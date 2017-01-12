ГТО – в каждую семью

В районе функционируют более 290 спортивных сооружений, 59 залов, стадион на 3500 мест, крытый ледовый каток, воркаут-комплексы, 7 площадок с покрытием, хоккейные площадки с пластиковыми бортами. Зимой работают катки в парке «Первомайский», на стадионе им. Н.Гастелло, в микрорайоне Полесье, в пожарной части Максимовки.
О том, что нового появилось в сфере спорта в прошлом году и о планах, мы поинтересовались у начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Рушана Абушахмина.
- В 2016 году в рамках партийного проекта «Реальные дела» была построена многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием в школе №78 в Шакше. Также установлены столбы освещения лыжероллерной трассы в Полесье протяженностью 1,1 км. Намечено осветить все 2,5 км, уложить основания из инертных материалов, асфальтировать дорожку. В перспективе – создание полноценной велороллерной, а зимой – лыжной трассы, которая станет местом активного отдыха жителей Инорса.
В декабре в рамках программы поддержки местных инициатив завершилась установка турникового комплекса WorkOut в деревне Федоровка по улице Галечная, 9. Площадка станет местом проведения учебно-тренировочных занятий и центром внеклассного спортивного отдыха школьников.
- Многие юные калининцы в 2016-м сдали нормы ГТО. Коснется ли это взрослых?
- С 2016 года в Уфе началось поэтапное внедрение комплекса. В районах столицы определены места тестирования. У нас – школы №№131 и 157, гимназия №111. С января по май более 670 ребят сдали нормы, а с начала нового учебного года их количество превысило 800. Калининский остается лидером, уже свыше 260 детей получили знаки отличия. Теперь прием спортивных нормативов будет вестись и среди взрослого населения. В настоящее время идут переговоры с региональным центром тестирования о размещении базы для приема ГТО на стадионе имени Н. Гастелло.
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Центры тестирования: школы №№131 и 157, гимназия №111.