

А после уроков – на каток



…К крыльцу ведут вычищенные дорожки, а в здании нет привычной тишины: в классах идут занятия – ребята готовятся к ЕГЭ, в спортзале – тренируются гимнасты.

- Главное наше событие - открытие новой многофункциональной спортивной площадки, и хотя официального открытия еще не было, она уже действует, здесь постоянно детвора, - рассказывает директор школы Амир Зайнагов. - Думаю, она станет любимым местом и для наших учеников, и для всех ребят, живущих поблизости. Летом здесь можно будет играть в волейбол, баскетбол, а зимой - это каток. Такой подарок нам сделало местное отделение партии «Единая Россия» по программе «Реальные дела». Нужно сказать, в этом году мы будем отмечать столетие нашего учебного заведения, и в рамках юбилея делается немало. Кроме спортплощадки у нас также капитально отремонтирован спортивный зал, где ребята занимаются баскетболом, волейболом, греко-римской борьбой и другими видами спорта.

Появилась также идея создать свою хоккейную команду - среди учеников школы есть не только любители игры, но и профессионалы. Старшеклассник Сулейман Сулейманов выступает за команду молодежной лиги и готов стать капитаном нашей школьной команды, костяк ее уже есть, и ребята уже проводят тренировки.

- Нужно сказать, даже в каникулы школьная жизнь не замирает, - вступает в беседу заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Гуняшова, - старшеклассники готовиться к экзаменам, идут занятия в секциях, наиболее увлекательным мероприятием стал интеллектуальный марафон. А еще ребята активно помогали расчищать снег на территории школы.

Нужно сказать, 34-я имеет спортивную направленность и здесь настоящий культ физической культуры. Есть секция художественной гимнастики - занятия ведет педагог Ирина Фролова, под руководством Тамары Шепелевой добиваются успехи акробаты. Замечательно проявляет себя волейбольная команда, которую вывел в лидеры тренер Ильгам Кильмухаметов. Нужно сказать, старшеклассники - настоящая опора для педагогов, особенно в организации различных акций и мероприятий. Как признаются они сами, ребята «сыпят» идеями и задумками, чтобы сделать школьную жизнь интересной и насыщенной. И сами готовы претворять все это в реальность. Школьное самоуправление здесь весьма развито: учащиеся регулярно выбирают лидера - президента школы. И многие вопросы по организации своей жизни, досуга, различных мероприятий – решают сами (естественно под негласным контролем учителей) К примеру, ввели в традицию проводить на переменке зарядку, и делают ее с большим удовольствием.

Мы познакомились с нынешним лидером - на вид довольно хрупкая, но по характеру бойкая Арина Резяпова умеет повести за собой сверстников, в чем мы лично убедились.

- Кто хочет после уроков на коньках кататься? - спрашивает она своих одноклассников и, видя в их глазах удивление (недавний снегопад закрыл каток плотным белым «одеялом»), командует: «Берем лопаты и идем на площадку». И вот уже они все вместе раскидывают снежные валы, под которыми уже сверкнула гладь катка. Значит, будет где делать аксели и тулупы, играть в хоккей.

- Нынешние старшеклассники нас самих удивляют, - говорят учителя Татьяна Гуняшова и Галия Аллаярова, - целеустремленные, дружные. И у них столько энергии!

Но полугодие предстоит нелегкое – у выпускников на первом месте, конечно, учеба, успешная сдача ЕГЭ. И они усиленно готовятся к этому испытанию, корпят над учебниками, проходят тесты.

И все- таки, думается, и у них найдется время на каток сходить – физическая нагрузка и свежий воздух только прибавят сил. Заканчиваются каникулы, которые в этом году длиннее обычно, мальчишки и девчонки скоро вновь приступят к учебе. Какие планы строят они на новое учебное полугодие? Мы отправились в микрорайон Кооперативная поляна, в школу №34.…К крыльцу ведут вычищенные дорожки, а в здании нет привычной тишины: в классах идут занятия – ребята готовятся к ЕГЭ, в спортзале – тренируются гимнасты.- Главное наше событие - открытие новой многофункциональной спортивной площадки, и хотя официального открытия еще не было, она уже действует, здесь постоянно детвора, - рассказывает директор школы Амир Зайнагов. - Думаю, она станет любимым местом и для наших учеников, и для всех ребят, живущих поблизости. Летом здесь можно будет играть в волейбол, баскетбол, а зимой - это каток. Такой подарок нам сделало местное отделение партии «Единая Россия» по программе «Реальные дела». Нужно сказать, в этом году мы будем отмечать столетие нашего учебного заведения, и в рамках юбилея делается немало. Кроме спортплощадки у нас также капитально отремонтирован спортивный зал, где ребята занимаются баскетболом, волейболом, греко-римской борьбой и другими видами спорта.Появилась также идея создать свою хоккейную команду - среди учеников школы есть не только любители игры, но и профессионалы. Старшеклассник Сулейман Сулейманов выступает за команду молодежной лиги и готов стать капитаном нашей школьной команды, костяк ее уже есть, и ребята уже проводят тренировки.- Нужно сказать, даже в каникулы школьная жизнь не замирает, - вступает в беседу заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Гуняшова, - старшеклассники готовиться к экзаменам, идут занятия в секциях, наиболее увлекательным мероприятием стал интеллектуальный марафон. А еще ребята активно помогали расчищать снег на территории школы.Нужно сказать, 34-я имеет спортивную направленность и здесь настоящий культ физической культуры. Есть секция художественной гимнастики - занятия ведет педагог Ирина Фролова, под руководством Тамары Шепелевой добиваются успехи акробаты. Замечательно проявляет себя волейбольная команда, которую вывел в лидеры тренер Ильгам Кильмухаметов. Нужно сказать, старшеклассники - настоящая опора для педагогов, особенно в организации различных акций и мероприятий. Как признаются они сами, ребята «сыпят» идеями и задумками, чтобы сделать школьную жизнь интересной и насыщенной. И сами готовы претворять все это в реальность. Школьное самоуправление здесь весьма развито: учащиеся регулярно выбирают лидера - президента школы. И многие вопросы по организации своей жизни, досуга, различных мероприятий – решают сами (естественно под негласным контролем учителей) К примеру, ввели в традицию проводить на переменке зарядку, и делают ее с большим удовольствием.Мы познакомились с нынешним лидером - на вид довольно хрупкая, но по характеру бойкая Арина Резяпова умеет повести за собой сверстников, в чем мы лично убедились.- Кто хочет после уроков на коньках кататься? - спрашивает она своих одноклассников и, видя в их глазах удивление (недавний снегопад закрыл каток плотным белым «одеялом»), командует: «Берем лопаты и идем на площадку». И вот уже они все вместе раскидывают снежные валы, под которыми уже сверкнула гладь катка. Значит, будет где делать аксели и тулупы, играть в хоккей.- Нынешние старшеклассники нас самих удивляют, - говорят учителя Татьяна Гуняшова и Галия Аллаярова, - целеустремленные, дружные. И у них столько энергии!Но полугодие предстоит нелегкое – у выпускников на первом месте, конечно, учеба, успешная сдача ЕГЭ. И они усиленно готовятся к этому испытанию, корпят над учебниками, проходят тесты.И все- таки, думается, и у них найдется время на каток сходить – физическая нагрузка и свежий воздух только прибавят сил.

Автор: Лилия ЗИМИНА

Фото: Лилия ЗИМИНА

Номер газеты: №2 (3726) от 17.01.2017

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