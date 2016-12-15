

Сколько стоит идея?





Это новый механизм, который позволит оперативно выявлять и эффективно решать острые социальные проблемы на местном уровне. При этом население не только активно высказывает свои пожелания, но и принимает непосредственное участие в реализации проектов, а также в их софинансировании и контроле за реализацией.

В жизнь могут быть воплощены проекты по ремонту дорог и сооружений, учреждений культуры, сети уличного освещения и благоустройства территорий, включая обустройство детских и спортивных площадок. Проекты должны быть выбраны населением на общем собрании, подготовлены совместно инициативной группой и администрацией, обеспечены софинансированием со стороны населения и местного бизнеса и завершены в течение одного календарного года.

Заявки отбирались на конкурсной основе по ряду критериев. Предусмотрено и финансирование из бюджета республики. Объем средств, направленных на эти цели в 2016 году, составит до 300 млн рублей из расчета не более миллиона на одну заявку.

- В Калининском районе изъявили желание принять участие в конкурсе шесть инициативных групп из Максимовки, Князево, Шакши-Северной, Федоровки и Карпово. После проведенных сходов граждан заявки подали три – Максимовка, Федоровка и Карпово. Все они прошли отбор, - рассказал начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации района Айдар Сайфуллин.

На прошедшей неделе завершился монтаж детского городка в Федоровке, в начале нынешней недели строители приступили к возведению еще одного в Карпово. В Максимовке работы начнутся весной.



Корзинка:

В рамках местных инициатив могут быть воплощены проекты по ремонту дорог и сооружений, учреждений культуры и культурного наследия, сети уличного освещения и благоустройства, включая обустройство детских и спортивных площадок. В этом году в рамках реализации Программы поддержки местных инициатив в республике прошел конкурс проектов для развития общественной инфраструктуры, основанный на местных идеях.Это новый механизм, который позволит оперативно выявлять и эффективно решать острые социальные проблемы на местном уровне. При этом население не только активно высказывает свои пожелания, но и принимает непосредственное участие в реализации проектов, а также в их софинансировании и контроле за реализацией.В жизнь могут быть воплощены проекты по ремонту дорог и сооружений, учреждений культуры, сети уличного освещения и благоустройства территорий, включая обустройство детских и спортивных площадок. Проекты должны быть выбраны населением на общем собрании, подготовлены совместно инициативной группой и администрацией, обеспечены софинансированием со стороны населения и местного бизнеса и завершены в течение одного календарного года.Заявки отбирались на конкурсной основе по ряду критериев. Предусмотрено и финансирование из бюджета республики. Объем средств, направленных на эти цели в 2016 году, составит до 300 млн рублей из расчета не более миллиона на одну заявку.- В Калининском районе изъявили желание принять участие в конкурсе шесть инициативных групп из Максимовки, Князево, Шакши-Северной, Федоровки и Карпово. После проведенных сходов граждан заявки подали три – Максимовка, Федоровка и Карпово. Все они прошли отбор, - рассказал начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации района Айдар Сайфуллин.На прошедшей неделе завершился монтаж детского городка в Федоровке, в начале нынешней недели строители приступили к возведению еще одного в Карпово. В Максимовке работы начнутся весной.Корзинка:В рамках местных инициатив могут быть воплощены проекты по ремонту дорог и сооружений, учреждений культуры и культурного наследия, сети уличного освещения и благоустройства, включая обустройство детских и спортивных площадок.

Автор: Марина СНЕГИРЕВА

Район: Калининский

Номер газеты: №93 (3723) от 20.12.2016

Уфимские ведомости Вторник №93 (3723) от 20.12.2016 Уфимские ведомости Четверг №92 (3722) от 15.12.2016









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