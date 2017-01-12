

Сроднившись с районом



В настоящее время она работает преподавателем русского языка и литературы колледжа отраслевых технологий. За почти 24 лет работы в колледже Валинурова зарекомендовала себя как педагог, подходящий к своей работе творчески, осваивающий инновационные технологии обучения на проблемной, дифференцированной, информационно-коммуникативной и развивающейся основе. Не случайно ее студенты, как правило, принимают активное участие в международной интерактивной олимпиаде «Наш родной язык - русский».

Все это очень важно и почетно, но сегодня мы решили поговорить не об этом.

- Лариса Гаяновна, а вы помните, как впервые в вашей трудовой биографии появился Октябрьский район?

- Это было в августе 1981 года. Тогда меня направили на работу инструктором отдела пропаганды и агитации в местный райком партии. Видимо, это и стало таким неразрывным «контрактом» с районом. Менялись места работы, менялись названия должностей, но наш родной район так и остается со мной.

А началось все это еще в далеком 1968 году, когда молодая сельская учительница Лариса решила поступить в пединститут. К тому времени, несмотря на юный возраст, она уже успела так зарекомендовать себя в коллективе родной сельской школы, что ее рекомендовали к принятию кандидатом в члены партии.

- Я была одной из немногих первокурсниц, с которыми тогдашний ректор БГПИ Марван Янгиров здоровался за руку, - улыбается Валинурова. – Все-таки столь юных членов партии в те времена было немного. Здесь же меня приняли и в партию. После окончания института поработала в Аскинской средней школе, затем была избрана секретарем Аскинского РК ВЛКСМ. А с началом 80-х годов меня пригласили в Уфу заместителем директора по воспитательной работе в среднюю школу №106. Но партийная работа никак не хотела меня отпускать, к тому времени я уже находилась в кадровом резерве. И вскоре меня вновь вызвали в райком партии и предложили поработать инструктором. Уговаривали меня часа три, потому что мне всегда хотелось заниматься педагогикой. В конце концов меня пригласили к первому секретарю райкома, и он нашел весомый по тем временам аргумент:

- Скажите, вы где живете?

- Снимаю квартиру.

- Могу вам обещать, что к концу года мы вам выделим квартиру во вновь строящемся доме.

Так район меня привязал к себе не только работой, но и местом жительства...

Моя собеседница на минутку замолчала, видимо, заново переживая тот разговор, а затем продолжила:

- Тогда судьба свела меня с людьми, которые умели организовывать и сплачивать коллективы, направлять их деятельность в созидательное русло на благо района. Многие мероприятия в те годы реализовывались на голом энтузиазме. Руководители предприятий тогда понимали: сказано – сделано.

А накануне праздничного 8 Марта 1985 года судьба вновь совершила крутой поворот – Ларису Валинурову утвердили заместителем председателя исполкома райсовета.

- Мне навсегда запомнилось совещание, на котором было сказано: «Вот вскоре мы засыплем озеро в Сипайлово и пустим автобусный маршрут из центра напрямую через ипподром», - вспоминает она. - Тогда это казалось каким-то далеким чудом. Но прошло несколько лет, и оно свершилось, а сегодня невозможно даже представить, что когда-то в этих местах не было дороги. Вот так на наших глазах и формировался облик района, к которому мы все сегодня привыкли. - Я благодарна судьбе, что мне выпала честь работать на государственной службе и участвовать в становлении и развитии района, - живо откликнулась на мою просьбу об интервью Лариса Валинурова.В настоящее время она работает преподавателем русского языка и литературы колледжа отраслевых технологий. За почти 24 лет работы в колледже Валинурова зарекомендовала себя как педагог, подходящий к своей работе творчески, осваивающий инновационные технологии обучения на проблемной, дифференцированной, информационно-коммуникативной и развивающейся основе. Не случайно ее студенты, как правило, принимают активное участие в международной интерактивной олимпиаде «Наш родной язык - русский».Все это очень важно и почетно, но сегодня мы решили поговорить не об этом.- Лариса Гаяновна, а вы помните, как впервые в вашей трудовой биографии появился Октябрьский район?- Это было в августе 1981 года. Тогда меня направили на работу инструктором отдела пропаганды и агитации в местный райком партии. Видимо, это и стало таким неразрывным «контрактом» с районом. Менялись места работы, менялись названия должностей, но наш родной район так и остается со мной.А началось все это еще в далеком 1968 году, когда молодая сельская учительница Лариса решила поступить в пединститут. К тому времени, несмотря на юный возраст, она уже успела так зарекомендовать себя в коллективе родной сельской школы, что ее рекомендовали к принятию кандидатом в члены партии.- Я была одной из немногих первокурсниц, с которыми тогдашний ректор БГПИ Марван Янгиров здоровался за руку, - улыбается Валинурова. – Все-таки столь юных членов партии в те времена было немного. Здесь же меня приняли и в партию. После окончания института поработала в Аскинской средней школе, затем была избрана секретарем Аскинского РК ВЛКСМ. А с началом 80-х годов меня пригласили в Уфу заместителем директора по воспитательной работе в среднюю школу №106. Но партийная работа никак не хотела меня отпускать, к тому времени я уже находилась в кадровом резерве. И вскоре меня вновь вызвали в райком партии и предложили поработать инструктором. Уговаривали меня часа три, потому что мне всегда хотелось заниматься педагогикой. В конце концов меня пригласили к первому секретарю райкома, и он нашел весомый по тем временам аргумент:- Скажите, вы где живете?- Снимаю квартиру.- Могу вам обещать, что к концу года мы вам выделим квартиру во вновь строящемся доме.Так район меня привязал к себе не только работой, но и местом жительства...Моя собеседница на минутку замолчала, видимо, заново переживая тот разговор, а затем продолжила:- Тогда судьба свела меня с людьми, которые умели организовывать и сплачивать коллективы, направлять их деятельность в созидательное русло на благо района. Многие мероприятия в те годы реализовывались на голом энтузиазме. Руководители предприятий тогда понимали: сказано – сделано.А накануне праздничного 8 Марта 1985 года судьба вновь совершила крутой поворот – Ларису Валинурову утвердили заместителем председателя исполкома райсовета.- Мне навсегда запомнилось совещание, на котором было сказано: «Вот вскоре мы засыплем озеро в Сипайлово и пустим автобусный маршрут из центра напрямую через ипподром», - вспоминает она. - Тогда это казалось каким-то далеким чудом. Но прошло несколько лет, и оно свершилось, а сегодня невозможно даже представить, что когда-то в этих местах не было дороги. Вот так на наших глазах и формировался облик района, к которому мы все сегодня привыкли.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Фото: Фото из архива Л.Г. ВАЛИНУРОВОЙ

Район: Октябрьский

Номер газеты: №2 (3726) от 17.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №2 (3726) от 17.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









Поделиться Нашли ошибку? Выделите найденную ошибку и нажмите

Ctrl + Enter

Мы обязательно исправим!



