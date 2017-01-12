

ГТО – в каждую семью



О том, что нового появилось в сфере спорта в прошлом году и о планах, мы поинтересовались у начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Рушана Абушахмина.

- В 2016 году в рамках партийного проекта «Реальные дела» была построена многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в школе №78 в Шакше. Также установлены столбы освещения лыжероллерной трассы в Полесье протяженностью 1,1 км. Намечено осветить все 2,5 км, уложить основания из инертных материалов, асфальтировать дорожку. В перспективе – создание полноценной велороллерной, а зимой – лыжной трассы, которая станет местом активного отдыха жителей Инорса.

В декабре в рамках программы поддержки местных инициатив завершилась установка турникового комплекса WorkOut в деревне Федоровка по улице Галечная, 9. Площадка станет местом проведения учебно-тренировочных занятий и центром внеклассного спортивного отдыха школьников.

- Многие юные калининцы в 2016-м сдали нормы ГТО. Коснется ли это взрослых?

- С 2016 года в Уфе началось поэтапное внедрение комплекса. В районах столицы определены места тестирования. У нас – школы №№131 и 157, гимназия №111. С января по май более 670 ребят сдали нормы, а с начала нового учебного года их количество превысило 800. Калининский остается лидером, уже свыше 260 детей получили знаки отличия. Теперь прием спортивных нормативов будет вестись и среди взрослого населения. В настоящее время идут переговоры с региональным центром тестирования о размещении базы для приема ГТО на стадионе имени Н. Гастелло.



Корзинка:

Центры тестирования: школы №№131 и 157, гимназия №111. В районе функционируют более 290 спортивных сооружений, 59 залов, стадион на 3500 мест, крытый ледовый каток, воркаут-комплексы, 7 площадок с покрытием, хоккейные площадки с пластиковыми бортами. Зимой работают катки в парке «Первомайский», на стадионе им. Н.Гастелло, в микрорайоне Полесье, в пожарной части Максимовки.О том, что нового появилось в сфере спорта в прошлом году и о планах, мы поинтересовались у начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Рушана Абушахмина.- В 2016 году в рамках партийного проекта «Реальные дела» была построена многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в школе №78 в Шакше. Также установлены столбы освещения лыжероллерной трассы в Полесье протяженностью 1,1 км. Намечено осветить все 2,5 км, уложить основания из инертных материалов, асфальтировать дорожку. В перспективе – создание полноценной велороллерной, а зимой – лыжной трассы, которая станет местом активного отдыха жителей Инорса.В декабре в рамках программы поддержки местных инициатив завершилась установка турникового комплекса WorkOut в деревне Федоровка по улице Галечная, 9. Площадка станет местом проведения учебно-тренировочных занятий и центром внеклассного спортивного отдыха школьников.- Многие юные калининцы в 2016-м сдали нормы ГТО. Коснется ли это взрослых?- С 2016 года в Уфе началось поэтапное внедрение комплекса. В районах столицы определены места тестирования. У нас – школы №№131 и 157, гимназия №111. С января по май более 670 ребят сдали нормы, а с начала нового учебного года их количество превысило 800. Калининский остается лидером, уже свыше 260 детей получили знаки отличия. Теперь прием спортивных нормативов будет вестись и среди взрослого населения. В настоящее время идут переговоры с региональным центром тестирования о размещении базы для приема ГТО на стадионе имени Н. Гастелло.Корзинка:Центры тестирования: школы №№131 и 157, гимназия №111.

Автор: Жанна ВЕРТИНСКАЯ

Район: Калининский

Номер газеты: №2 (3726) от 17.01.2017

Уфимские ведомости Вторник №2 (3726) от 17.01.2017 Уфимские ведомости Четверг №1 (3725) от 12.01.2017









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