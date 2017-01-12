Сроднившись с районом

- Я благодарна судьбе, что мне выпала честь работать на государственной службе и участвовать в становлении и развитии района, - живо откликнулась на мою просьбу об интервью Лариса Валинурова.
В настоящее время она работает преподавателем русского языка и литературы колледжа отраслевых технологий. За почти 24 лет работы в колледже Валинурова зарекомендовала себя как педагог, подходящий к своей работе творчески, осваивающий инновационные технологии обучения на проблемной, дифференцированной, информационно-коммуникативной и развивающейся основе. Не случайно ее студенты, как правило, принимают активное участие в международной интерактивной олимпиаде «Наш родной язык - русский».
Все это очень важно и почетно, но сегодня мы решили поговорить не об этом.
- Лариса Гаяновна, а вы помните, как впервые в вашей трудовой биографии появился Октябрьский район?
- Это было в августе 1981 года. Тогда меня направили на работу инструктором отдела пропаганды и агитации в местный райком партии. Видимо, это и стало таким неразрывным «контрактом» с районом. Менялись места работы, менялись названия должностей, но наш родной район так и остается со мной.
А началось все это еще в далеком 1968 году, когда молодая сельская учительница Лариса решила поступить в пединститут. К тому времени, несмотря на юный возраст, она уже успела так зарекомендовать себя в коллективе родной сельской школы, что ее рекомендовали к принятию кандидатом в члены партии.
- Я была одной из немногих первокурсниц, с которыми тогдашний ректор БГПИ Марван Янгиров здоровался за руку, - улыбается Валинурова. – Все-таки столь юных членов партии в те времена было немного. Здесь же меня приняли и в партию. После окончания института поработала в Аскинской средней школе, затем была избрана секретарем Аскинского РК ВЛКСМ. А с началом 80-х годов меня пригласили в Уфу заместителем директора по воспитательной работе в среднюю школу №106. Но партийная работа никак не хотела меня отпускать, к тому времени я уже находилась в кадровом резерве. И вскоре меня вновь вызвали в райком партии и предложили поработать инструктором. Уговаривали меня часа три, потому что мне всегда хотелось заниматься педагогикой. В конце концов меня пригласили к первому секретарю райкома, и он нашел весомый по тем временам аргумент:
- Скажите, вы где живете?
- Снимаю квартиру.
- Могу вам обещать, что к концу года мы вам выделим квартиру во вновь строящемся доме.
Так район меня привязал к себе не только работой, но и местом жительства...
Моя собеседница на минутку замолчала, видимо, заново переживая тот разговор, а затем продолжила:
- Тогда судьба свела меня с людьми, которые умели организовывать и сплачивать коллективы, направлять их деятельность в созидательное русло на благо района. Многие мероприятия в те годы реализовывались на голом энтузиазме. Руководители предприятий тогда понимали: сказано – сделано.
А накануне праздничного 8 Марта 1985 года судьба вновь совершила крутой поворот – Ларису Валинурову утвердили заместителем председателя исполкома райсовета.
- Мне навсегда запомнилось совещание, на котором было сказано: «Вот вскоре мы засыплем озеро в Сипайлово и пустим автобусный маршрут из центра напрямую через ипподром», - вспоминает она. - Тогда это казалось каким-то далеким чудом. Но прошло несколько лет, и оно свершилось, а сегодня невозможно даже представить, что когда-то в этих местах не было дороги. Вот так на наших глазах и формировался облик района, к которому мы все сегодня привыкли.