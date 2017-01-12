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Больше света и тепла


Больше света и теплаВ главном корпусе строящейся Затонской ТЭЦ завершился крупноблочный монтаж энергоблока №2.

Основными этапами возведения энергоблока стали подготовка фундаментов с последующей установкой на них основного силового оборудования и котла-утилизатора, монтаж переходного диффузора и площадок обслуживания. В ближайшее время генподрядная организация совместно с представителями завода-изготовителя оборудования приступит к монтажу элементов и металлоконструкций комплексного воздухоочистительного устройства газотурбинной установки.

В составе «силового острова» ТЭЦ – две газотурбинные установки, две паровые турбины и два котла-утилизатора. Самое современное оборудование, которое должно обеспечить высокие технико-экономические показатели работы станции. Применяемая тепловая схема выработки электрической и тепловой энергии позволит максимально использовать потенциал топлива.

Ранее было смонтировано основное оборудование блока №1. Сейчас здесь энергостроители занимаются обвязкой вспомогательного оборудования, монтажом паропроводов и трубопроводов сетевой и циркуляционной воды.
Также на площадке в проектное положение установлены водогрейные котлы, смонтированы циркуляционные насосы и большая часть эстакад технологических трубопроводов внутриплощадочных сетей, проложены трубопроводы продувочной воды и завершены строительно-монтажные работы всех скважин водозабора ТЭЦ.

На сегодня полностью подготовлено к пуску закрытое распределительное устройство ЗРУ-220 кВ, при строительстве которого применены самые передовые технологии в отрасли.
Строительство Затонской ТЭЦ стоимостью более 25 миллиардов рублей ведет ООО «Интер РАО-Инжиниринг». Ее проектная электрическая мощность - 440 мегаватт, тепловая – 290 гигакалорий в час. Это крупнейший инвестпроект в истории энергосистемы Башкортостана за последние 40 лет.

Новая ТЭЦ должна снизить дефицит мощностей, возникающих в уфимском энергоузле во время пиковых нагрузок, и повысить надежность энергоснабжения потребителей. Кроме того, схемой теплоснабжения города, утвержденной приказом Минэнерго России, проект определен основным источником тепловой энергии для перспективной застройки в Забелье. Запуск станции запланирован на 2017 год.

Автор: Зарина ХАНОВА
Район: Ленинский
Номер газеты: №2 (3726) от 17.01.2017

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