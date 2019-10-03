Опыт – на всю страну

Россия будет масштабировать опыт умных сетей, цифровые решения в энерго-сетевом комплексе на города и регионы страны, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на международном форуме Российская энергетическая неделя-2019.

- Россия активно применяет цифровые решения в энерго-сетевом комплексе. Запущены пилотные проекты умных сетей в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учетом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, другие регионы Российской Федерации, - сказал президент.

Международный форум Российская энергетическая неделя-2019 проходит в столице со 2 по 5 октября в ЦВЗ «Манеж».