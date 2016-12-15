Вслед за Синей птицей

В Новый год так хочется чудес… Мы хотим рассказать о людях, которые творят их собственными делами и поступками.
Поймать волну
- Я проснулся, выглянул в окно, а там … елка, - рассказывает пятилетний Артемка. Новогодняя красавица появилась во дворе дома №38 по улице Свободы не по волшебству, а благодаря инициативе его жителей.
Ель высотой 15 метров и ледовый городок с лабиринтом и тортом из снега стали подарком не только для местной ребятни, но и взрослых.
Неизвестно, случилось бы это событие, если бы 10 лет назад в этот дом не переехал со своей семьей Евгений Румак.
- Нашей «хрущевке» уже больше 60 лет, - рассказывает он, - и когда в 2009-м начался капитальный ремонт, все обрадовались. Но подрядчики оказались людьми некомпетентными, все делали тяп-ляп. Когда терпеть халтуру стало невозможно, я взял в руки фотоаппарат, сделал снимки всего этого безобразия и отправился в управляющую компанию…
Надо сказать, что в ОЖХ района к претензиям молодого человека отнеслись с пониманием: разъяснили, как найти управу на нерадивых ремонтников. И вскоре дом посетила комиссия Горжилинспекции. Третий по счету подрядчик под пристальным оком Евгения наконец провел качественный ремонт: были заменены кровля, батареи и трубы.
- На этой волне успеха люди поверили, что можно добиться правды, если быть настойчивыми, - продолжает он, - и доверили мне управление домом.
В 2012-м, когда возросли платы за ОДН, и жители стали выражать свое недовольство старшему по дому, Румак созвал собрание, на которое пришли только два человека. Такое равнодушие к собственным проблемам обидело и расстроило, и он, как говорится, сдал дела.
Но спустя три года, когда квартиросъемщикам начислили по пять тысяч за отопление, жильцы опять обратились за помощью к Евгению, и он не смог отказать.
- Первым делом купил замки, закрыл чердаки и подвалы, чтобы никто кроме нас и ЖЭУ не имели туда доступа, - рассказывает управдом, - отрегулировали теплосчетчик, и в этом же году сэкономили на тепле 179 тысяч рублей. Кроме того, во всех подъездах установили энергосберегающие лампы и датчики, регулирующие освещение в зависимости от времени суток. Таким образом уменьшились суммы на ОДН за электричество. Люди почувствовали эффект от моей работы и решили платить мне зарплату – по 100 рублей с каждой квартиры.
В месяц – пять тысяч. Сумма небольшая, а ответственность немалая.
- Жильцы поняли, что надо брать инициативу в свои руки, - считает Румак, - и если не поддерживать общие начинания, ничего не получится.
За год двор Свободы, 38, изменился: разбиты клумбы, покрашены бордюры и столбы, подъезды расписаны в стиле хохломы. Старый дом обрел новую жизнь, а его хозяева строят новые планы: победить в конкурсе «Лучший дом, двор, подъезд», а призовые потратить на косметический ремонт.
Необходимо отметить, что все перемены были бы невозможны без поддержки ЖЭУ №48, ОЖХ и УЖХ района.
Светлана ЯНОВА.
Корзинка
25 декабря во дворе дома №»23/1 по улице Свободы пройдет турнир среди юношей по дворовому хоккею (тренер мальчишек – Евгений Румак).
Лучшие – в ПФО
Женская консультация №2 при роддоме №3 признана лучшей медицинской организацией акушерско-гинекологического профиля в Приволжском федеральном округе.
- Учитывались разные показатели, в том числе укомплектованность штатов, - говорит заведующая, врач высшей категории Флера Ташбулатова.-
У нас работают 20 врачей, из них 17 акушеров-гинекологов. Консультация оснащена современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить различные обследования: гистероскопию, биопсию, видеокольпоскопию. Для лечения применяется метод радиоволновой хирургии. Пациенты могут пройти такие процедуры, как абдоминальная декомпрессия и озонотерапия, попробовать кислородный коктейль и фиточай. Подобного нет в других женских консультациях. Будущие мамочки проходят занятия в школе для беременных. С ними работают специалист по лечебной физкультуре и психолог. Кроме того у нас развернут дневной стационар.
Важными критериями качества работы консультации являются низкие показатели перинатальной смертности и снижение числа искусственных абортов. Точная УЗИ-диагностика на аппаратах высокого класса позволяет своевременно выявить патологию и определить дальнейшую тактику ведения беременности. Практически здоровых женщин найти трудно. Выросло число факторов, влияющих на репродуктивное здоровье: экология, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Если раньше бесплодие встречалась крайне редко, то сегодня каждая четвертая пара имеет проблемы с зачатием. Но, несмотря на трудности, медицина развивается, и это позволяет уравновесить риски и достигать хороших результатов, что и показала победа в престижном конкурсе.
Корзинка
Женская консультация №2 обслуживает 42 тысячи человек, в день ее посещают 300 женщин, в год наблюдаются около 1700 беременных.
О чем мечтает «звездочка»
Карина Акмухаметова, ученица третьего класса хорового отделения Уфимской детской школы искусств, в свои девять лет – настоящая звезда. Она не только победитель многих всероссийских конкурсов, но и участница популярного проекта «Синяя птица» - прошла все этапы кастинга.
Девочка растет в многодетной семье. Двое из семерых детей Елены Николаевны уже стали самостоятельными, остальные живут вместе с мамой в однокомнатной квартире. Это не мешает ее детям помимо учебы посещать различные кружки и радовать своими успехами.
- Первую победу дочка одержала еще в детском саду, завоевав гран-при в конкурсе «Звездочки столицы», - говорит она. – не устаю повторять своим детям: надо учиться, получить хорошую профессию.
Карина очень любит русские народные песни, на кастинге она исполняла «Хохлому», «Сапожки русские», «Иван-Купала».
- Учусь на четверки и пятерки, люблю играть в куклы, рисовать, - поделилась юная певица, - Очень хочу, чтобы у меня была отдельная комната, даже загадала такое желание Деду Морозу.
Несмотря на большие успехи в творчестве, Карина хвастаться не привыкла, а о людях судит по поступкам:
- Неважно, сколько у тебя денег, главное – какие добрые дела ты совершил.