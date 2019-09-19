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Поздравление от Путина

Автор: cmanager от 19-09-2019, 10:09

Поздравление от ПутинаПрезидент России Владимир Путин поздравил с юбилеем главу президентского Совета по правам человека Михаила Федотова, отметив его плодотворный труд на государственном и общественном поприщах.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов отметил в среду 70-летие.
«Вы много и плодотворно трудитесь - как на государственном, так и на значимом общественном поприще. Неустанное внимание уделяете преподавательской, наставнической деятельности. Важно, что эта большая, востребованная работа направлена на развитие в нашей стране институтов гражданского общества, укрепление демократических идеалов и ценностей. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего», - говорится в тексте телеграммы.

По информации РИА Новости.

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Категория: Официально

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