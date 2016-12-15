

Каникулы в Простоквашино





- В этом году тематика связана с Годом экологии и будет называться «Новогодние каникулы в деревне», - рассказывает скульптор Фаиль Хисматуллин, под началом которого трудятся шесть художников. - Площадь украсят 20 ледовых фигур.

Перед тем как воплотиться в реальность, они появляются сначала на эскизах. И лишь потом чудеса выпиливаются бензопилой из обычных ледяных блоков размером 0,8 на 1,2 метра. Их толщина была менее 10 см, а когда подморозило – более 15. Доставляют заготовки прямо с реки Белой в районе Судоремонтно-судостроительного завода сотрудники Муниципального бюджетного учреждения по благоустройству. Согласно расчетам для сооружения городка потребуется около 400 ледяных блоков. Работают без выходных и даже в наступающие сумерки - все необходимо завершить в срок.

- В день можно выполнить 2-3 скульптуры, в зависимости от сложности. На иную уходит и несколько дней, - делится Фаиль Хисматуллин. - Мы строим городки уже 12 лет, только на этом месте уже пятый год, поэтому благодаря опыту работа идет споро. Кроме скорости нужна сноровка, ведь при обработке льда фигура может треснуть, и придется делать ее заново.



Городок не обойдется без любимых всеми лабиринтов и горок, будет работать каток с пунктом проката и организацией горячего питания. На площадке предусмотрена игровая зона для малышей с маленькими горками и ледовыми аттракционами. Елку украсили игрушками, сделанными руками жителей района, около нее расположатся Дед Мороз и Снегурочка.



- На традиционный конкурс «Зимняя сказка» их поступило более пятисот. Только гимназия №39 представила 152 работы, 53 игрушки подготовил детский сад №18, - рассказывает начальник отдела культуры и молодежной политики администрации района Ольга Пескарева. – В нем приняли участие детские сады, школы, организации дополнительного образования, просто инициативные жители. Все украшения будут развешаны на новогодних елках в Затоне, Нижегородке, поселке 8 Марта и по улице Красина, 19.

По словам Ольги Фанилевны, иногда игрушки, сделанные детьми, ничем не уступают творениям взрослых мастеров – оригинальность и трудоемкость делают их настоящими шедеврами хендмейда. Композиции поразили жюри разнообразием техник декоративно-прикладного творчества: декупаж, папье-маше, квиллинг, вязание, вышивка, сухое валяние, моделирование, аппликация, оригами. В ход пошли такие материалы, как пластиковые стаканчики, фольга, бумага, картон, полимерная глина, воск, пластик, шишки.

Днем елка стала своеобразной выставкой этих работ, а вечером радует разноцветными гирляндами. В ближайшее время будет украшена вторая районная елка, расположенная на стадионе «Нижегородец». Официальное ледового городка запланировано в конце декабря.

В канун Нового года работники Треста жилищного хозяйства также решили сделать подарок детворе. Они сами завезли лед, установили елочку, которую в скором времени украсят. Новогодний «пятачок» появится по адресу: ул. Красина, 19. На сегодняшний день здесь монтируют ледовые скульптуры. Необходимо отметить, что силами сотрудников ТЖХ также залито две хоккейные коробки по адресу: ул. Красина, 15 и ул. Ахметова, 300.

- В зимний период хоккейные коробки не пустуют. Постоянно проводятся соревнования, турниры, спортивные мероприятия, встречи, спартакиады, – говорит заместитель директора ТЖХ Зилфир Давлетшин.

Кроме этого, во дворах домов по адресу: ул. Красина, 19, ул. Ленина, 43, ул. Гафури, 25, ул. Ахметова, 300, планируется построить горки для детей из снега.

- Думаю, снежная сказка понравится и взрослым, и детям. На зимних каникулах здесь пройдут развлекательные программы, веселые викторины и конкурсы, - говорит Фаиль Хисматуллин. Пряничный домик с резными наличниками окошек, около которого прохаживается петушок, рядом пасется барашек – такой пасторальный вид приобретет почти достроенный ледовый городок у парка «Волна».- В этом году тематика связана с Годом экологии и будет называться «Новогодние каникулы в деревне», - рассказывает скульптор Фаиль Хисматуллин, под началом которого трудятся шесть художников. - Площадь украсят 20 ледовых фигур.Перед тем как воплотиться в реальность, они появляются сначала на эскизах. И лишь потом чудеса выпиливаются бензопилой из обычных ледяных блоков размером 0,8 на 1,2 метра. Их толщина была менее 10 см, а когда подморозило – более 15. Доставляют заготовки прямо с реки Белой в районе Судоремонтно-судостроительного завода сотрудники Муниципального бюджетного учреждения по благоустройству. Согласно расчетам для сооружения городка потребуется около 400 ледяных блоков. Работают без выходных и даже в наступающие сумерки - все необходимо завершить в срок.- В день можно выполнить 2-3 скульптуры, в зависимости от сложности. На иную уходит и несколько дней, - делится Фаиль Хисматуллин. - Мы строим городки уже 12 лет, только на этом месте уже пятый год, поэтому благодаря опыту работа идет споро. Кроме скорости нужна сноровка, ведь при обработке льда фигура может треснуть, и придется делать ее заново.Городок не обойдется без любимых всеми лабиринтов и горок, будет работать каток с пунктом проката и организацией горячего питания. На площадке предусмотрена игровая зона для малышей с маленькими горками и ледовыми аттракционами. Елку украсили игрушками, сделанными руками жителей района, около нее расположатся Дед Мороз и Снегурочка.- На традиционный конкурс «Зимняя сказка» их поступило более пятисот. Только гимназия №39 представила 152 работы, 53 игрушки подготовил детский сад №18, - рассказывает начальник отдела культуры и молодежной политики администрации района Ольга Пескарева. – В нем приняли участие детские сады, школы, организации дополнительного образования, просто инициативные жители. Все украшения будут развешаны на новогодних елках в Затоне, Нижегородке, поселке 8 Марта и по улице Красина, 19.По словам Ольги Фанилевны, иногда игрушки, сделанные детьми, ничем не уступают творениям взрослых мастеров – оригинальность и трудоемкость делают их настоящими шедеврами хендмейда. Композиции поразили жюри разнообразием техник декоративно-прикладного творчества: декупаж, папье-маше, квиллинг, вязание, вышивка, сухое валяние, моделирование, аппликация, оригами. В ход пошли такие материалы, как пластиковые стаканчики, фольга, бумага, картон, полимерная глина, воск, пластик, шишки.Днем елка стала своеобразной выставкой этих работ, а вечером радует разноцветными гирляндами. В ближайшее время будет украшена вторая районная елка, расположенная на стадионе «Нижегородец». Официальное ледового городка запланировано в конце декабря.В канун Нового года работники Треста жилищного хозяйства также решили сделать подарок детворе. Они сами завезли лед, установили елочку, которую в скором времени украсят. Новогодний «пятачок» появится по адресу: ул. Красина, 19. На сегодняшний день здесь монтируют ледовые скульптуры. Необходимо отметить, что силами сотрудников ТЖХ также залито две хоккейные коробки по адресу: ул. Красина, 15 и ул. Ахметова, 300.- В зимний период хоккейные коробки не пустуют. Постоянно проводятся соревнования, турниры, спортивные мероприятия, встречи, спартакиады, – говорит заместитель директора ТЖХ Зилфир Давлетшин.Кроме этого, во дворах домов по адресу: ул. Красина, 19, ул. Ленина, 43, ул. Гафури, 25, ул. Ахметова, 300, планируется построить горки для детей из снега.- Думаю, снежная сказка понравится и взрослым, и детям. На зимних каникулах здесь пройдут развлекательные программы, веселые викторины и конкурсы, - говорит Фаиль Хисматуллин.

Автор: Зиля БАДРИЕВА

Район: Ленинский

Номер газеты: №93 (3723) от 20.12.2016

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