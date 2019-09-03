Туризм поддержат

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ намерена активно развивать туристическую отрасль. Об этом он сообщил в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Для примера Путин привел тот факт, что «в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей». Он также напомнил о проведении в РФ зимних Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу, Фестиваля молодежи и студентов, студенческих универсиад.

«Все они прошли на самом высоком уровне, оставили у наших гостей прекрасные впечатления о России как об открытой, приветливой, дружелюбной, современной и комфортной стране», - считает российский лидер.

Санкт-Петербург впервые стал площадкой проведения сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), в которой принимают участие представители около 150 стран. Они обсудят важнейшие тенденции в развитии мирового туризма. Организаторами мероприятия выступают фонд «Росконгресс», правительство Санкт-Петербурга совместно с Федеральным агентством по туризму.

По информации ИА «ТАСС»