

Вслед за Синей птицей



Поймать волну

- Я проснулся, выглянул в окно, а там … елка, - рассказывает пятилетний Артемка. Новогодняя красавица появилась во дворе дома №38 по улице Свободы не по волшебству, а благодаря инициативе его жителей.

Ель высотой 15 метров и ледовый городок с лабиринтом и тортом из снега стали подарком не только для местной ребятни, но и взрослых.

Неизвестно, случилось бы это событие, если бы 10 лет назад в этот дом не переехал со своей семьей Евгений Румак.

- Нашей «хрущевке» уже больше 60 лет, - рассказывает он, - и когда в 2009-м начался капитальный ремонт, все обрадовались. Но подрядчики оказались людьми некомпетентными, все делали тяп-ляп. Когда терпеть халтуру стало невозможно, я взял в руки фотоаппарат, сделал снимки всего этого безобразия и отправился в управляющую компанию…

Надо сказать, что в ОЖХ района к претензиям молодого человека отнеслись с пониманием: разъяснили, как найти управу на нерадивых ремонтников. И вскоре дом посетила комиссия Горжилинспекции. Третий по счету подрядчик под пристальным оком Евгения наконец провел качественный ремонт: были заменены кровля, батареи и трубы.

- На этой волне успеха люди поверили, что можно добиться правды, если быть настойчивыми, - продолжает он, - и доверили мне управление домом.

В 2012-м, когда возросли платы за ОДН, и жители стали выражать свое недовольство старшему по дому, Румак созвал собрание, на которое пришли только два человека. Такое равнодушие к собственным проблемам обидело и расстроило, и он, как говорится, сдал дела.

Но спустя три года, когда квартиросъемщикам начислили по пять тысяч за отопление, жильцы опять обратились за помощью к Евгению, и он не смог отказать.

- Первым делом купил замки, закрыл чердаки и подвалы, чтобы никто кроме нас и ЖЭУ не имели туда доступа, - рассказывает управдом, - отрегулировали теплосчетчик, и в этом же году сэкономили на тепле 179 тысяч рублей. Кроме того, во всех подъездах установили энергосберегающие лампы и датчики, регулирующие освещение в зависимости от времени суток. Таким образом уменьшились суммы на ОДН за электричество. Люди почувствовали эффект от моей работы и решили платить мне зарплату – по 100 рублей с каждой квартиры.

В месяц – пять тысяч. Сумма небольшая, а ответственность немалая.

- Жильцы поняли, что надо брать инициативу в свои руки, - считает Румак, - и если не поддерживать общие начинания, ничего не получится.

За год двор Свободы, 38, изменился: разбиты клумбы, покрашены бордюры и столбы, подъезды расписаны в стиле хохломы. Старый дом обрел новую жизнь, а его хозяева строят новые планы: победить в конкурсе «Лучший дом, двор, подъезд», а призовые потратить на косметический ремонт.

Необходимо отметить, что все перемены были бы невозможны без поддержки ЖЭУ №48, ОЖХ и УЖХ района.

Светлана ЯНОВА.



Корзинка

25 декабря во дворе дома №»23/1 по улице Свободы пройдет турнир среди юношей по дворовому хоккею (тренер мальчишек – Евгений Румак).



Лучшие – в ПФО

Женская консультация №2 при роддоме №3 признана лучшей медицинской организацией акушерско-гинекологического профиля в Приволжском федеральном округе.

- Учитывались разные показатели, в том числе укомплектованность штатов, - говорит заведующая, врач высшей категории Флера Ташбулатова.-

У нас работают 20 врачей, из них 17 акушеров-гинекологов. Консультация оснащена современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить различные обследования: гистероскопию, биопсию, видеокольпоскопию. Для лечения применяется метод радиоволновой хирургии. Пациенты могут пройти такие процедуры, как абдоминальная декомпрессия и озонотерапия, попробовать кислородный коктейль и фиточай. Подобного нет в других женских консультациях. Будущие мамочки проходят занятия в школе для беременных. С ними работают специалист по лечебной физкультуре и психолог. Кроме того у нас развернут дневной стационар.

Важными критериями качества работы консультации являются низкие показатели перинатальной смертности и снижение числа искусственных абортов. Точная УЗИ-диагностика на аппаратах высокого класса позволяет своевременно выявить патологию и определить дальнейшую тактику ведения беременности. Практически здоровых женщин найти трудно. Выросло число факторов, влияющих на репродуктивное здоровье: экология, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Если раньше бесплодие встречалась крайне редко, то сегодня каждая четвертая пара имеет проблемы с зачатием. Но, несмотря на трудности, медицина развивается, и это позволяет уравновесить риски и достигать хороших результатов, что и показала победа в престижном конкурсе.

Корзинка

Женская консультация №2 обслуживает 42 тысячи человек, в день ее посещают 300 женщин, в год наблюдаются около 1700 беременных.



О чем мечтает «звездочка»

Карина Акмухаметова, ученица третьего класса хорового отделения Уфимской детской школы искусств, в свои девять лет – настоящая звезда. Она не только победитель многих всероссийских конкурсов, но и участница популярного проекта «Синяя птица» - прошла все этапы кастинга.

Девочка растет в многодетной семье. Двое из семерых детей Елены Николаевны уже стали самостоятельными, остальные живут вместе с мамой в однокомнатной квартире. Это не мешает ее детям помимо учебы посещать различные кружки и радовать своими успехами.

- Первую победу дочка одержала еще в детском саду, завоевав гран-при в конкурсе «Звездочки столицы», - говорит она. – не устаю повторять своим детям: надо учиться, получить хорошую профессию.

Карина очень любит русские народные песни, на кастинге она исполняла «Хохлому», «Сапожки русские», «Иван-Купала».

- Учусь на четверки и пятерки, люблю играть в куклы, рисовать, - поделилась юная певица, - Очень хочу, чтобы у меня была отдельная комната, даже загадала такое желание Деду Морозу.

Несмотря на большие успехи в творчестве, Карина хвастаться не привыкла, а о людях судит по поступкам:

- Неважно, сколько у тебя денег, главное – какие добрые дела ты совершил. В Новый год так хочется чудес… Мы хотим рассказать о людях, которые творят их собственными делами и поступками.Поймать волну- Я проснулся, выглянул в окно, а там … елка, - рассказывает пятилетний Артемка. Новогодняя красавица появилась во дворе дома №38 по улице Свободы не по волшебству, а благодаря инициативе его жителей.Ель высотой 15 метров и ледовый городок с лабиринтом и тортом из снега стали подарком не только для местной ребятни, но и взрослых.Неизвестно, случилось бы это событие, если бы 10 лет назад в этот дом не переехал со своей семьей Евгений Румак.- Нашей «хрущевке» уже больше 60 лет, - рассказывает он, - и когда в 2009-м начался капитальный ремонт, все обрадовались. Но подрядчики оказались людьми некомпетентными, все делали тяп-ляп. Когда терпеть халтуру стало невозможно, я взял в руки фотоаппарат, сделал снимки всего этого безобразия и отправился в управляющую компанию…Надо сказать, что в ОЖХ района к претензиям молодого человека отнеслись с пониманием: разъяснили, как найти управу на нерадивых ремонтников. И вскоре дом посетила комиссия Горжилинспекции. Третий по счету подрядчик под пристальным оком Евгения наконец провел качественный ремонт: были заменены кровля, батареи и трубы.- На этой волне успеха люди поверили, что можно добиться правды, если быть настойчивыми, - продолжает он, - и доверили мне управление домом.В 2012-м, когда возросли платы за ОДН, и жители стали выражать свое недовольство старшему по дому, Румак созвал собрание, на которое пришли только два человека. Такое равнодушие к собственным проблемам обидело и расстроило, и он, как говорится, сдал дела.Но спустя три года, когда квартиросъемщикам начислили по пять тысяч за отопление, жильцы опять обратились за помощью к Евгению, и он не смог отказать.- Первым делом купил замки, закрыл чердаки и подвалы, чтобы никто кроме нас и ЖЭУ не имели туда доступа, - рассказывает управдом, - отрегулировали теплосчетчик, и в этом же году сэкономили на тепле 179 тысяч рублей. Кроме того, во всех подъездах установили энергосберегающие лампы и датчики, регулирующие освещение в зависимости от времени суток. Таким образом уменьшились суммы на ОДН за электричество. Люди почувствовали эффект от моей работы и решили платить мне зарплату – по 100 рублей с каждой квартиры.В месяц – пять тысяч. Сумма небольшая, а ответственность немалая.- Жильцы поняли, что надо брать инициативу в свои руки, - считает Румак, - и если не поддерживать общие начинания, ничего не получится.За год двор Свободы, 38, изменился: разбиты клумбы, покрашены бордюры и столбы, подъезды расписаны в стиле хохломы. Старый дом обрел новую жизнь, а его хозяева строят новые планы: победить в конкурсе «Лучший дом, двор, подъезд», а призовые потратить на косметический ремонт.Необходимо отметить, что все перемены были бы невозможны без поддержки ЖЭУ №48, ОЖХ и УЖХ района.Светлана ЯНОВА.Корзинка25 декабря во дворе дома №»23/1 по улице Свободы пройдет турнир среди юношей по дворовому хоккею (тренер мальчишек – Евгений Румак).Лучшие – в ПФОЖенская консультация №2 при роддоме №3 признана лучшей медицинской организацией акушерско-гинекологического профиля в Приволжском федеральном округе.- Учитывались разные показатели, в том числе укомплектованность штатов, - говорит заведующая, врач высшей категории Флера Ташбулатова.-У нас работают 20 врачей, из них 17 акушеров-гинекологов. Консультация оснащена современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить различные обследования: гистероскопию, биопсию, видеокольпоскопию. Для лечения применяется метод радиоволновой хирургии. Пациенты могут пройти такие процедуры, как абдоминальная декомпрессия и озонотерапия, попробовать кислородный коктейль и фиточай. Подобного нет в других женских консультациях. Будущие мамочки проходят занятия в школе для беременных. С ними работают специалист по лечебной физкультуре и психолог. Кроме того у нас развернут дневной стационар.Важными критериями качества работы консультации являются низкие показатели перинатальной смертности и снижение числа искусственных абортов. Точная УЗИ-диагностика на аппаратах высокого класса позволяет своевременно выявить патологию и определить дальнейшую тактику ведения беременности. Практически здоровых женщин найти трудно. Выросло число факторов, влияющих на репродуктивное здоровье: экология, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Если раньше бесплодие встречалась крайне редко, то сегодня каждая четвертая пара имеет проблемы с зачатием. Но, несмотря на трудности, медицина развивается, и это позволяет уравновесить риски и достигать хороших результатов, что и показала победа в престижном конкурсе.КорзинкаЖенская консультация №2 обслуживает 42 тысячи человек, в день ее посещают 300 женщин, в год наблюдаются около 1700 беременных.О чем мечтает «звездочка»Карина Акмухаметова, ученица третьего класса хорового отделения Уфимской детской школы искусств, в свои девять лет – настоящая звезда. Она не только победитель многих всероссийских конкурсов, но и участница популярного проекта «Синяя птица» - прошла все этапы кастинга.Девочка растет в многодетной семье. Двое из семерых детей Елены Николаевны уже стали самостоятельными, остальные живут вместе с мамой в однокомнатной квартире. Это не мешает ее детям помимо учебы посещать различные кружки и радовать своими успехами.- Первую победу дочка одержала еще в детском саду, завоевав гран-при в конкурсе «Звездочки столицы», - говорит она. – не устаю повторять своим детям: надо учиться, получить хорошую профессию.Карина очень любит русские народные песни, на кастинге она исполняла «Хохлому», «Сапожки русские», «Иван-Купала».- Учусь на четверки и пятерки, люблю играть в куклы, рисовать, - поделилась юная певица, - Очень хочу, чтобы у меня была отдельная комната, даже загадала такое желание Деду Морозу.Несмотря на большие успехи в творчестве, Карина хвастаться не привыкла, а о людях судит по поступкам:- Неважно, сколько у тебя денег, главное – какие добрые дела ты совершил.

Автор: Светлана ЯНОВА

Район: Орджоникидзевский

Номер газеты: №93 (3723) от 20.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №92 (3722) от 15.12.2016









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