отметил, что многие мероприятия в Уфе пройдут первый раз в истории подобных турниров. Поэтому предстоит очень интересная Неделя. Стартовала Неделя звезд Хоккея, которую любители спорта ждали с мая прошлого года. В эти дни болельщики смогут увидеть в деле и молодежь, и девушек, и следж-хоккеистов. На площадке «Уфа-Арены» пройдут мастер-шоу, веселые старты лучших хоккеистов лиги, а также Матч звезд КХЛ – турнир четырех команд из числа игроков, выбранных экспертами, самой Лигой и журналистами. «Салават Юлаев» на празднике представят Линус Умарк, Захар Арзамасцев и юный капитан российской «молодежки» Кирилл Капризов.В воскресенье, первый день фестиваля, на главной ледовой арене республики прошел Кубок вызова, в котором участвовали игроки молодежных команд Западного и Восточного дивизионов.На открытие прилетел целый звездный десант. Тут и актеры популярного сериала «Молодежка» - накануне они посетили детей в онкологическом отделении, а перед игрой раздавали всем желающим автографы, и легенды отечественного хоккея, такие как Алексей Яшин и Владимир Юрзинов.Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу Запада. Победителя удалось определить только после серии буллитов.- Очень приятно было проводить Кубок вызова в такой обстановке. Уфа прекрасно подготовилась, много радостей для болельщиков. Они остались очень довольны как атмосферой, так и самой игрой, которую продемонстрировали наши молодые хоккеисты. Интрига не исчезала до последней секунды, были голы, упорная борьба овертайм, буллиты, - считает управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов.В этом году организаторы ввели новшество – четыре лучших полевых игрока матча со старшими товарищами примут участие в Матче звезд КХЛ. В их число попал капитан Востока, защитник «Толпара» 20-летний Кирилл Цулыгин. Компанию ему составили Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы»), Павел Подлубошнов («Красная Армия») и Антон Ковалёв («Омские Ястребы»).- Мы знали, что борьба будет непростой, готовились к ней, так и получилось. Очень приятно играть дома, с такой поддержкой болельщиков. Хочется, чтобы и на «Толпар» ходило столько людей. С кем хотел бы сыграть на Матче звезд? Приоритетов нет, будет просто интересно выйти на лед, - рассказал Цулыгин по окончании игры.О том, что в Уфе пройдет масштабный хоккейный праздник, впервые стал известно в марте прошлого года. Тогда глава республики Рустэм Хамитов, выступая перед депутатами Госсобрания, сказал, что «скоро будут хорошие новости, касающиеся не столько команды, сколько проведения в Уфе хороших мероприятий». Вскоре Лига начала рассматривать заявки городов-претендентов. Помимо Уфы на проведение Матча звезд претендовали Тольятти, Владивосток и Астана.В начале мая в Уфу прилетел президент КХЛ Дмитрий Чернышенко. С главой республики Рустэмом Хамитовым и генеральным директором ХК «Салават Юлаев» Валерием Нургутдиновым он подписал соглашение.- Выбрать было не сложно. Было четыре заявки. Уфа представила целую программу, которая выходит за рамки одного мероприятия, очень серьезные финансовые гарантии, ну и большой опыт, что сделало наш выбор очевидным, - сказал тогда Дмитрий Чернышенко.Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский отметил, что многие мероприятия в Уфе пройдут первый раз в истории подобных турниров. Поэтому предстоит очень интересная Неделя.

Автор: Валерий ШАХОВ

Номер газеты: №2 (3726) от 17.01.2017

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