

Сладкая суббота



Детский творческий конкурс «Юный кондитер» состоялся как пример взаимодействия инновационно-образовательного кластера с ведущим партнером колледжа. Многие выпускники впоследствии приходят трудиться на это известное в регионе хлебопекарное предприятие. Но это пока остается за скобками, а сейчас несколько десятков детей в возрасте от трех до 12 лет внимательно вслушиваются в условия конкурса и готовы рвануть жизнерадостной оравой в аудиторию №307, где для них уже накрыты столы с пряничным полуфабрикатом и столь же сладким декором.

- Как-то так сегодня странно сошлись звезды, - улыбается директор УКОТ Елена Верещагина. – Наш конкурс одновременно посвящен сразу четырем юбилеям. Прежде всего, конечно, 40-летнему юбилею района, но кроме этого – 25 лет отмечает Сибирская хлебная корпорация, в которую входят наши партнеры, 75 лет исполняется АО «Восход», и, наконец, 80 лет скоро будет и самому колледжу. Хочется верить, что наши детки с сегодняшнего дня полюбят кондитерское искусство, как свое хобби. Они будут им на кухне радовать своих родителей, друзей, а потом, кто знает, может, мы однажды встретим их в стенах нашего колледжа и в качестве студентов...

Но вот дан сигнал, и дети принялись за свое сладкое дело. Кто-то поначалу вывел кремом улыбку, кто-то рисует радугу, а кому-то важнее вырастить в центре сладкий цветок, который можно потом будет украсить столь же вкусной бабочкой.

Вадим, к примеру, пустил по краю пряничного круга венок из цветов, а в центре старательно выводит красным кремом дату – 2017. Год Петуха. А вот Роман самостоятельно дошел до техники, о существовании которой даже и не подозревал – он украсил свой торт в цвета гжельских сувениров. Кстати, еще одна замечательная черта конкурса – в нем участвует очень много мальчиков.

- А в этом нет ничего удивительного, - уверяет Елена Верещагина. – Мы давно знаем, что мальчики становятся очень хорошими поварами и хлебопеками. Недаром они у нас часто выигрывают престижные профессиональные конкурсы.

Директор по производству АО «Восход» Зульфия Суюргулова считает, что такие веселые мероприятия решают вполне конкретные задачи – приобщение ребят к кондитерскому искусству и развитие их эстетических способностей. А для этого ребятам предоставлено было все необходимое - изделия из мастики, сахарные украшения, пряничные заготовки и всевозможные украшения.

А финальным аккордом детской сладкой феерии стало выступление творческого коллектива «Эксклюзив» и вручение подарков. Каждый участник взял с собой домой собственноручно приготовленный пряничный шедевр, но кроме этого они получили дипломы, шоколадные медали и подарки на память. Такого наплыва детей коридоры колледжа отраслевых технологий давненько не видали. Руководство учебного заведения совместно с Уфимским хлебообъединением «Восход» решило подарить малышам уникальную возможность – создать свой собственный торт в виде цветочной композиции.Детский творческий конкурс «Юный кондитер» состоялся как пример взаимодействия инновационно-образовательного кластера с ведущим партнером колледжа. Многие выпускники впоследствии приходят трудиться на это известное в регионе хлебопекарное предприятие. Но это пока остается за скобками, а сейчас несколько десятков детей в возрасте от трех до 12 лет внимательно вслушиваются в условия конкурса и готовы рвануть жизнерадостной оравой в аудиторию №307, где для них уже накрыты столы с пряничным полуфабрикатом и столь же сладким декором.- Как-то так сегодня странно сошлись звезды, - улыбается директор УКОТ Елена Верещагина. – Наш конкурс одновременно посвящен сразу четырем юбилеям. Прежде всего, конечно, 40-летнему юбилею района, но кроме этого – 25 лет отмечает Сибирская хлебная корпорация, в которую входят наши партнеры, 75 лет исполняется АО «Восход», и, наконец, 80 лет скоро будет и самому колледжу. Хочется верить, что наши детки с сегодняшнего дня полюбят кондитерское искусство, как свое хобби. Они будут им на кухне радовать своих родителей, друзей, а потом, кто знает, может, мы однажды встретим их в стенах нашего колледжа и в качестве студентов...Но вот дан сигнал, и дети принялись за свое сладкое дело. Кто-то поначалу вывел кремом улыбку, кто-то рисует радугу, а кому-то важнее вырастить в центре сладкий цветок, который можно потом будет украсить столь же вкусной бабочкой.Вадим, к примеру, пустил по краю пряничного круга венок из цветов, а в центре старательно выводит красным кремом дату – 2017. Год Петуха. А вот Роман самостоятельно дошел до техники, о существовании которой даже и не подозревал – он украсил свой торт в цвета гжельских сувениров. Кстати, еще одна замечательная черта конкурса – в нем участвует очень много мальчиков.- А в этом нет ничего удивительного, - уверяет Елена Верещагина. – Мы давно знаем, что мальчики становятся очень хорошими поварами и хлебопеками. Недаром они у нас часто выигрывают престижные профессиональные конкурсы.Директор по производству АО «Восход» Зульфия Суюргулова считает, что такие веселые мероприятия решают вполне конкретные задачи – приобщение ребят к кондитерскому искусству и развитие их эстетических способностей. А для этого ребятам предоставлено было все необходимое - изделия из мастики, сахарные украшения, пряничные заготовки и всевозможные украшения.А финальным аккордом детской сладкой феерии стало выступление творческого коллектива «Эксклюзив» и вручение подарков. Каждый участник взял с собой домой собственноручно приготовленный пряничный шедевр, но кроме этого они получили дипломы, шоколадные медали и подарки на память.

Автор: Владимир ГЛИНСКИЙ

Фото: Екатерины КЛИМОВИЧ

Район: Октябрьский

Номер газеты: №93 (3723) от 20.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №92 (3722) от 15.12.2016









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