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Опыт – на всю страну

Автор: cmanager от 3-10-2019, 09:36

Россия будет масштабировать опыт умных сетей, цифровые решения в энерго-сетевом комплексе на города и регионы страны, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на международном форуме Российская энергетическая неделя-2019.
- Россия активно применяет цифровые решения в энерго-сетевом комплексе. Запущены пилотные проекты умных сетей в Калининграде, Уфе, Белгороде. С учетом результатов будем масштабировать этот опыт и на другие города, другие регионы Российской Федерации, - сказал президент.
Международный форум Российская энергетическая неделя-2019 проходит в столице со 2 по 5 октября в ЦВЗ «Манеж».

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Категория: Официально

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